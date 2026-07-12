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गोरखपुर से सीएम योगी ने किया 'एक पेड़ मां के नाम' वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ, यूपी में एक दिन में 35 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य

गोरखपुर/ लखनऊ: यूपी में सबसे बड़े पौधारोपण महाअभियान का शुभारंभ हो गया है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम की शुरुआत गोरखपुर से की. इस महा अभियान को 'एक पेड़ मां के नाम' 'वृक्षारोपण महायज्ञ 2026' दिया गया है. आज इसके तहत 35 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य निर्धारित है.

प्रकृति की रक्षा करना मकसद: पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के मकसद से वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 का भव्य शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया. गोरखपुर में सीएम योगी ने भगवानपुर लिंक एक्सप्रेस वे पर बरगद, पीपल, मौलश्री और नीम का पौधा लगाकर हरियाली कायम रखने और प्रकृति को सहेजने का संदेश दिया.

वृक्षारोपण ईश्वरीय कार्य है. यह सृष्टि की सेवा, मानवता की उपासना और भविष्य की सुरक्षा का संकल्प है.आइए, 'एक पेड़ मां के नाम' लगाकर हरित, समृद्ध और विकसित उत्तर प्रदेश के इस 'जन-महायज्ञ' का हिस्सा बनें.- योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, यूपी

पौधा लगाने के बाद सीएम ने ली सेल्फी: सीएम योगी ने लगाए गए पौधों का निरीक्षण भी किया, और उनके समुचित संरक्षण के निर्देश दिए. कार्यक्रम में सैनिक स्कूल के छात्र, एनसीसी कैडेट और स्काउट्स भी शामिल हुए. मुख्यमंत्री ने बच्चों से मुलाकात की, उनके साथ संवाद किया और 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत सेल्फी भी ली. उन्होंने युवाओं को पर्यावरण संरक्षण का दूत बनकर कार्य करने के लिए प्रेरित किया.

पौधा लगाने के बाद सीएम योगी ने ली सेल्फी (Photo Credit: ETV Bharat)

यूपी में रिकॉर्डतोड़ पौधारोपण: मुख्यमंत्री ने कहा कि अनंतकाल तक जीवसृष्टि बनी रहे, इसके लिए पौधरोपण अत्यंत आवश्यक है. इसी के दृष्टिगत पौधरोपण महाभियान की शुरुआत की गई है. विश्व पर्यावरण दिवस पर इस वर्ष 5 करोड़ पौधे लगाए गए. मुख्यमंत्री ने बताया कि, पिछले वर्ष 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए. नौ वर्ष में अब तक प्रदेश में 242 करोड़ पौधरोपण किया जा चुका.

मां हर व्यक्ति, हर जीव के लिए दुनिया की सबसे सुंदर उपहार होती है. हम खुद के स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, लेकिन सबकुछ देने वाली धरती माता के स्वास्थ्य की परवाह नहीं करते हैं. खुद की आरोग्यता के लिए हम सभी को धरती माता की आरोग्यता का ध्यान रखना होगा.- योगी आदित्यनाथ, सीएम, यूपी

लघु फिल्म और वानिकी कैलेंडर का विमोचन: पौधरोपण महायज्ञ 2026 के अवसर पर आयोजित जनसभा के मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘उत्तर प्रदेश के नौ वर्ष की हरित गाथा’ लघु फिल्म और ‘वानिकी कैलेंडर’ का विमोचन किया. लघु फिल्म में यूपी में पिछले नौ सालों में पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों और हासिल उपलब्धियों को दर्शाया गया है. जबकि वानिकी कैलेंडर में वर्ष 2026-27 के लिए वन विभाग की कार्ययोजना का उल्लेख है.