"पहले माफिया, अब मेडिकल कॉलेज..." सुल्तानपुर में सीएम योगी ने दी ₹819 करोड़ की सौगात, बताया पहले और अब में अंतर
सीएम ने कहा कि पहले की सरकारें माफिया को बढ़ावा देती थीं, वहीं हमारी सरकार मेडिकल कॉलेज, शानदार सड़कें और चौतरफा विकास दे रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 7, 2026 at 7:13 PM IST
सुल्तानपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को सुल्तानपुर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सुल्तानपुर और इसौली विधानसभा क्षेत्र के लिए 819 करोड़ रुपये की 99 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया. उसके बाद सीएम ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुल्तानपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे यहां पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन आज जब आया हूं, तो अपने साथ बारिश भी लेकर आया हूं, सुल्तानपुर को अब अपना मेडिकल कॉलेज मिल चुका है और जल्द ही यहां नर्सिंग कॉलेज भी शुरू होने जा रहा है. पहले की सरकारें जहां माफिया को बढ़ावा देती थीं, वहीं हमारी सरकार मेडिकल कॉलेज, शानदार सड़कें और चौतरफा विकास दे रही है.
मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि 2017 से पहले प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश बदल चुका है. आज सुल्तानपुर बेहतर सड़कों के जरिए सीधे लखनऊ और करीब 45 मिनट में अयोध्या अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से जुड़ चुका है. उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने सुरक्षा, निवेश, रोजगार और विरासत के संरक्षण पर एक साथ काम किया है. गरीबों को पक्के घर मिले, युवाओं को बिना पैसे दिए नौकरी मिलने का रास्ता बना और प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश आया.
वहीं, मुख्यमंत्री योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि पहले जमीनों पर कब्जे होते थे, प्रदेश को बीमारू बनाया गया और अब अयोध्या को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. वक्फ कानून, नागरिकता कानून और अयोध्या से जुड़े मुद्दों पर भी उन्होंने विपक्ष की आलोचना की. मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश विरासत और विकास दोनों का प्रतीक बन चुका है और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में प्रदेश महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.
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