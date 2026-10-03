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सीएम योगी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल का राहुल गांधी पर तीखा हमला, अखिलेश के बयान पर भी साधा निशाना

अजय राय को यूपी कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाने पर योगी सरकार के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कांग्रेस नेतृत्व पर हमला बोला.

KAPIL DEV AGARWAL
सीएम योगी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल का राहुल गांधी पर तीखा हमला. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 3, 2026 at 12:01 PM IST

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मुजफ्फरनगर: अजय राय को यूपी कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाए जाने पर योगी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने राहुल गांधी पर तीखा हमला किया है. साथ ही अग्रवाल ने का राहुल के साथ ही सपा मुखिया अखिलेश यादव पर कड़ा प्रहार किया है.

उत्तर प्रदेश कांग्रेस में बड़े संगठनात्मक बदलाव के बीच अजय राय को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने पर योगी सरकार के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कांग्रेस नेतृत्व और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है.

2 अक्टूबर को कांग्रेस ने अजय राय की जगह आराधना मिश्रा ‘मोना’ को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है. कपिल देव ने दावा किया कि अजय राय, राहुल गांधी से दुखी होकर पद से हटे हैं. इसके साथ ही कपिल देव ने राहुल गांधी की राजनीतिक भूमिका पर सवाल उठाते हुए उन्हें नेता प्रतिपक्ष पद से हटाने की मांग की.

सीएम योगी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल का राहुल गांधी पर हमला. (ईटीवी भारत)

उन्होंने कहा कि "राहुल गांधी कांग्रेस में एक ऐसा जोकर हैं, जो सिर्फ आज देश को हंसाने, बच्चों को गुदगुदाने के काम आते हैं. कभी-कभी महिलाएं उसका टैटू लेकर बच्चों को हंसते और डराने का काम कराती है. इसमें ना ही कोई गंभीरता है और ना ही कोई योग्यता दिखाई देती है. और कांग्रेस के जहाज को वह लगातार डुबाने का काम कर रहे हैं. उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के राज्यसभा चुनाव से पहले पुराने मतभेद भुलाकर साथ आने के बयान पर भी निशाना साधते हुए सपा को ‘डूबता हुआ जहाज’ बताया.-कपिलदेव सिंह, मंत्री."

उत्तर प्रदेश कांग्रेस में हुए बड़े संगठनात्मक बदलाव के बीच अजय राय को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाए जाने का मुद्दा सियासी बहस का केंद्र बन गया है. कांग्रेस ने शुक्रवार 2 अक्टूबर को अजय राय की जगह आराधना मिश्रा ‘मोना’ को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया. सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद को कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू की गई हैं.

इसी घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तर प्रदेश के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कांग्रेस नेतृत्व और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि "कांग्रेस एक ‘हारी हुई और थकी हुई पार्टी’ है तथा राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही है. कपिल देव ने दावा किया कि अजय राय ने राहुल गांधी से नाराज होकर इस्तीफा दिया है."

हालांकि रिपोर्टों के अनुसार अजय राय ने स्वयं इस्तीफा देने से इनकार किया है और कहा है कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि यह कांग्रेस नेतृत्व का संगठनात्मक फैसला है."

कपिल देव अग्रवाल ने राहुल गांधी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए उनकी गंभीरता, योग्यता और राजनीतिक क्षमता पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लगातार पतन की ओर जा रही है. मंत्री ने राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयानों, संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को लेकर उनके रुख पर भी सवाल उठाए.

उन्होंने कहा कि यदि राहुल गांधी को लगता है कि लोकतंत्र या संवैधानिक संस्थाओं के साथ गलत हो रहा है, तो उन्हें इन मुद्दों पर देश में अपनी बात रखनी चाहिए.

कपिल देव ने राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाए जाने की बात भी कही. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस पर विचार करना चाहिए.

इसी दौरान मंत्री ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के राज्यसभा चुनाव से पहले दिए गए ‘मिलन’ वाले बयान पर भी निशाना साधा. अखिलेश यादव ने कहा था कि राज्यसभा चुनाव का समय पुराने मतभेद भुलाकर साथ आने का अवसर है.

उन्होंने कहा था कि जो साथी रास्ता भूल गए हैं और अब साथ आना चाहते हैं, उनके लिए सपा पुरानी बातें भूलने को तैयार है. साथ ही उन्होंने लोकतंत्र, संविधान, महंगाई और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दे उठाए.

समाजवादी पार्टी ‘डूबता हुआ जहाज’ !

अखिलेश यादव के बयान पर कपिल देव अग्रवाल ने समाजवादी पार्टी को ‘डूबता हुआ जहाज’ बताया. उन्होंने सपा पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव के राजनीतिक भविष्य पर भी टिप्पणी की. उन्होंने राम मंदिर और अयोध्या में कारसेवकों पर गोली चलाए जाने के मुद्दे का उल्लेख करते हुए सपा पर निशाना साधा.

2 अक्टूबर के संदर्भ में कपिल देव ने उत्तराखंड आंदोलन का मुद्दा भी उठाया और मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल को लेकर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि ऐसी राजनीति करने वाली पार्टी जनता का भला नहीं कर सकती. इस तरह अजय राय को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने के घटनाक्रम ने कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को चर्चा में ला दिया है, जबकि भाजपा की ओर से इसे लेकर कांग्रेस नेतृत्व पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं.

कपिल देव अग्रवाल राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश

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