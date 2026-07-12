ETV Bharat / state

गोरखपुर से सीएम योगी ने किया 'एक पेड़ मां के नाम' वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ, यूपी में एक दिन में 35 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य

सीएम ने नीम, पीपल और बरगद का पौधा लगाया, लोगों से 'जन-महायज्ञ' का हिस्सा बनने की अपील

वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ
वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 12, 2026 at 11:04 AM IST

|

Updated : July 12, 2026 at 12:07 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

गोरखपुर/ लखनऊ: यूपी में सबसे बड़े पौधारोपण महाअभियान का शुभारंभ हो गया है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम की शुरुआत गोरखपुर से की. इस महा अभियान को 'एक पेड़ मां के नाम' 'वृक्षारोपण महायज्ञ 2026' दिया गया है. आज इसके तहत 35 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य निर्धारित है.

प्रकृति की रक्षा करना मकसद: पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के मकसद से वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 का भव्य शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया. गोरखपुर में सीएम योगी ने भगवानपुर लिंक एक्सप्रेस वे पर बरगद, पीपल, मौलश्री और नीम का पौधा लगाकर हरियाली कायम रखने और प्रकृति को सहेजने का संदेश दिया.

वृक्षारोपण ईश्वरीय कार्य है. यह सृष्टि की सेवा, मानवता की उपासना और भविष्य की सुरक्षा का संकल्प है.आइए, 'एक पेड़ मां के नाम' लगाकर हरित, समृद्ध और विकसित उत्तर प्रदेश के इस 'जन-महायज्ञ' का हिस्सा बनें.- योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, यूपी

पौधा लगाने के बाद सीएम ने ली सेल्फी: सीएम योगी ने लगाए गए पौधों का निरीक्षण भी किया, और उनके समुचित संरक्षण के निर्देश दिए. कार्यक्रम में सैनिक स्कूल के छात्र, एनसीसी कैडेट और स्काउट्स भी शामिल हुए. मुख्यमंत्री ने बच्चों से मुलाकात की, उनके साथ संवाद किया और 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत सेल्फी भी ली. उन्होंने युवाओं को पर्यावरण संरक्षण का दूत बनकर कार्य करने के लिए प्रेरित किया.

पौधा लगाने के बाद सीएम योगी ने ली सेल्फी
पौधा लगाने के बाद सीएम योगी ने ली सेल्फी (Photo Credit: ETV Bharat)

यूपी में रिकॉर्डतोड़ पौधारोपण: मुख्यमंत्री ने कहा कि अनंतकाल तक जीवसृष्टि बनी रहे, इसके लिए पौधरोपण अत्यंत आवश्यक है. इसी के दृष्टिगत पौधरोपण महाभियान की शुरुआत की गई है. विश्व पर्यावरण दिवस पर इस वर्ष 5 करोड़ पौधे लगाए गए. मुख्यमंत्री ने बताया कि, पिछले वर्ष 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए. नौ वर्ष में अब तक प्रदेश में 242 करोड़ पौधरोपण किया जा चुका.

मां हर व्यक्ति, हर जीव के लिए दुनिया की सबसे सुंदर उपहार होती है. हम खुद के स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, लेकिन सबकुछ देने वाली धरती माता के स्वास्थ्य की परवाह नहीं करते हैं. खुद की आरोग्यता के लिए हम सभी को धरती माता की आरोग्यता का ध्यान रखना होगा.- योगी आदित्यनाथ, सीएम, यूपी

लघु फिल्म और वानिकी कैलेंडर का विमोचन: पौधरोपण महायज्ञ 2026 के अवसर पर आयोजित जनसभा के मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘उत्तर प्रदेश के नौ वर्ष की हरित गाथा’ लघु फिल्म और ‘वानिकी कैलेंडर’ का विमोचन किया. लघु फिल्म में यूपी में पिछले नौ सालों में पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों और हासिल उपलब्धियों को दर्शाया गया है. जबकि वानिकी कैलेंडर में वर्ष 2026-27 के लिए वन विभाग की कार्ययोजना का उल्लेख है.

पौधारोपण अभियान को लेकर बच्चों में उत्साह
पौधारोपण अभियान को लेकर बच्चों में उत्साह (Photo Credit: ETV Bharat)

प्रदूषण मुक्त होगा उत्तर प्रदेश!: लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पौधारोपण अभियान में शामिल हुए.दरअसल सरकार यूपी को प्रदूषण मुक्त बनाने में जुटी है. उसी के तहत उत्तर प्रदेश की नदियों के किनारे अविरल धारा पौधरोपण किया जा रहा है. इसमें गंगा, यमुना, गोमती, सरयू, समेत कई प्रमुख नदियों के किनारे पौधरोपण हो रहा है. गंगा किनारे 4495.72 हेक्टेयर में 79.86 लाख से अधिक पौधरोपण किया जा रहा है. यमुना किनारे सर्वाधिक 647 स्थल चिह्नित किए गए हैं.

लखनऊ पौधारोपण अभियान में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक
लखनऊ पौधारोपण अभियान में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक (Photo Credit: ETV Bharat)

यूपी में सुबह 10 बजे तक 5 करोड़ पौधारोपण: पौधरोपण की प्रगति प्रदेश के सभी जिलों में वन विभाग के माध्यम से चल रहे वृक्षारोपण सॉफ्टवेयर पर ऑनलाइन अपलोड की जा रही है. फोटो भी लोड हो रहे हैं. सुबह 10 बजे तक 5 करोड़ 20 लाख से ज्यादा पौधे लगाए गए.

गोरखपुर में विभागों को मिली जिम्मेदारी: गोरखपुर में इस वर्ष 55 लाख 28 हजार 600 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इसके लिए वन विभाग समेत विभिन्न विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है.

विभाग पौधा लगाने का टारगेट

वन विभाग 1937000

ग्राम विकास 1861000


कृषि विभाग 576000

उद्यान विभाग 285000

पर्यावरण विभाग 238000

पंचायती राज 202000

राजस्व विभाग 143000

गोरखपुर में इस मौके पर एडीजी जोन, डीआईजी रेंज, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, प्रभागीय वनाधिकारी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे. सभी ने मिलकर पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया.

यह भी पढ़ें: गोरखपुर से सीएम योगी का बड़ा भरोसा: 'हर पीड़ित की समस्या का समाधान हमारी प्राथमिकता'

यह भी पढ़ें: गोरखपुर में सीएम योगी बोले- राम भक्तों के खून से सना है सपा का इतिहास, कांग्रेस ने राम को काल्पनिक बताया

Last Updated : July 12, 2026 at 12:07 PM IST

TAGGED:

ONE TREE IN MOTHER NAME
35 CRORE SAPLINGS PLANTED IN UP
CM YOGI TREE PLANTATION GORAKHPUR
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
MEGA PLANTATION DRIVE 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.