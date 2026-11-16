ETV Bharat / state

सीएम योगी ने किया स्व-गणना का शुभारंभ; कहा- प्रत्येक व्यक्ति की गिनती और सही जानकारी दर्ज होना बेहद जरूरी

योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ में उत्तर प्रदेश में स्व-गणना एवं घर-घर जनगणना की प्रक्रिया का शुभारंभ किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है.

भारत का हर छठवां व्यक्ति उत्तर प्रदेश का निवासी है, जबकि दुनिया में हर छत्तीसवां व्यक्ति यूपी में रहता है. ऐसे में जनगणना की प्रदेश में विशेष भूमिका है. इसके आंकड़े भविष्य की विकास योजनाओं और सरकारी नीतियों की दिशा तय करेंगे.