सीएम योगी ने UP एसएसएफ द्वितीय वाहिनी का किया निरीक्षण, जून 2026 तक निर्माण पूरा करने के दिए निर्देश

उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के लिए ताल जहदा में करीब 343 करोड़ रुपये की लागत से आवासीय और अनावासीय भवनों का निर्माण हो रहा

उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के द्वितीय वाहिनी के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करते सीएम योगी.
उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के द्वितीय वाहिनी के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करते सीएम योगी. (ETV Bharat)
Published : November 17, 2025 at 7:55 PM IST

गोरखपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार शाम गोरखपुर में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल (यूपी एसएसएफ) की द्वितीय वाहिनी के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए काम में तेजी लाने के निर्देश दिए.

एसएसएफ द्वितीय वाहिनी के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करने से पहले मॉडल को देखा. इसके बाद निर्माण स्थल पर जाकर भी जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अफसरों से वाहिनी के विभिन्न आयामों, व्यवस्थाओं, क्षमता, कार्य में लगे मैनपॉवर, भौतिक प्रगति की जानकारी ली. अधिकारियों ने सीएम को बताया कि सबसे बड़े बहुमंजिला भवन के अलावा अन्य कार्य 31 अक्टूबर 2026 तक पूरे कर लिए जाएंगे. इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि काम को और तेज करिए. कोशिश होनी चाहिए कि अक्टूबर 2026 की बजाय जून तक ही प्रशासनिक भवन, बैरक और अन्य जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाए.

यूपी एसएसएफ का मॉडल देखते सीएम.
यूपी एसएसएफ का मॉडल देखते सीएम. (CM Media Cell)

सीएम ने कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया कि मिट्टी की अंतिम भराई से पहले मैक्सिमम फ्लड लेवल की जांच जरूर कर लें. ताल जहदा क्षेत्र की जमीनी नीची होने को लेकर जलभराव की समस्या का अभी से समाधान कराने के लिए मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए. उन्होंने डीएम से कहा कि मानीराम तटबंध पर रेगुलेटर के पास पंपिंग स्टेशन बनाया जाए. मुख्यमंत्री इसके बाद पीपीगंज कस्बे में अपने एक कार्यकर्ता के बहन के शादी समारोह में भी शिरकत किए और उसे आशीर्वाद दिया.

50 हेक्टेयर में हो रहा निर्माणः गौरतलब है कि गोरखपुर में गठित एसएसएफ की दूसरी बटालियन के लिए ताल जहदा में 50.157 हेक्टेयर क्षेत्रफल में करीब 343 करोड़ रुपये की लागत से आवासीय और अनावासीय भवनों का निर्माण कराया जा रहा है. आवासीय भवनों के लिए योगी सरकार ने 186 करोड़ 33 लाख 43 हजार रुपये तथा अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए 156 करोड़ 39 लाख 89 हजार रुपये स्वीकृत किए हैं. कार्यदायी संस्था के रूप निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग के निर्माण खंड (भवन) द्वारा कराया जा रहा है.

कार्यकर्ता की बेटी को दिया आशीर्वाद.
कार्यकर्ता की बेटी को दिया आशीर्वाद. (CM Media Cell)
जून 2021 में हुआ था यूपी एसएसएफ का गठनः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सितंबर, 2020 में न्यायालयों, प्रमुख धार्मिक स्थलों, प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का गठन किया था. जिसके बाद जून, 2021 में यूपी एसएसएफ की पांच वाहिनी गठित की गई थीं, जिनमें लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, मथुरा व सहारनपुर शामिल हैं. इसके बाद छठवीं वाहिनी अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा के लिए गठित की गई. गोरखपुर के लिए गठित एसएसएफ की द्वितीय वाहिनी गोरखपुर और कुशीनगर एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठा रही है. एसएसएफ की द्वितीय वाहिनी अभी अपना कामकाज गोरखपुर के पीएसी कैम्पस से कर रही है.

