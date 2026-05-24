'केवल परंपरागत स्थलों पर ही पढ़ी जाए नमाज'; CM योगी का निर्देश- किसी भी नई परंपरा को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रविवार को कानून-व्यवस्था एवं प्रशासनिक समीक्षा बैठक का आयोजन
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 24, 2026 at 11:02 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता की विभिन्न शिकायतों के समाधान के लिए प्रत्येक विकास खंड स्तर पर साप्ताहिक चौपाल लगाने का फैसला लिया है. चौपालों में राजस्व वाद, घरेलू हिंसा, अवैध वसूली और स्थानीय स्तर पर दर्ज न होने वाली पुलिस शिकायतों जैसी जनता से जुड़ी समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाएगा.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रविवार को आयोजित कानून-व्यवस्था एवं प्रशासनिक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की प्राथमिकता जनता की समस्याओं का समयबद्ध, पारदर्शी और संतुष्टिपरक समाधान सुनिश्चित करना है. इन चौपालों के संचालन के लिए शासन स्तर से विस्तृत एसओपी जारी की जाएगी और प्रत्येक आवेदन और शिकायत का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा.
आमजन से जुड़ी समस्याओं के तत्काल समाधान हेतु प्रत्येक विकास खंड स्तर पर साप्ताहिक चौपाल लगाई जाए।— Yogi Adityanath Office (@myogioffice) May 24, 2026
इन चौपालों के संचालन के लिए शासन स्तर से विस्तृत SOP जारी की जाएगी तथा प्रत्येक आवेदन और शिकायत का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। जनपद स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति इन… pic.twitter.com/iEEVNz1M02
मुख्यमंत्री ने आईजीआरएस और सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायतों को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि हर शिकायत को पूरी गंभीरता से लिया जाए. औपचारिक निस्तारण नहीं, बल्कि पीड़ित को वास्तविक राहत मिलनी चाहिए.
बैठक में मुख्यमंत्री ने आगामी गंगा दशहरा और बकरीद पर्व को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए. उन्होंने स्पष्ट कहा कि बकरीद के अवसर पर सार्वजनिक स्थलों पर पशुओं की कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी. प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.
बकरीद पर सार्वजनिक स्थलों पर पशुओं की कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी तथा प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। किसी भी नई परंपरा को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा: मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी महाराज pic.twitter.com/EQjJ3rzWv6— Yogi Adityanath Office (@myogioffice) May 24, 2026
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि नमाज केवल परंपरागत स्थलों पर ही पढ़ी जाए तथा सड़क मार्ग अवरुद्ध कर नमाज की अनुमति किसी भी स्थिति में न दी जाए. उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में कुर्बानी के बाद अपशिष्ट निस्तारण की सुनियोजित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.
खुले में मांस विक्रय प्रतिबंधित रहे और अवैध स्लॉटर हाउस किसी भी दशा में संचालित न हों. वैध स्लॉटर हाउस में भी निर्धारित क्षमता से अधिक पशु न रखे जाएं. उन्होंने पर्वों के दौरान बिजली आपूर्ति, स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए. संवेदनशील क्षेत्रों में पर्व से पूर्व फ्लैग मार्च किया जाए. धार्मिक स्थलों के आसपास पुलिस बल की सतत पैदल गश्त सुनिश्चित की जाए.
नमाज केवल परंपरागत स्थलों पर ही पढ़ी जाए तथा सड़क मार्ग अवरुद्ध कर नमाज की अनुमति किसी भी स्थिति में न दी जाए।— Yogi Adityanath Office (@myogioffice) May 24, 2026
पर्व से पूर्व फ्लैग मार्च किया जाए तथा धार्मिक स्थलों के आसपास पुलिस बल की सतत पैदल गश्त सुनिश्चित की जाए: मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी महाराज pic.twitter.com/fn7uUkrIpa
मुख्यमंत्री ने अलीगढ़, बिजनौर, सहारनपुर, रामपुर और संभल सहित संवेदनशील जनपदों के जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों से संवाद करते हुए कहा कि विगत वर्षों की घटनाओं का अध्ययन कर संभावित अराजक तत्वों की सूची तैयार की जाए. आवश्यकतानुसार निषेधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. सभी थाना, तहसील और जनपद स्तर पर पीस कमेटियों के साथ नियमित संवाद बनाए रखने के भी निर्देश दिए गए.
गंगा दशहरा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, चित्रकूट, हापुड़, मुजफ्फरनगर और अमरोहा सहित विभिन्न जनपदों में गंगा घाटों की साफ-सफाई, बैरिकेडिंग, एम्बुलेंस तैनाती, छायादार व्यवस्था और पार्किंग प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.
मुख्यमंत्री ने भू-माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई को और तेज करने के निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति का वैध अधिकार प्रभावित नहीं होना चाहिए, साथ ही जिन जिलों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी की तैनाती नहीं है, वहां तत्काल नियुक्ति सुनिश्चित करने को कहा.
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