विश्व युवा कौशल दिवस पर सीएम योगी की प्रदेशवासियों को पाती: 'हुनर' से ही बनेगा आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का युवाओं को संदेश, डिग्री नहीं 'स्किल्स' बदलेंगी उत्तर प्रदेश की तकदीर
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 20, 2026 at 8:44 AM IST
लखनऊ: विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम पत्र लिखा. पत्र में उन्होंने कहा कि कौशल ही विकसित उत्तर प्रदेश और एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का रास्ता है.
कर्म और कौशल सनातन संस्कृति की पहचान: सीएम ने लिखा है कि कर्म और कौशल हमारी सनातन संस्कृति की पहचान रहे हैं. उन्होंने रामसेतु के निर्माण को कार्यकुशलता और नवाचार का सबसे बड़ा उदाहरण बताया. पत्र में उन्होंने सोनभद्र की हेमा का जिक्र करते हुए कहा कि 20 हजार रुपये से शुरू हुआ हेमा का फर्नीचर व्यवसाय आज लाखों रुपये के टर्नओवर तक पहुंच गया है. ऐसी सफलताएं बताती हैं कि सही प्रशिक्षण से युवा अपना और प्रदेश का भविष्य बदल सकते हैं.
मेरे सम्मानित प्रदेशवासियों,— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) July 20, 2026
देश की सर्वाधिक युवा शक्ति वाला अपना प्रदेश कौशल से जुड़कर न केवल विकसित उत्तर प्रदेश, अपितु वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के निर्माण का पथ भी प्रशस्त करेगा।
पारंपरिक कौशल एवं आधुनिक तकनीक के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए सरकार ने विगत 9 वर्षों में… pic.twitter.com/zgOgWx1KJ0
कौशल प्रदेश की राह पर यूपी: मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में सरकार ने उत्तर प्रदेश को कौशल प्रदेश के रूप में स्थापित किया है. इसी कड़ी में विश्व युवा कौशल दिवस पर कौशल सेतु और कौशल सारथी योजना का शुभारंभ किया गया है. इन योजनाओं से युवाओं को प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और रोजगार के अवसर एक जगह मिलेंगे.
यूपी की नई पहचान: पत्र में सीएम ने बताया कि उत्तर प्रदेश अब आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और एआई हब के रूप में तेजी से नई पहचान बना रहा है. एक जनपद एक उत्पाद योजना से प्रदेश के पारंपरिक हुनर को वैश्विक मंच मिला है. वहीं टेक युवा- समर्थ युवा पहल के जरिए नई पीढ़ी को भविष्य की तकनीकों से जोड़ा जा रहा है.
आत्मनिर्भरता पर जोर: सीएम योगी ने पाती में लिखा कि, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत कौशल प्राप्त युवाओं को अपना काम शुरू करने के लिए मदद दी जा रही है. स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत पढ़ाई के साथ निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है. गरीब परिवारों के लिए स्किल फॉर जीरो पॉवर्टी पहल शुरू की गई है. इसमें हर गरीब परिवार के एक सदस्य को कौशल प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है.
युवाओं से सीएम की अपील: सीएम योगी ने युवाओं से अपील की कि वे पढ़ाई के साथ कम से कम एक कौशल जरूर सीखें. उन्होंने कहा कि कौशल आपको केवल रोजगार नहीं देगा, बल्कि आपको रोजगार देने वाला भी बनाएगा. प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर से लगभग 4 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार हुए हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि कौशल ही आत्मनिर्भरता का आधार, स्वाभिमान का संबल और विकसित उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पूंजी है.उन्होंने योजनाओं से लाभ पाने वाले युवाओं से कहा कि वे दूसरों को भी जागरूक करें ताकि अधिक से अधिक युवा सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें
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