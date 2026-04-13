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मुजफ्फरनगर में सीएम योगी ने 951 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास, बोले- कुछ लोग अशांति फैलाने का षड़यंत्र कर रहे

मुजफ्फरनगर में सीएम योगी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मुजफ्फरनगर : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को 951 करोड़ की 423 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं के पूरा होने से क्षेत्र में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं में व्यापक सुधार होगा. उन्होंने इसे प्रदेश सरकार की विकास प्राथमिकताओं का हिस्सा बताया और कहा कि सरकार का लक्ष्य हर जिले को तेज गति से विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है. मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ जनता तक पहुंचाना ही प्राथमिकता है, जिससे प्रदेश में समग्र विकास को गति मिल सके. सीएम ने कहा, डबल इंजन सरकार पीएम के नेतृत्व में सुरक्षा सुशासन सेवा का मॉडल खड़ा कर रही है. कुछ लोग शांति, समृद्धि की ओर बढ़ने से रोकने के लिए अशांति फैलाने के लिए षड़यंत्र कर रहे हैं. सभी कार्मिकों, श्रमिकों से अपील करूंगा डबल इंजन की सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी है. कोरोना काल में सभी श्रमिकों के लिए डबल इंजन सरकार ने गाड़ियों से घर भिजवाया. भारत में पेट्रोलियम के दाम स्थिर : आज दुनिया के कई देशों में हालात अस्थिर हैं. ईरान, इराक और यूरोप जैसे क्षेत्रों में भी सुरक्षा की स्थिति बेहतर नहीं है, लेकिन भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशवासी खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं. उन्होंने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों के कारण पेट्रोलियम पदार्थों के दाम कई स्थानों पर चार गुना तक बढ़ गए हैं. पाकिस्तान के हालात इतने खराब हैं कि भूख से जूझना पड़ रहा है, जबकि भारत में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम नियंत्रित रखे गए हैं. सीमा पर लड़ने वाला फौजी जाति नहीं देखता: उन्होंने कहा कि देश के महापुरुषों को जातीय दायरे में नहीं बांधना चाहिए. प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वाले वीरों ने किसी जाति के लिए नहीं, बल्कि देश की आजादी के लिए बलिदान दिया था. उन्होंने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जैसे महानायक किसी जाति विशेष के लिए नहीं, बल्कि देश और धर्म की रक्षा के लिए लड़े थे. उन्होंने कहा कि इन महापुरुषों ने स्वदेश और स्वधर्म के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया. इसी तरह चौधरी चरण सिंह ने भी समाज के हर वर्ग के कल्याण की बात की. उन्होंने किसानों, गांवों, श्रमिकों और युवाओं के हितों को प्राथमिकता दी, लेकिन कभी जाति की राजनीति नहीं की.