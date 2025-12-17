ETV Bharat / state

सीएम योगी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का किया निरीक्षण, शादी और बड़े समारोहों का बनेगा नया ठिकाना, जानिए कितना हो सकता है किराया

2000 गाड़ियों की हो सकेगी पार्किंग : जनेश्वर मिश्र पार्क के बाद राष्ट्र प्रेरणा स्थल में भी विवाह, रिसेप्शन और अन्य बड़े समारोह आयोजित किए जा सकेंगे. यहां एक साथ करीब एक लाख लोगों के बैठने और की व्यवस्था होगी. इतनी बड़ी क्षमता वाले खुले और बंद दोनों तरह के हॉल लखनऊ में पहले नहीं थे. यहां करीब 2000 वाहनों की पार्किंग की सुविधा भी होगी. पूरा परिसर हरा-भरा और आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा.

लखनऊ : बसंतकुंज योजना में बने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का अटल जयंती पर 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे. इसकी तैयारियां तेजी से चल रही हैं. बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण किया और अफसरों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. राष्ट्र प्रेरणा स्थल में अटल बिहारी बाजपेई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 65 फीट ऊंची प्रतिमाएं लगाई गई हैं.

3-4 लाख रुपये हो सकता है किराया : बिजली, पानी, शौचालय, लाइट-साउंड सिस्टम सब कुछ उच्च स्तर का रहेगा. किराए की बात करें तो एक दिन के आयोजन के लिए लगभग 3 से 4 लाख रुपये के बीच शुल्क रखा जा सकता है. यह राशि आयोजन के प्रकार, समय और इस्तेमाल की जाने वाली सुविधाओं पर निर्भर करेगी. हालांकि अभी अंतिम दरें तय होना बाकी हैं.

65 फीट ऊंची प्रतिमाएं लगाई गई हैं. (Photo Credit; ETV Bharat)

उद्धाटन के बाद शुरू होगी बुकिंग : जनेश्वर मिश्र पार्क का बहुउद्देशीय लॉन पहले से ही शादियों के लिए बहुत पसंद किया जाता है. अब राष्ट्र प्रेरणा स्थल उससे कई गुना बड़ा और भव्य होगा. पुराने लखनऊ वासियों को अब गोमती नगर के जनेश्वर पार्क में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन के बाद जल्द ही बुकिंग शुरू हो जाएगी.

लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया, राष्ट्र प्रेरणा स्थल एक नया केंद्र होगा और यहां पार्टी करने वालों के लिए सुख सुविधा का पूरा इंतजाम होगा. अलग से कमरे भी दिए जाएंगे. ग्रीन कॉरिडोर बन जाने से इस केंद्र को 15 से 20 मिनट में पूरे शहर से जोड़ा जा सकेगा. जिससे यहां तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा. सांस्कृतिक आयोजनों और विवाह समारोह के लिए यह केंद्र अद्भुत होगा.

