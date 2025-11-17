सीएम योगी ने UP एसएसएफ द्वितीय वाहिनी का किया निरीक्षण, जून 2026 तक निर्माण पूरा करने के दिए निर्देश
उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के लिए ताल जहदा में करीब 343 करोड़ रुपये की लागत से आवासीय और अनावासीय भवनों का निर्माण हो रहा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2025 at 7:55 PM IST
गोरखपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार शाम गोरखपुर में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल (यूपी एसएसएफ) की द्वितीय वाहिनी के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए काम में तेजी लाने के निर्देश दिए.
एसएसएफ द्वितीय वाहिनी के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करने से पहले मॉडल को देखा. इसके बाद निर्माण स्थल पर जाकर भी जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अफसरों से वाहिनी के विभिन्न आयामों, व्यवस्थाओं, क्षमता, कार्य में लगे मैनपॉवर, भौतिक प्रगति की जानकारी ली. अधिकारियों ने सीएम को बताया कि सबसे बड़े बहुमंजिला भवन के अलावा अन्य कार्य 31 अक्टूबर 2026 तक पूरे कर लिए जाएंगे. इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि काम को और तेज करिए. कोशिश होनी चाहिए कि अक्टूबर 2026 की बजाय जून तक ही प्रशासनिक भवन, बैरक और अन्य जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाए.
सीएम ने कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया कि मिट्टी की अंतिम भराई से पहले मैक्सिमम फ्लड लेवल की जांच जरूर कर लें. ताल जहदा क्षेत्र की जमीनी नीची होने को लेकर जलभराव की समस्या का अभी से समाधान कराने के लिए मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए. उन्होंने डीएम से कहा कि मानीराम तटबंध पर रेगुलेटर के पास पंपिंग स्टेशन बनाया जाए. मुख्यमंत्री इसके बाद पीपीगंज कस्बे में अपने एक कार्यकर्ता के बहन के शादी समारोह में भी शिरकत किए और उसे आशीर्वाद दिया.
50 हेक्टेयर में हो रहा निर्माणः गौरतलब है कि गोरखपुर में गठित एसएसएफ की दूसरी बटालियन के लिए ताल जहदा में 50.157 हेक्टेयर क्षेत्रफल में करीब 343 करोड़ रुपये की लागत से आवासीय और अनावासीय भवनों का निर्माण कराया जा रहा है. आवासीय भवनों के लिए योगी सरकार ने 186 करोड़ 33 लाख 43 हजार रुपये तथा अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए 156 करोड़ 39 लाख 89 हजार रुपये स्वीकृत किए हैं. कार्यदायी संस्था के रूप निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग के निर्माण खंड (भवन) द्वारा कराया जा रहा है.
