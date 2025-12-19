25 कंपनियों के 45 टॉप प्रोफेशनल्स से मिले सीएम योगी; 6500 करोड़ के निवेश का मिला प्रस्ताव

ETV Bharat / state

25 कंपनियों के 45 टॉप प्रोफेशनल्स से मिले सीएम योगी; 6500 करोड़ के निवेश का मिला प्रस्ताव

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पूंजी तभी सुरक्षित रह सकती है, जब समाज और राज्य सुरक्षित हों.

25 कंपनियों के 45 टॉप प्रोफेशनल्स से मिले सीएम योगी.
25 कंपनियों के 45 टॉप प्रोफेशनल्स से मिले सीएम योगी. (Photo Credit: UP Govt. Media Cell)
Published : December 19, 2025 at 7:02 AM IST

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश-विदेश की 25 टॉप कंपनियों के 45 शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की. डब्ल्यूएमजी ग्रुप के साथ आए इस प्रतिनिधिमंडल में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, फाइनेंस, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, बेवरेज, फार्मा सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े सीईओ, सीएफओ, डायरेक्टर्स और प्रबंधन के सीनियर अधिकारी शामिल रहे.

उद्यमियों और निवेशकों ने प्रदेश में निवेश के प्रति विश्वास व्यक्त किया. विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े इन उद्यमियों ने उत्तर प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और विस्तार के लिए लगभग 6,500 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव भी मुख्यमंत्री को सौंपा. इन प्रस्तावों में मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी, बायो रिफाइनरी, फार्मा, फूड प्रोसेसिंग और सर्विस सेक्टर से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं.

8 वर्षों में बदला प्रदेश का माहौल: प्रदेश सरकार के मीडिया सेल की तरफ से जारी जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने सभी उद्योग प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि बीते कई दशकों तक राजनीतिक अस्थिरता और गलत धारणाओं के कारण प्रदेश की छवि नकारात्मक बनी रही.

उन्होंने कहा कि अब उन पुरानी धारणाओं को पीछे छोड़कर नए उत्तर प्रदेश को जानने और समझने की आवश्यकता है. अतीत पीड़ादायक और अव्यवस्थित रहा, लेकिन वर्तमान सुरक्षित, स्थिर और अवसरों से भरा है. जिसका भविष्य उज्ज्वल है.

मुख्यमंत्री ने बताया कि स्वतंत्रता के समय देश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का योगदान लगभग 14 से 15 प्रतिशत था. समय के साथ यह घटकर 7.5 से 8 प्रतिशत के आसपास रह गया. प्रदेश को बीमारू राज्य के तौर पर देखा जाने लगा. बीते साढ़े आठ वर्षों में व्यापक सुधारों और नीतिगत बदलावों का परिणाम है, कि आज उत्तर प्रदेश आत्मविश्वास के साथ आर्थिक पुनरुत्थान की बात कर सकता है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पूंजी तभी सुरक्षित रह सकती है, जब समाज और राज्य सुरक्षित हों. उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले की स्थिति यह थी कि हर तीसरे दिन दंगे होते थे. महीनों तक कर्फ्यू लगता था और लगभग 50 ऐसे जिले थे, जहां सूर्यास्त के बाद बेटियों का सुरक्षित घर लौटना मुश्किल था. रंगदारी और गुंडा टैक्स जैसी अव्यवस्थाएं अघोषित प्रणाली का हिस्सा बन चुकी थीं.

सरकार बनने के पहले दिन ही यह संकल्प लिया गया कि इस अराजकता को समाप्त करना है. आज लगभग नौ वर्षों में एक भी दंगा नहीं हुआ. एक दिन का भी कर्फ्यू नहीं लगा और प्रदेश माफिया मुक्त हुआ है.

यूपी में एक्सप्रेसवे नेटवर्क का जाल: मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश में केवल डेढ़ एक्सप्रेसवे थे. आज देश के कुल एक्सप्रेसवे नेटवर्क का लगभग 55 प्रतिशत अकेले उत्तर प्रदेश के पास है. देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क, पांच अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, इनलैंड वॉटरवे, रैपिड रेल परियोजनाएं और शहरी परिवहन में रोपवे जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं प्रदेश में विकसित की जा रही हैं. यह परिवर्तन योजनाबद्ध और दूरदर्शी निवेश का परिणाम है.

मुख्यमंत्री ने निवेश यात्रा का अनुभव साझा करते हुए बताया कि वर्ष 2018 में जब पहली इंवेस्टर समिट आयोजित की गई थी, तब अधिकारियों को भी केवल 20 हजार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिलने की उम्मीद थी.

सरकार ने देश भर में रोड शो किए, उद्योग जगत से सीधा संवाद किया और प्रमुख औद्योगिक केंद्रों का दौरा कर उत्तर प्रदेश की नई पहचान प्रस्तुत की. इसका परिणाम यह रहा कि 2018 की समिट में 4.67 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले. इसके बाद वर्ष 2023 में आयोजित ग्लोबल इंवेस्टर समिट में 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले, जो उत्तर प्रदेश के परिवर्तन की सशक्त कहानी है.

देश का सबसे बड़ा MSME बेस: मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग अनुकूल वातावरण, भूमि और बिजली की उपलब्धता और कुशल मानव संसाधन के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है. प्रदेश में IIM, IIT, NIT, इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय और तकनीकी संस्थान मौजूद हैं. 96 लाख से अधिक इकाइयों के साथ यह देश का सबसे बड़ा एमएसएमई बेस है.

ओडीओपी योजना को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है. डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के छह नोड विकसित किए जा रहे हैं. लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण इसका सशक्त उदाहरण है. बुंदेलखंड क्षेत्र के झांसी में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण को विकसित किया जा रहा है, जहां निवेश के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वास दिलाया कि नए उत्तर प्रदेश में प्रत्येक निवेशक की पूंजी पूरी तरह सुरक्षित है. यहां विकास की स्पष्ट गारंटी है. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करना है, जिसके लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है.

सीएम ने उद्योग प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे पूरे प्रदेश का भ्रमण करें. यहां आए बदलाव और व्यावसायिक अनुकूलता का प्रत्यक्ष अनुभव करें और निवेश के लिए उपयुक्त निर्णय लें. उन्होंने कहा कि निवेश कहीं भी हो, लाभ देश को ही होता है.

राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए और निवेशकों को नीतियों और वातावरण की तुलना कर निर्णय लेना चाहिए. उन्होंने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार अन्य राज्यों में भी अपने कार्यालय खोल रही है. इससे नए उत्तर प्रदेश की कहानी और संभावनाओं से सभी को परिचित कराया जाएगा.

निवेशकों ने साझा किए अनुभव: बैठक के दौरान निवेशकों और उद्यमियों ने भी अपनी भावनाएं और अनुभव साझा किए. निवेशक अरुण दुबे ने बताया कि वह कानपुर देहात से हैं और लगभग 10 वर्षों के बाद स्वदेश लौटे हैं.

उन्होंने कहा कि बचपन में बिजली के तारों का जाल और अव्यवस्था देखी थी, लेकिन आज प्रदेश में व्यापक बदलाव दिखाई देता है. उन्होंने उत्तर प्रदेश में बायो रिफाइनरी की एक बड़ी इकाई स्थापित करने की इच्छा जताई है.

