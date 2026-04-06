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यूपी में अब पैसों की कमी से किसी का भी इलाज नहीं रुकेगा; गोरखपुर जनता दर्शन में सीएम योगी ने दिए आश्वासन, 2 सौ लोगों की समस्याओं का किया समाधान

जनता दर्शन में बच्चे को दुलार करते सीएम योगी ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: उत्तर प्रदेश में पैसे की कमी के चलते कोई भी इलाज से महरूम नहीं रहेगा. इस बात का आश्वासन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान दिया है. साथ ही उन्होंने गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग करने पहुंचे लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि वे उच्चीकृत अस्पताल से इस्टीमेट मंगवा लें, इलाज खर्च में सरकार भरपूर आर्थिक मदद करेगी. सीएम योगी ने इसको लेकर अफसरों को निर्देशित भी किया कि इस्टीमेट की प्रक्रिया को जल्द से पूरा कराकर शासन को उपलब्ध कराया जाए. सीएम योगी ने 200 लोगों की सुनी समस्याएं दरअसल सोमवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन में योगी आदित्यनाथ ने करीब 200 लोगों से मुलाकात कर उनकी फरियाद सुनी. मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सभागार में लोगों से एक-एक करके समस्याएं सुनीं और उनको आश्वस्त करते हुए उनके प्रार्थना पत्र संबंधित अधिकारियों को सौंप दिये. उन्होंने सभी लोगों को आश्वस्त किया कि हर समस्या का प्रभावी समाधान कराया जाएगा. सिद्धार्थनगर से आई महिला को भी आश्वासन देते हुए योगी ने कहा कि जल्द ही इसका पेंशन स्वीकृत कराकर मामले का निस्तारण हो जाएगा. पैसे की कमी से कोई बीमार नहीं रहेगा मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर पीड़ित के साथ संवेदनशील रवैया अपनाया जाए और उसकी समस्या का समाधान कर उसे संतुष्ट किया जाए. इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह निर्देश भी दिए यदि कोई पात्र व्यक्ति शासन की कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित है तो उसे तत्काल योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए. वहीं कैंसर से पीड़ित परिजन के इलाज में आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंची महिला से मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्चीकृत सरकारी अस्पताल में मरीज को दिखाकर इस्टीमेट मंगवा लीजिए. इलाज में पूरी मदद की जाएगी.