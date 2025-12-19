ETV Bharat / state

25 कंपनियों के 45 टॉप प्रोफेशनल्स से मिले सीएम योगी; 6500 करोड़ के निवेश का मिला प्रस्ताव

25 कंपनियों के 45 टॉप प्रोफेशनल्स से मिले सीएम योगी. ( Photo Credit: UP Govt. Media Cell )

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश-विदेश की 25 टॉप कंपनियों के 45 शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की. डब्ल्यूएमजी ग्रुप के साथ आए इस प्रतिनिधिमंडल में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, फाइनेंस, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, बेवरेज, फार्मा सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े सीईओ, सीएफओ, डायरेक्टर्स और प्रबंधन के सीनियर अधिकारी शामिल रहे. उद्यमियों और निवेशकों ने प्रदेश में निवेश के प्रति विश्वास व्यक्त किया. विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े इन उद्यमियों ने उत्तर प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और विस्तार के लिए लगभग 6,500 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव भी मुख्यमंत्री को सौंपा. इन प्रस्तावों में मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी, बायो रिफाइनरी, फार्मा, फूड प्रोसेसिंग और सर्विस सेक्टर से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं. 8 वर्षों में बदला प्रदेश का माहौल: प्रदेश सरकार के मीडिया सेल की तरफ से जारी जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने सभी उद्योग प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि बीते कई दशकों तक राजनीतिक अस्थिरता और गलत धारणाओं के कारण प्रदेश की छवि नकारात्मक बनी रही. उन्होंने कहा कि अब उन पुरानी धारणाओं को पीछे छोड़कर नए उत्तर प्रदेश को जानने और समझने की आवश्यकता है. अतीत पीड़ादायक और अव्यवस्थित रहा, लेकिन वर्तमान सुरक्षित, स्थिर और अवसरों से भरा है. जिसका भविष्य उज्ज्वल है. मुख्यमंत्री ने बताया कि स्वतंत्रता के समय देश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का योगदान लगभग 14 से 15 प्रतिशत था. समय के साथ यह घटकर 7.5 से 8 प्रतिशत के आसपास रह गया. प्रदेश को बीमारू राज्य के तौर पर देखा जाने लगा. बीते साढ़े आठ वर्षों में व्यापक सुधारों और नीतिगत बदलावों का परिणाम है, कि आज उत्तर प्रदेश आत्मविश्वास के साथ आर्थिक पुनरुत्थान की बात कर सकता है. 25 कंपनियों के 45 टॉप प्रोफेशनल्स से मिले सीएम योगी. (Photo Credit: UP Govt. Media Cell) मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पूंजी तभी सुरक्षित रह सकती है, जब समाज और राज्य सुरक्षित हों. उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले की स्थिति यह थी कि हर तीसरे दिन दंगे होते थे. महीनों तक कर्फ्यू लगता था और लगभग 50 ऐसे जिले थे, जहां सूर्यास्त के बाद बेटियों का सुरक्षित घर लौटना मुश्किल था. रंगदारी और गुंडा टैक्स जैसी अव्यवस्थाएं अघोषित प्रणाली का हिस्सा बन चुकी थीं. सरकार बनने के पहले दिन ही यह संकल्प लिया गया कि इस अराजकता को समाप्त करना है. आज लगभग नौ वर्षों में एक भी दंगा नहीं हुआ. एक दिन का भी कर्फ्यू नहीं लगा और प्रदेश माफिया मुक्त हुआ है. यूपी में एक्सप्रेसवे नेटवर्क का जाल: मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश में केवल डेढ़ एक्सप्रेसवे थे. आज देश के कुल एक्सप्रेसवे नेटवर्क का लगभग 55 प्रतिशत अकेले उत्तर प्रदेश के पास है. देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क, पांच अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, इनलैंड वॉटरवे, रैपिड रेल परियोजनाएं और शहरी परिवहन में रोपवे जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं प्रदेश में विकसित की जा रही हैं. यह परिवर्तन योजनाबद्ध और दूरदर्शी निवेश का परिणाम है.