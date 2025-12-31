2027 की तैयारी में जुटी यूपी BJP, CM योगी से मिले प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, क्या होंगे बड़े बदलाव?
यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर दोनों नेताओं ने चर्चा की, राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा भी सीएम से मिले.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 31, 2025 at 8:50 AM IST
लखनऊ: यूपी बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर रणनीति पर काम शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने मंगलवार शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की. दोनों नेताओं के बीच संगठनात्मक मुद्दों पर बात हुई. इसमें निकट भविष्य में होने वाले पार्टी में बदलाव भी शामिल रहे. इस दौरान पूर्व उपमुख्यमंत्री वर्तमान व राज्यसभा सांसद डॉ. दिनेश शर्मा ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट की. माना जा रहा है कि इस मुलाकात से ब्राह्मणों की नाराजगी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा.
प्रदेश अध्यक्ष दे चुके हैं निर्देश: प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि पार्टी के भीतर कहीं से भी यह संदेश ना जाए कि सरकार संगठन के बीच कोई मतभेद मनमुटाव है. कहीं भी कोई नकारात्मक बात होने पर प्रदेश अध्यक्ष की ओर से कड़ी कार्रवाई किए जाने की भी तैयारी है.
क्या बड़ा बदलाव होंगे: बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में निकट भविष्य में संगठन के स्तर पर बड़े बदलाव किए जाने हैं. जिसकी बड़ी तैयारी अभी शुरू की जा चुकी है और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि यह परिवर्तन बहुत जल्द किए जाएंगे.
वहीं, पूर्वांचल में देवरिया सदर के विधायक डॉ. शलभमणि त्रिपाठी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी से मुलाकात की. डॉ. शलभमणि त्रिपाठी ब्राह्मण सहभोज कार्यक्रम में शामिल थे. उनके बारे में अफवाह उड़ाई गई थी कि ब्राह्मणों की अगली बैठक उनके आवास पर होगी. मगर ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है.
