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"पहले माफिया, अब मेडिकल कॉलेज..." सुल्तानपुर में सीएम योगी ने दी ₹819 करोड़ की सौगात, बताया पहले और अब में अंतर

सुल्तानपुर में सीएम योगी ने दी ₹819 करोड़ की सौगात, बताया पहले और अब में अंतर ( Photo Credit; ETV Bharat )

सुल्तानपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को सुल्तानपुर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सुल्तानपुर और इसौली विधानसभा क्षेत्र के लिए 819 करोड़ रुपये की 99 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया. उसके बाद सीएम ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुल्तानपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे यहां पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन आज जब आया हूं, तो अपने साथ बारिश भी लेकर आया हूं, सुल्तानपुर को अब अपना मेडिकल कॉलेज मिल चुका है और जल्द ही यहां नर्सिंग कॉलेज भी शुरू होने जा रहा है. पहले की सरकारें जहां माफिया को बढ़ावा देती थीं, वहीं हमारी सरकार मेडिकल कॉलेज, शानदार सड़कें और चौतरफा विकास दे रही है. सुल्तानपुर में सीएम योगी ने दी ₹819 करोड़ की सौगात (Photo Credit; ETV Bharat)