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सहारनपुर में विकास परियोजनाओं का सीएम योगी ने किया निरीक्षण, काम तेज करने का आदेश दिया

सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को सहारनपुर के प्रसिद्ध सिद्धपीठ शाकम्भरी देवी मंदिर पहुंचे. उन्होंने अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा के लिए बैठकी की.

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भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीएम योगी का स्वागत किया. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 14, 2026 at 6:07 PM IST

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सहारनपुर: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी ने शनिवार को मां शाकम्भरी देवी के चरणों में शीश नवाया और विधि-विधान से पूजा-अर्चना की. सीएम ने माता से प्रदेश वासियों की सुख-समृद्धि और कुशलता की कामना की. इसके पश्चात उन्होंने शाकम्भरी देवी परिक्षेत्र में चल रही विभिन्न पर्यटन विकास योजनाओं का निरीक्षण किया.

विकास कार्यों की समीक्षा की: मुख्यमंत्री ने सेतु निगम (ब्रिज कॉर्पोरेशन) द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों की जमीनी हकीकत जानी. निरीक्षण के बाद उन्होंने जिले के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. सीएम योगी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माणाधीन 75 करोड़ की योजनाओं के कार्यों में तेजी लाई जाए. मुख्यमंत्री का यह दौरा हरियाणा के कैथल जिले के सांगल गांव में हुए एक प्रोग्राम के तुरंत बाद हुआ.

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नागल माफी गांव में वर्तमान में पर्यटन विभाग की 12 परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है. (Photo Credit: ETV Bharat)

सीएम योगी का भव्य स्वागत: शेड्यूल के अनुसार सीएम को दोपहर 2:25 बजे पहुंचना था, लेकिन व्यस्तता के कारण वे 3:45 बजे नागल माफी हेलीपैड पर उतरे. जैसे ही मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड हुआ, वहां मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक नारेबाजी कर उनका स्वागत किया. हेलीपैड से सीएम का काफिला सीधे सिद्धपीठ मंदिर परिसर की ओर रवाना हुआ. नागल माफी गांव में वर्तमान में पर्यटन विभाग की 12 महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है.

पर्यटन सुविधाओं का स्थलीय निरीक्षण: मुख्यमंत्री ने सबसे पहले निर्माणाधीन सोविनयर शॉप (यादगार दुकानों) का बारीकी से निरीक्षण किया. इसके बाद उन्होंने टूरिस्ट फैसिलीटेशन सेंटर (TFC) और मल्टीलेवल पार्किंग स्थल का जायजा लिया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इन परियोजनाओं को समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए. सीएम ने चैत्र नवरात्रि मेले की तैयारियों की भी समीक्षा की और अधिकारियों को मेला सकुशल संपन्न कराने के निर्देश दिए.

प्रोग्रेस रिपोर्ट लेकर सीएम हुए रवाना: बैठक और निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से सरसावा एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से लखनऊ के लिए प्रस्थान किया. क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी रवि शंकर के अनुसार, टी.एफ.सी. का 65% और मल्टी-लेवल पार्किंग का 30% काम पूरा हो चुका है. शाकुंभरी द्वार परिसर का 70% और तीर्थ मार्ग पर लाइटिंग का 80% काम भी संपन्न हो गया है. इसके अलावा, सेतु निगम द्वारा भूरादेव से सिद्धपीठ तक बनाए जा रहे एलिवेटेड ब्रिज का निर्माण भी युद्ध स्तर पर जारी है.

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