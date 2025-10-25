दिल्ली में पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मिले CM योगी; कई बिंदुओं पर चर्चा, जेवर इंटनेशनल एयरपोर्ट भी पहुंचे
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे नई दिल्ली, भोजपुरी में लोगों को दी छठ पर्व की शुभकामनाएं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 25, 2025 at 8:35 PM IST
लखनऊ : सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को नई दिल्ली पहुंचे. इस दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की. माना जा रहा है इस दौरान कई बिंदुओं पर चर्चा हुई. वहीं सीएम योगी ने जेवर इंटनेशनल एयरपोर्ट की प्रगति की समीक्षा भी की. भोजपुरी में लोगों को छठ पर्व की शुभकामनाएं भी दीं.
सीएम योगी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पीएम मोदी से मुलाकात की कुछ तस्वीरें साझा की हैं. लिखा है कि 'आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट कर मार्गदर्शन प्राप्त किया. आपका सान्निध्य हमें कर्मपथ पर अडिग रहने की ऊर्जा देता है. हमारे लिए आपका पाथेय, नीति भी है और शक्ति भी. अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने हेतु हार्दिक आभार प्रधानमंत्री जी'.
इससे अलावा सीएम योगी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की तस्वीरें भी साझा की है. लिखा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु जी से आज राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की. इसी तरह उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की तस्वीरें भी साझा की है. समय देने के लिए उनका आभार भी जताया है.
इसके अलावा सीएम योगी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी पहुंचे. समीक्षा बैठक की तस्वीरें साझा कर लिखा कि प्रधानमंत्री के के मार्गदर्शन एवं डबल इंजन सरकार के संकल्प से उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश और आधुनिक कनेक्टिविटी का नया केंद्र बन रहा है. आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर प्रगति की समीक्षा की. संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. यह एयरपोर्ट सम्पूर्ण उत्तर भारत की आर्थिक प्रगति का नया द्वार खोलेगा. रोजगार सृजन के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भरता की नई उड़ान भी प्रदान करेगा.