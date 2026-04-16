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जनता दर्शन में भावुक हुए सीएम योगी, फरियादी महिला से कहा- बच्चे के इलाज में बाधा नहीं आने देंगे

सीएम योगी ने 200 लोगों की समस्याएं सुनीं, समाधान के लिए अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश

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जनता दर्शन में समस्याओं को सुनते सीएम योगी (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 16, 2026 at 1:17 PM IST

2 Min Read
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गोरखपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर साफ किया कि पैसे की वजह से प्रदेश में किसी का भी इलाज नहीं रुकेगा. सीएम योगी ने ये बातें गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में गुरुवार को आयोजित जनता दर्शन में कही. दरअसल श्रावस्ती से आई एक महिला ने गंभीर बीमारी से पीड़ित बच्चे के इलाज में मदद के लिए गुहार लगाई. जिसपर सीएम योगी ने महिला से आयुष्मान कार्ड के बारे में पूछा. नहीं होने का जवाब मिलने पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन देते हुए कहा कि बच्चे के इलाज में कोई भी बाधा नहीं आने देंगे. आयुष्मान कार्ड बनवाएंगे और विवेकाधीन कोष से भी बच्चे के इलाज में आर्थिक सहायता देंगे. इस दौरान 200 लोगों की समस्याओं का सीएम योगी ने किया समाधान.

सीएम योगी ने फरियादी महिला का प्रार्थना पत्र लेकर मौके पर मौजूद अफसरों को निर्देश दिया कि इसे श्रावस्ती के जिलाधिकारी को भेजकर आयुष्मान कार्ड बनवाया जाए. साथ ही डीएम के जरिये इलाज का इस्टीमेट भी शासन को उपलब्ध कराया जाए.

200 लोगों की सुनी समस्या

बता दें कि गुरुवार की सुबह से मुख्यमंत्री के आने की सूचना मिलने के बाद गोरखनाथ मंदिर में फरियादी की भीड़ जुटने लगी थी. सीएम योगी ने करीब 200 लोगों की समस्याओं को सुना. महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने लगी कुर्सियों पर बैठाए गए लोगो तक मुख्यमंत्री खुद पहुंचे और एक-एक कर उनसे समस्याओं के बारे में पूछा. उनके प्रार्थना पत्र लिए. पास में मौजूद अधिकारियों को समस्या का समाधान करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए.

अधिकारियों को दिए निर्देश

जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनता की समस्याओं पर त्वरित संवेदनशीलता दिखाएं. उन्होंने उनसे मिलने आए लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा, घबराइए मत. सरकार हर समस्या पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित कराएगी. अपराध और जमीन कब्जा किए जाने से संबंधी शिकायतों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अधिकारियों को अपराधियों और भू माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए. जनता दर्शन में कुछ महिलाएं अपने बच्चों को लेकर आई थीं. मुख्यमंत्री ने इन बच्चों को खूब दुलारा और चॉकलेट के साथ आशीर्वाद भी दिया.

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