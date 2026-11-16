सीएम योगी ने किया स्व-गणना का शुभारंभ; कहा- प्रत्येक व्यक्ति की गिनती और सही जानकारी दर्ज होना बेहद जरूरी
जनगणना में पूछे जाएंगे जाति, धर्म और जनसांख्यिकी से जुड़े कुल 40 प्रश्न
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 3:46 PM IST
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ में उत्तर प्रदेश में स्व-गणना एवं घर-घर जनगणना की प्रक्रिया का शुभारंभ किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है.
भारत का हर छठवां व्यक्ति उत्तर प्रदेश का निवासी है, जबकि दुनिया में हर छत्तीसवां व्यक्ति यूपी में रहता है. ऐसे में जनगणना की प्रदेश में विशेष भूमिका है. इसके आंकड़े भविष्य की विकास योजनाओं और सरकारी नीतियों की दिशा तय करेंगे.
लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अब तक प्रदेश में विकास और जनकल्याण से जुड़ी कार्ययोजनाएं 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर तैयार की जाती रही हैं. नई जनगणना से वर्तमान सामाजिक और जनसांख्यिकीय स्थिति की सटीक जानकारी मिलेगी, जिससे योजनाओं को जरूरतमंदों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी.
प्रत्येक व्यक्ति की गणना जरूरी
सीएम ने कहा कि सार्वजनिक जीवन के विभिन्न चरणों में उन्होंने अनुभव किया है कि समाज का एक बड़ा तबका केवल इसलिए सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाता है, क्योंकि जनगणना के दौरान उसकी सही गणना नहीं हो पाती. जब योजनाएं पुराने या अधूरे आंकड़ों के आधार पर बनती हैं तो ऐसे वर्ग हमेशा वंचित रह जाते हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की गणना और उसकी सही जानकारी दर्ज होना बेहद जरूरी है.
पूछे जाएंगे 40 प्रश्न
मुख्यमंत्री ने बताया कि जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मकानों की सूचीकरण और मकान गणना का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है. अब जनगणना का निर्णायक चरण शुरू हो रहा है. इस दौरान प्रत्येक व्यक्ति से उसकी स्थिति, जाति, धर्म और जनसांख्यिकी से जुड़े कुल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे.
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस महाअभियान की सफलता बेहतर प्रशासनिक समन्वय के साथ व्यापक जनभागीदारी और जागरुकता पर निर्भर करेगी. जितना अधिक नागरिक जागरूक होंगे, उतनी ही प्रभावी उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी.
जिलाधिकारी करेंगे अभियान का नेतृत्व
सीएम ने सभी जिलाधिकारियों को अभियान का स्वयं नेतृत्व करने और इसकी दैनिक निगरानी को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रशासन के पास बेहतर व्यवस्थाएं और तकनीक उपलब्ध हैं. ब्लॉक स्तर और नगर निकाय स्तर पर नियमित समीक्षा के माध्यम से अभियान की प्रगति पर नजर रखी जा सकती है.
अगर हर आधे घंटे में समीक्षा की व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू की जाए तो जिलाधिकारी इस कार्य को आसानी और सुगमता से आगे बढ़ा सकते हैं. मुख्यमंत्री ने जनगणना को केवल आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया न मानते हुए इसे प्रदेश के भविष्य की विकास योजनाओं का महत्वपूर्ण आधार बताया.
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