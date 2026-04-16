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जनता दर्शन में भावुक हुए सीएम योगी, फरियादी महिला से कहा- बच्चे के इलाज में बाधा नहीं आने देंगे

जनता दर्शन में समस्याओं को सुनते सीएम योगी ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर साफ किया कि पैसे की वजह से प्रदेश में किसी का भी इलाज नहीं रुकेगा. सीएम योगी ने ये बातें गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में गुरुवार को आयोजित जनता दर्शन में कही. दरअसल श्रावस्ती से आई एक महिला ने गंभीर बीमारी से पीड़ित बच्चे के इलाज में मदद के लिए गुहार लगाई. जिसपर सीएम योगी ने महिला से आयुष्मान कार्ड के बारे में पूछा. नहीं होने का जवाब मिलने पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन देते हुए कहा कि बच्चे के इलाज में कोई भी बाधा नहीं आने देंगे. आयुष्मान कार्ड बनवाएंगे और विवेकाधीन कोष से भी बच्चे के इलाज में आर्थिक सहायता देंगे. इस दौरान 200 लोगों की समस्याओं का सीएम योगी ने किया समाधान. सीएम योगी ने फरियादी महिला का प्रार्थना पत्र लेकर मौके पर मौजूद अफसरों को निर्देश दिया कि इसे श्रावस्ती के जिलाधिकारी को भेजकर आयुष्मान कार्ड बनवाया जाए. साथ ही डीएम के जरिये इलाज का इस्टीमेट भी शासन को उपलब्ध कराया जाए. 200 लोगों की सुनी समस्या