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400 करोड़, कई परियोजनाएं और लाखों चेहरे पर खुशी! CM योगी ने दी बड़ी सौगात

बलरामपुर में सीएम योगी ने 4 सौ करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण, लाखों को मिलेगा फायदा

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सीएम योगी ने 4 सौ करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 8:59 PM IST

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बलरामपुर: उतर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र के मध्यपुर पहुंचे, जहां उन्होंने करीब चार सौ करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इस दौरान सीएम ने करीब तीन सौ करोड़ रुपए की लागत से पूरी हुई 89 परियोजनाओं का लोकार्पण किया और 90 करोड़ रुपए से अधिक की 37 नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी. इन परियोजनाओं का लाभ जिले के गैसड़ी, तुलसीपुर और बलरामपुर सदर विधानसभा क्षेत्रों के लाखों लोगों को मिलेगा.

सीएम योगी ने 4 सौ करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण (Video Credit; ETV Bharat)

इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव में अच्छे लोगों का चुनाव करें क्योंकि जब अच्छे लोग चुनकर जाते हैं तो अच्छी सरकार बनती है और देश, प्रदेश का विकास होता है, लेकिन जब खराब और माफिया चुनकर जाते हैं तो वह जमीनों और मकानों पर कब्जा करते हैं, जिससे प्रदेश का नाम बदनाम होता है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सबको सुरक्षा, सबको न्याय दे रही है. अगर किसी ने बेटियों को छेड़ने या व्यापारियों की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की तो उसे छोड़ेंगे नहीं.

वहीं, सीएम योगी ने ग्रामीण क्षेत्रों में 98.29 करोड़ रुपये की लागत से तैयार 51 पेयजल योजनाओं का लोकार्पण किया. सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की 100.38 करोड़ रुपये लागत वाली 22 परियोजनाएं भी जनता को समर्पित किया. इनमें राप्ती मुख्य नहर, चौधरी चरण सिंह उतरौला पंप नहर, चित्तौड़गढ़ जलाशय और विभिन्न राजवाहों के पुनरोद्धार व आधुनिकीकरण से जुड़े कार्य शामिल हैं.

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सीएम योगी ने 4 सौ करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण (Photo Credit; ETV Bharat)

इन परियोजनाओं से हजारों किसानों को सिंचाई सुविधा बेहतर मिलने के साथ बाढ़ नियंत्रण व्यवस्था भी मजबूत होगी. वहीं, सीएम ने लोक निर्माण विभाग की 44.74 करोड़ रुपये लागत वाली सड़क परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया. इसके अलावी भी सीएम ने पुलिस कर्मियों के लिए आवास, बैरक, हॉस्टल और क्षेत्राधिकारी कार्यालय समेत क्षेत्र को कई सौगात दी है.

कार्यक्रम के दौरान प्रभारी मंत्री सतीश चंद्र शर्मा, तुलसीपुर विधायक कैलाश नाथ शुक्ला, बलरामपुर सदर विधायक पलटूराम, गेसडी के पूर्व विधायक शैलेश कुमार सिंह शीलू, मंडलायुक्त दुर्गा शक्तिनाग पाल, जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन, पुलिस अधीक्षक विकास कुमार, बीजेपी जिलाध्यक्ष रवि मिश्रा, बलरामपुर नगर पालिका चेयरमैन धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू, देवी पाटन मंदिर के महंत कौशलेंद्र नाथ समेत कड़ी संख्या में लोग शामिल हुए.

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