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CM योगी बोले- अब यह पुरानी पुलिस नहीं है, कानून को चुनौती देने वाले को कीमत चुकानी होगी

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लोकभवन में उत्तर प्रदेश पुलिस के गीत ‘खाकी का सितारा’ के लॉन्चिंग कार्यक्रम में कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार की नीति स्पष्ट की. सीएम ने कहा कि सुशासन के लिए सुरक्षित माहौल जरूरी है और अपराधियों के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी.

सीएम योगी ने कहा कि पिछले नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है. प्रदेश को नई पहचान मिलने के पीछे सुरक्षा की भावना की अहम भूमिका है. उन्होंने कहा कि जहां शौर्य होता है, वहीं संवेदना भी होती है, जबकि कायरता के वातावरण में लूट, असुरक्षा और अराजकता जन्म लेती है. मुख्यमंत्री ने कहा कि आतंकवाद, दंगा और नक्सलवाद कायरता की निशानी हैं. जो सामने से मुकाबला नहीं कर सकता, वही पीछे से वार करता है.

सरकार ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है. यूपी पुलिस ने इस दिशा में कई मॉडल स्थापित किए हैं और पिछले नौ वर्षों में प्रदेश दंगामुक्त और कर्फ्यूमुक्त हुआ है. मुख्यमंत्री ने फर्रुखाबाद की उस घटना का विशेष तौर पर उल्लेख किया, जिसमें 22 बच्चे डिटोनेटर के घेरे में फंस गए थे. सीएम ने कहा कि यूपी पुलिस ने अपनी क्षमता, साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला.

उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान वह खुद इसकी निगरानी कर रहे थे और लगातार देख रहे थे कि ऑपरेशन किस तरह आगे बढ़ रहा है. मुख्यमंत्री के मुताबिक ऐसे अभियान पुलिस के शौर्य के साथ जनता की सुरक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी दिखाते हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि एक दौर ऐसा था जब अपराधियों का पुलिस पर दबदबा दिखाई देता था और पुलिस पीछे हटती थी.