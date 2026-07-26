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शिक्षकों को CM योगी का बड़ा तोहफा! आगरा में शुरू की कैशलेस चिकित्सा योजना, 10 लाख लोगों को मिलेगी राहत

शिक्षकों को CM योगी का बड़ा तोहफा! आगरा में शुरू की कैशलेस चिकित्सा योजना ( Photo Credit; ETV Bharat )

आगरा : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा दौरे के दूसरे दिन रविवार को 'मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना' का शुभारंभ किया. इस योजना से उत्तर प्रदेश के 1.28 लाख उच्च शिक्षा के शिक्षकों के साथ-साथ उनके परिवारों के करीब 10 लाख लोग लाभान्वित होंगे. इस योजना के लिए योगी सरकार और पंजाब नेशनल बैंक के बीच एमओयू हुआ है. इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे. सीएम योगी ने आगरा में शुरू की शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना (Photo Credit; ETV Bharat) दरअसल, सीएम योगी अपने दौरे के दूसरे दिन डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के खंदारी कैंपस स्थित शिवाजी मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने इस योजना का शुभारंभ किया. उसके बाद सीएम ने कहा कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात दी है. राज्य के राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त और स्ववित्त पोषित विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों, कर्मचारियों को अब प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा मिलेगा.