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सीएम योगी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल का राहुल गांधी पर तीखा हमला, अखिलेश के बयान पर भी साधा निशाना

सीएम योगी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल का राहुल गांधी पर तीखा हमला. ( ईटीवी भारत )

मुजफ्फरनगर: अजय राय को यूपी कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाए जाने पर योगी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने राहुल गांधी पर तीखा हमला किया है. साथ ही अग्रवाल ने का राहुल के साथ ही सपा मुखिया अखिलेश यादव पर कड़ा प्रहार किया है.

उत्तर प्रदेश कांग्रेस में बड़े संगठनात्मक बदलाव के बीच अजय राय को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने पर योगी सरकार के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कांग्रेस नेतृत्व और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है. 2 अक्टूबर को कांग्रेस ने अजय राय की जगह आराधना मिश्रा ‘मोना’ को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है. कपिल देव ने दावा किया कि अजय राय, राहुल गांधी से दुखी होकर पद से हटे हैं. इसके साथ ही कपिल देव ने राहुल गांधी की राजनीतिक भूमिका पर सवाल उठाते हुए उन्हें नेता प्रतिपक्ष पद से हटाने की मांग की. सीएम योगी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल का राहुल गांधी पर हमला. (ईटीवी भारत) उन्होंने कहा कि "राहुल गांधी कांग्रेस में एक ऐसा जोकर हैं, जो सिर्फ आज देश को हंसाने, बच्चों को गुदगुदाने के काम आते हैं. कभी-कभी महिलाएं उसका टैटू लेकर बच्चों को हंसते और डराने का काम कराती है. इसमें ना ही कोई गंभीरता है और ना ही कोई योग्यता दिखाई देती है. और कांग्रेस के जहाज को वह लगातार डुबाने का काम कर रहे हैं. उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के राज्यसभा चुनाव से पहले पुराने मतभेद भुलाकर साथ आने के बयान पर भी निशाना साधते हुए सपा को ‘डूबता हुआ जहाज’ बताया.-कपिलदेव सिंह, मंत्री." उत्तर प्रदेश कांग्रेस में हुए बड़े संगठनात्मक बदलाव के बीच अजय राय को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाए जाने का मुद्दा सियासी बहस का केंद्र बन गया है. कांग्रेस ने शुक्रवार 2 अक्टूबर को अजय राय की जगह आराधना मिश्रा ‘मोना’ को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया. सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद को कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू की गई हैं. इसी घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तर प्रदेश के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कांग्रेस नेतृत्व और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि "कांग्रेस एक ‘हारी हुई और थकी हुई पार्टी’ है तथा राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही है. कपिल देव ने दावा किया कि अजय राय ने राहुल गांधी से नाराज होकर इस्तीफा दिया है." हालांकि रिपोर्टों के अनुसार अजय राय ने स्वयं इस्तीफा देने से इनकार किया है और कहा है कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि यह कांग्रेस नेतृत्व का संगठनात्मक फैसला है."