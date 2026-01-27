ETV Bharat / state

गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दर्शन; 200 लोगों की समस्याएं सुनीं, अधिकारियों को निर्देश

गोरखपुर: सीएम योगी ने मंगलवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों से मुलाकात की. उन्होंने लोगों की समस्याएं ध्यान से बात सुनीं और कहा कि ‘घबराइए मत, समस्या का समाधान कराया जाएगा.’ जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर पीड़ित व्यक्ति की समस्या पर संवेदनशीलता से ध्यान दें और उसका निस्तारण कराएं.

गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में आयोजित जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनीं. अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश दिए. सीएम ने भरोसा दिया कि वह सभी की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कराएंगे. किसी को भी परेशान होने या घबराने की आवश्यकता नहीं है. प्रार्थना पत्रों को उन्होंने अधिकारियों को सौंपते करते हुए निर्देश दिया कि हर समस्या का निस्तारण समय से कराया जाए.

गोरखनाथ मंदिर सीएम योगी मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार, हर बार की तरह इस बार भी जनता दर्शन में कई लोग गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक मदद की गुहार लेकर पहुंचे थे. मुख्यमंत्री ने उनसे कहा कि इलाज में धन की कमी बाधक नहीं होगी. सरकार भरपूर आर्थिक मदद देगी.