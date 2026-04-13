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मुजफ्फरनगर में सीएम योगी ने 951 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास, बोले- कुछ लोग अशांति फैलाने का षड़यंत्र कर रहे

सीएम ने 951 करोड़ की 423 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया. उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से सुविधाओं में व्यापक सुधार होगा.

मुजफ्फरनगर में सीएम योगी.
मुजफ्फरनगर में सीएम योगी. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 13, 2026 at 4:22 PM IST

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मुजफ्फरनगर : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को 951 करोड़ की 423 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं के पूरा होने से क्षेत्र में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं में व्यापक सुधार होगा. उन्होंने इसे प्रदेश सरकार की विकास प्राथमिकताओं का हिस्सा बताया और कहा कि सरकार का लक्ष्य हर जिले को तेज गति से विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है.

मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ जनता तक पहुंचाना ही प्राथमिकता है, जिससे प्रदेश में समग्र विकास को गति मिल सके. सीएम ने कहा, डबल इंजन सरकार पीएम के नेतृत्व में सुरक्षा सुशासन सेवा का मॉडल खड़ा कर रही है. कुछ लोग शांति, समृद्धि की ओर बढ़ने से रोकने के लिए अशांति फैलाने के लिए षड़यंत्र कर रहे हैं. सभी कार्मिकों, श्रमिकों से अपील करूंगा डबल इंजन की सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी है. कोरोना काल में सभी श्रमिकों के लिए डबल इंजन सरकार ने गाड़ियों से घर भिजवाया.

भारत में पेट्रोलियम के दाम स्थिर : आज दुनिया के कई देशों में हालात अस्थिर हैं. ईरान, इराक और यूरोप जैसे क्षेत्रों में भी सुरक्षा की स्थिति बेहतर नहीं है, लेकिन भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशवासी खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं. उन्होंने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों के कारण पेट्रोलियम पदार्थों के दाम कई स्थानों पर चार गुना तक बढ़ गए हैं. पाकिस्तान के हालात इतने खराब हैं कि भूख से जूझना पड़ रहा है, जबकि भारत में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम नियंत्रित रखे गए हैं.

सीमा पर लड़ने वाला फौजी जाति नहीं देखता: उन्होंने कहा कि देश के महापुरुषों को जातीय दायरे में नहीं बांधना चाहिए. प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वाले वीरों ने किसी जाति के लिए नहीं, बल्कि देश की आजादी के लिए बलिदान दिया था. उन्होंने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जैसे महानायक किसी जाति विशेष के लिए नहीं, बल्कि देश और धर्म की रक्षा के लिए लड़े थे.

उन्होंने कहा कि इन महापुरुषों ने स्वदेश और स्वधर्म के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया. इसी तरह चौधरी चरण सिंह ने भी समाज के हर वर्ग के कल्याण की बात की. उन्होंने किसानों, गांवों, श्रमिकों और युवाओं के हितों को प्राथमिकता दी, लेकिन कभी जाति की राजनीति नहीं की.

महापुरुषों को जातीय दायरे में न बांटें: सीएम योगी ने कहा कि 23 दिसंबर 2026 को किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की जयंती के 125 वर्ष पूरे होंगे. इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इसे भव्य रूप से मनाने की तैयारी की जा रही है. उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि महापुरुषों को संकीर्ण जातीय दायरों में न बांटा जाए. समाज के महान व्यक्तित्व पूरे देश और समाज के होते हैं, इसलिए उनका सम्मान सभी को मिलकर करना चाहिए.

देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी जरूरी: सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत' और 'आत्मनिर्भर भारत' के विजन को साकार करने के लिए हर भारतवासी को इस संकल्प से जुड़ना होगा और हर स्तर पर प्रयास करना होगा.

उन्होंने कहा कि देश के विकास में आधी आबादी यानी महिलाओं की भागीदारी भी बेहद जरूरी है. इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी का धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का पहले भी समर्थन किया था और आज भी इसके पक्ष में अपनी बात रखी है.

उन्होंने कहा कि महिलाओं के स्वास्थ्य, स्वच्छता और स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई प्रयास कर रही है. जब समाज मिलकर आगे बढ़ता है तो दुनिया की कोई ताकत उसकी राह में बाधा नहीं बन सकती.

तकनीक के उपयोग से बढ़ेगी युवाओं की मांग : उन्होंने कहा कि आज अधिकांश युवा स्मार्टफोन का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन यदि वे तकनीक का उपयोग उद्योग और नवाचार के लिए करना सीख जाएं, तो देश-दुनिया में उनकी मांग बढ़ेगी और उन्हें अच्छे रोजगार मिल सकेंगे. सरकार इस दिशा में लगातार नए प्रयास कर रही है.

यूपी में 2 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप : जयंत चौधरी ने सीएम योगी का आभार जताया. उन्होंने 400 पार की बात दोहराई. कहा कि आज सभी को सरकारी नौकरी में समान अवसर मिल रहे हैं और 2014 में 150 स्टार्टअप नहीं थे, अब 2 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं. उन्होंने कहा कि ग्लोबल प्लेटफार्म की शुरुआत आज मुजफ्फरनगर से होने जा रही है. सीएम ने मंच से कौशल दर्शन पुस्तक का विमोचन किया गया.

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