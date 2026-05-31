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यूपी में बढ़तीं आपराधिक घटनाओं से खफा हुए सीएम योगी, इन जिलों के अफसरों की ली क्लास

लखनऊ, वाराणसी, नोएडा, जौनपुर और गाजियाबाद में हुईं हैं हत्या की घटनाएं.

सीएम योगी ने अफसरों के साथ की मीटिंग.
सीएम योगी ने अफसरों के साथ की मीटिंग. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 31, 2026 at 1:46 PM IST

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लखनऊ: योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लागू की है. सरकार की तरफ से लगातार यह दावा किया जा रहा है कि यूपी से अपराधी दूसरे राज्यों में भाग गए हैं, लेकिन हाल की घटनाएं इस पर सवाल उठा रही हैं. अपराधियों ने पिछले कुछ दिनों में यूपी में जमकर तांडव किया है. तमाम हत्याएं हुई हैं. लगातार कुछ बड़ी आपराधिक घटनाओं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी खफा हैं. यही कारण है कि उन्होंने शनिवार को अचानक ही ज्यादा अपराध वाले जिलों के पुलिस अधिकारियों को तलब कर लिया और उनकी जमकर क्लास ली. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने सख्त हिदायत दी की आपराधिक घटनाओं को रोका नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें.

जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ और नोएडा के जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर मौजूद रहे. बागपत, गाजीपुर, पीलीभीत और जौनपुर के डीएम और कप्तान भी ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े. मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों हत्या की जो बड़ी वारदातें हुईं, उसे लेकर अधिकारियों से जवाब तलब किया. मुख्यमंत्री ने लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह की हत्या का संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए. वाराणसी में व्यापारी मनीष सिंह की हत्या, नोएडा के जेवर में गोपाल शर्मा की हत्या, गाजीपुर में होटल कारोबारी की हत्या के साथ ही जौनपुर में दूल्हे की हत्या, गाजियाबाद में सूर्य चौहान की हत्या, पीलीभीत में स्कूल संचालक की हत्या और बागपत में मैकेनिक की हत्या की घटनाओं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत ही ज्यादा नाराज हुए.

जैसे ही बैठक खत्म हुई लखनऊ के पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सिंह सेंगर ने विभूति खंड के इंस्पेक्टर अमर सिंह और गोमती नगर के इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया, साथ ही एसीपी विभूति खंड विनय द्विवेदी को भी हटाने की कार्रवाई की. सौम्या पांडेय को यहां की कमान सौंप दी.

यह हुई थीं बड़ी घटनाएं

  1. लखनऊ में 27 मई को दोपहर अपने ऑफिस के सामने मोबाइल से बात कर रहे प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं. लोगों ने प्रॉपर्टी डीलर को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान संदीप सिंह की मौत हो गई.
  2. जौनपुर के रहने वाले राम लखन के बेटे आजाद की 22 मई को शादी थी. आजाद पुणे में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे. बारात 20 किलोमीटर दूर बीबीपुर गांव के लिए निकली थी. आजाद कार की अगली सीट पर बैठकर मोबाइल चला रहे थे. रोड के किनारे कार खड़ी थी, तभी बाइक सवार बदमाश मुंह पर गमछा बांधे आए और शीशा खटखटाया..जैसे ही शीशा नीचे हुआ ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. आजाद की मौके पर ही मौत हो गई.
  3. गाजीपुर में बड़े होटल कारोबारी के 29 साल के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई. चार नकाबपोश बदमाशों ने होटल के गेट पर विनीत को चार गोलियां मारीं. बियर लेने के बहाने यह चारों बदमाश होटल पहुंचे थे. होटल मालिक आलोक राय के बेटे विनीत घर के लिए निकल रहे थे. गाड़ी की तरफ जैसे ही बढ़े, बदमाशों ने पिस्तौल से अंधाधुंध फायरिंग कर दी. कई गोलियां विनीत को लगीं. इसके बाद आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन विनीत को बचाया नहीं जा सका.
  4. वाराणसी के फूलपुर थाना क्षेत्र में 26 अप्रैल को व्यापारी मनीष की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. मनीष अपनी फैक्ट्री से कार चलाकर गांव लौट रहे थे. एक महिला को कार से हल्की ठोकर लग गई. मनीष ने कार रोकी और महिला के पास जाकर उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए मदद की पेशकश की. गांव के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और मनीष से उलझ गए. मनीष ने इलाज का पूरा खर्च उठाने की भी बात कही, लेकिन भीड़ शांत नहीं हुई. ईंट और पत्थरों से उनकी कार तोड़ दी और मनीष पर हमला कर दिया. भीड़ ने ईटों से मनीष को बेरहमी से पीटा. वे सड़क पर तड़पते रहे. कुछ देर में मनीष की मौत हो गई.

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