दिल्ली में पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मिले CM योगी; कई बिंदुओं पर चर्चा, जेवर इंटनेशनल एयरपोर्ट भी पहुंचे

पीएम मोदी से मिले सीएम योगी. ( Photo Credit; CM Yogi X Handle )

लखनऊ : सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को नई दिल्ली पहुंचे. इस दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की. माना जा रहा है इस दौरान कई बिंदुओं पर चर्चा हुई. वहीं सीएम योगी ने जेवर इंटनेशनल एयरपोर्ट की प्रगति की समीक्षा भी की. भोजपुरी में लोगों को छठ पर्व की शुभकामनाएं भी दीं. सीएम योगी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पीएम मोदी से मुलाकात की कुछ तस्वीरें साझा की हैं. लिखा है कि 'आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट कर मार्गदर्शन प्राप्त किया. आपका सान्निध्य हमें कर्मपथ पर अडिग रहने की ऊर्जा देता है. हमारे लिए आपका पाथेय, नीति भी है और शक्ति भी. अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने हेतु हार्दिक आभार प्रधानमंत्री जी'.