ETV Bharat / state

CM योगी का बड़ा फैसला, यूपी में धान की MSP 69 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ी, खाद-बीज को लेकर गाइड लाइन जारी

मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान क्रय केंद्रों की संख्या 5000 तक बढ़ाने और समय पर भुगतान के दिए निर्देश

समीक्षा बैठक करते सीएम योगी.
समीक्षा बैठक करते सीएम योगी. (CM Media Cell)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 1, 2025 at 3:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: सीएम योगी ने धान खरीद की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि धान क्रय केंद्र पर आने वाले हर अन्नदाता किसान का धान खरीदा जाए और भुगतान समय पर सीधे उनके खाते में पहुंच जाए. धान खरीद की गति तेज हो और किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

4,227 खरीद केंद्र संचालितः बैठक में सीएम को बताया गया कि इस वर्ष कॉमन धान का एमएसपी ₹2369 और ग्रेड-A का ₹2389 प्रति क्विंटल तय हुआ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में ₹69 अधिक है. अब तक 4,227 खरीद केंद्र संचालित हैं, इस पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि क्रय केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 5000 की जाए, ताकि किसानों को अपने गांव-कस्बे के निकट ही सुविधा उपलब्ध हो सके.

1,984 करोड़ रुपये किसानों को भेजेः अधिकारियों ने जानकारी दी कि 30 नवंबर तक 1,51,030 किसानों से 9.02 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है और ₹1,984 करोड़ से अधिक की राशि सीधे किसानों के खातों में भेजी गई है. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि भुगतान में देरी किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं होगी. मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि मिड-डे मील और आंगनबाड़ी केंद्रों में फोर्टिफाइड चावल की सप्लाई निर्बाध रूप से सुनिश्चित की जाए. इसके लिए पर्याप्त उपलब्धता होनी चाहिए. एफआरके सप्लाई सुचारु रखने हेतु वेंडरों की संख्या बढ़ाई जाए और तकनीकी अड़चनों का तत्काल समाधान किया जाए. बैठक में बताया गया कि अब तक लगभग 2,130 मीट्रिक टन एफआरके गुणवत्ता परीक्षण में पास हुआ है.

खाद या बीज की कमी नहीं होनी चाहिएः मुख्यमंत्री ने खरीद केंद्रों पर आवश्यकता के अनुसार मैनपावर बढ़ाने के निर्देश भी दिए. उन्होंने कहा कि केंद्र पर भीड़ न लगे और किसानों को वापस न जाना पड़े, यह प्रशासन की जिम्मेदारी है. धान उठान, मिल-मैपिंग और अन्य प्रक्रियाओं को और सरल बनाने पर भी जोर दिया, ताकि खरीद सुचारु और निरंतर गति में बनी रहे. बैठक में खाद और बीज की उपलब्धता पर भी चर्चा हुई. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी भी जिले में खाद या बीज की कमी नहीं होनी चाहिए और किसानों को दोनों वस्तु आसानी से उपलब्ध हों. संबंधित विभाग स्टॉक और आपूर्ति की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करें.

इसे भी पढ़ें- यूपी के कॉलेज शिक्षकों को योगी सरकार की सौगात; मिलेगी पुरानी पेंशन, विशेष सचिव ने जारी किए आदेश

TAGGED:

REVIEW OF PADDY PURCHASE
PADDY PSP PRICE IN UP
PADDY PURCHASING CENTER UP
CM STRICT ON PADDY PURCHASE
CM YOGI INSTRUCTIONS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.