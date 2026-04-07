आज वृंदावन में रहेंगे सीएम योगी और संघ प्रमुख, जगतगुरु मलूक दास जयंती समारोह में होंगे शामिल
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत वृंदावन में संतों से करेंगे मुलाकात, सुरक्षा के विशेष इंतजाम
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 7, 2026 at 9:50 AM IST
मथुरा: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मंगलवार को वृंदावन दौरे पर रहेंगे. सीएम योगी और मोहन भागवत परिक्रमा मार्ग में स्थित जगतगुरु मलूक दास के 452वां जयंती समारोह में शामिल होंगे. यहां जगद्गुरु मलूकदास के समाधि स्थल पर पूजा -अर्चना कर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे. उसके बाद कार्य में उपस्थित संतों से आशीर्वाद लेंगे और कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे. वहीं वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं. वहीं कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है.
करीब डेढ़ घंटे रहेंगे मुख्यमंत्री
मंगलवार दोपहर 2.35 बजे योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर वृंदावन के पवन हंस हेलीपैड पर पहुंचेगा. दोपहर 2.50 बजे मुख्यमंत्री का काफिला परिक्रमा मार्ग में स्थित मलूक दास जयंती महोत्सव कार्यक्रम पहुंचेगा. 3.50 बजे तक मुख्यमंत्री कार्यक्रम में रहेंगे. शाम 4.05 बजे मुख्यमंत्री वृंदावन के पवन हंस हेलीपैड से आगरा के लिए रवाना होंगे.
योगेश्वर भगवान श्रीकृष्ण की पुण्यभूमि मथुरा-वृंदावन में आज 452वें श्रीमलूक जयंती महोत्सव एवं श्री सीताराम निकुंज अष्टयाम लीला महोत्सव में सम्मिलित होने का पावन सौभाग्य प्राप्त होगा।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) April 7, 2026
यह पावन अवसर सनातन सांस्कृतिक चेतना को नई ऊर्जा प्रदान करेगा।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी और मोहन भागवत के मंगलवार के प्रस्तावित कार्यक्रम की सभी तैयारी पूरी कर ली गई है. सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. वृंदावन पवन हंस हेलीपैड पर दोपहर बाद मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरेगा. जहां से वो संत मलूक दास जी महाराज के जयंती महोत्सव कार्यक्रम में पहुंचेंगे.
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