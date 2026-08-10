गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दर्शन कार्यक्रम, फरियादियों को मिला निदान और मदद का भरोसा
सीएम ने मंदिर की गौशाला में की गौसेवा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 10, 2026 at 10:06 AM IST
गोरखपुर: गुरुवार की शाम गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में रात्रि प्रवास करने के बाद सोमवार सुबह जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात की. उन्होंने समस्या लेकर आए लोगों की बात ध्यान से सुनी, उनके प्रार्थना पत्र आत्मीयता से बोले, घबराइए मत, आपकी समस्या का समाधान जरूर कराया जाएगा. जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने पास में मौजूद अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि पीड़ितों की समस्या का समाधान किया जाए. इसमें हीला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
लोक-कल्याण और सुशासन के नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा 'नया उत्तर प्रदेश'...— Yogi Adityanath Office (@myogioffice) August 10, 2026
मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी महाराज ने आज @GorakhnathMndr परिसर में आयोजित 'जनता दर्शन' में विभिन्न जनपदों से आए लोगों की समस्याएं सुनीं तथा संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक समस्या के त्वरित,… pic.twitter.com/GPOJOo8e7y
200 लोगों से मुलाकात: सोमवार सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में सामने आयोजित जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को उनका समाधान करने के निर्देश दिए. कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक मुख्यमंत्री खुद पहुंचे. अपनेपन के भाव में 'कहां से आए हैं, क्या बात है', कहते हुए एक-एक कर सबकी समस्याएं सुनीं. भरोसा दिया कि वह सभी की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कराएंगे. किसी को भी परेशान होने या घबराने की आवश्यकता नहीं है. प्रार्थना पत्रों को उन्होंने अधिकारियों को देते हुए निर्देश दिया कि हर समस्या का निस्तारण समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और संतुष्टिप्रद होना चाहिए. कुछ लोगों द्वारा जमीन कब्जाने की शिकायत पर उन्होंने कठोर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए.
#WATCH | Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath addresses public grievances during Janta Darshan in Gorakhpur Temple premises, in Gorakhpur. pic.twitter.com/fgY74ypnzI— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 10, 2026
इलाज में मदद का भरोसा: हर बार के जनता दर्शन की तरह सोमवार को भी कई लोग गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक सहायता का अनुरोध लेकर पहुंचे थे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें भरोसा देते हुए कहा कि इलाज में धन की कमी बाधक नहीं होगी, सरकार पर्याप्त आर्थिक सहायता देगी. उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इलाज में अस्पताल के इस्टीमेट की प्रक्रिया को जल्द पूर्ण कराकर शासन में भेजें. मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से इलाज के लिए धनराशि दी जाएगी. इस दौरान एक छात्र आजमगढ़ से आया हुआ था उसने अपनी पढ़ाई के बारे में मुख्यमंत्री से निवेदन किया मुख्यमंत्री ने अफसर को निर्देशित करते हुए कहा कि इस छात्र की पढ़ाई में जो समस्या आ रही है उसको दुरुस्त किया जाए.
#WATCH | Gorakhpur, Uttar Pradesh: Chief Minister Yogi Adityanath performs 'gau seva' at the gaushala of Gorakhnath Temple in Gorakhpur.— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 10, 2026
(Video Source: Gorakhnath Temple) pic.twitter.com/E8Ct3GefIg
मंदिर की गौशाला में सीएम योगी ने की गौसेवा: गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान सोमवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिनचर्या परंपरागत रही. शिवावतार गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन करने और अपने गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की प्रतिमा समक्ष शीश झुकाने के बाद वह मंदिर परिसर के भ्रमण पर निकले. उन्होंने मंदिर की गोशाला में पहुंचकर गौसेवा की. गौशाला में सीएम योगी ने गोवंश को खूब दुलारा और अपने हाथों से उन्हें गुड़ खिलाया.
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