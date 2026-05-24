ETV Bharat / state

'केवल परंपरागत स्थलों पर ही पढ़ी जाए नमाज'; CM योगी का निर्देश- किसी भी नई परंपरा को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो) ( Photo credit: ETV Bharat )