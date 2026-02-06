ETV Bharat / state

CM योगी ने उत्तर प्रदेश में फिल्म गोदान को किया टैक्स फ्री

गोमाता की सेवा, संरक्षण और भारतीय संस्कृति में गाय के महत्व पर बनी फिल्म देशभर में रिलीज

सीएम योगी के साथ गोमाता फिल्म के निर्माता-निर्देशक. (Cm yogi Media Cell)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 6, 2026 at 7:04 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में गो संरक्षण पर आधारित फिल्म गोदान को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टैक्स फ्री घोषित कर दिया है. यह फिल्म गोमाता की सेवा, संरक्षण और भारतीय संस्कृति में गाय के महत्व को दर्शाती है. जिसमें पंचगव्य के वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामाजिक जागरूकता पर विशेष जोर दिया गया है. यह जानकारी सरकार के प्रवक्ता ने दी है.

फिल्म गोदान शुक्रवार को देशभर में रिलीज हो गई है. छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे अन्य राज्यों में भी इसे टैक्स फ्री किया गया है. उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री घोषणा से फिल्म अधिक लोगों तक पहुंचेगी और गो संरक्षण का संदेश व्यापक रूप से फैलेगा. यह कदम मुख्यमंत्री के गोरक्षा संकल्प को दर्शाता है, जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक सिद्ध होगा.

फिल्म के निर्माता-निर्देशक विनोद चौधरी ने 31 जनवरी को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की थी. जहां उन्होंने फिल्म का ट्रेलर, पोस्टर और गीत लॉन्च किया. निर्माता ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में गो संरक्षण के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं, जिनसे उन्हें यह फिल्म बनाने की प्रेरणा मिली. यूपी गो रक्षा का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है, जहां गोशालाओं का विस्तार, निराश्रित गोवंश की देखभाल, तस्करी पर सख्त कार्रवाई और गो सेवा को शासन की प्राथमिकता बनाया गया है.

फिल्म गोदान युवा पीढ़ी को गोमाता से जोड़ने और संदेश पहुंचाने का माध्यम बनेगी. यह किसी एक जाति, धर्म या वर्ग की नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गो सेवा और गोरक्षा के प्रति गहन संकल्पित हैं. उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में गोवध निवारण (संशोधन) कानून बनाया गया, जिसके तहत गौहत्या पर सख्त प्रावधान लागू किए गए.

