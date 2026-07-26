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शिक्षकों को CM योगी का बड़ा तोहफा! आगरा में शुरू की कैशलेस चिकित्सा योजना, 10 लाख लोगों को मिलेगी राहत

सीएम योगी ने कहा कि देश विरोधी ताकतों से युवाओं को बचाने के लिए शिक्षकों को बड़ी जिम्मेदारी निभानी होगी.

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शिक्षकों को CM योगी का बड़ा तोहफा! आगरा में शुरू की कैशलेस चिकित्सा योजना (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 26, 2026 at 2:15 PM IST

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आगरा : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा दौरे के दूसरे दिन रविवार को 'मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना' का शुभारंभ किया. इस योजना से उत्तर प्रदेश के 1.28 लाख उच्च शिक्षा के शिक्षकों के साथ-साथ उनके परिवारों के करीब 10 लाख लोग लाभान्वित होंगे. इस योजना के लिए योगी सरकार और पंजाब नेशनल बैंक के बीच एमओयू हुआ है. इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे.

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सीएम योगी ने आगरा में शुरू की शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना (Photo Credit; ETV Bharat)

दरअसल, सीएम योगी अपने दौरे के दूसरे दिन डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के खंदारी कैंपस स्थित शिवाजी मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने इस योजना का शुभारंभ किया. उसके बाद सीएम ने कहा कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात दी है. राज्य के राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त और स्ववित्त पोषित विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों, कर्मचारियों को अब प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा मिलेगा.

सीएम योगी ने कहा कि इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसमें 50,000 शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है, जिससे प्रदेश के लगभग 10 लाख लोगों को स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा का सीधा लाभ मिलेगा. इसके लिए पंजाब नेशनल बैंक के साथ एमओयू हुआ है. उन्होंने कहा कि किसी अनहोनी या दुर्घटना की स्थिति में शिक्षकों के परिवार को 1.5 करोड़ रुपए से 3 करोड़ रुपए तक की आर्थिक सहायता राशि, अस्पताल में 60,000 रुपये तक का नकद लाभ और 12 लाख रुपए तक का टर्म लाइफ बीमा कवर प्रदान किया जाएगा.

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सीएम योगी ने आगरा में शुरू की शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना (Photo Credit; ETV Bharat)

मुख्यमंत्री योगी ने आश्वस्त किया है कि विपत्ति या संकट की घड़ी में शासन, बैंकर्स और पूरा प्रशासनिक तंत्र शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा, ताकि कोई भी परिवार खुद को असहाय महसूस न करे. इसके साथ ही उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से निजी विश्वविद्यालयों और स्ववित्त पोषित संस्थानों के शिक्षकों को भी इस बीमा कवर से पूरी तरह जोड़ने का आग्रह किया.

सीएम योगी ने कहा कि आज के दौर में हम AI और सोशल मीडिया से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, लेकिन इसके सही प्रयोग के लिए युवाओं को प्रशिक्षित करना होगा. शिक्षक युवाओं को यह सीख दें की राष्ट्रप्रथम है. देश विरोधी ताकतों से युवाओं को बचाने के लिए शिक्षकों को बड़ी जिम्मेदारी निभानी होगी.

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