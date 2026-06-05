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400 करोड़, कई परियोजनाएं और लाखों चेहरे पर खुशी! CM योगी ने दी बड़ी सौगात

सीएम योगी ने 4 सौ करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण ( Photo Credit; ETV Bharat )