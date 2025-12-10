ETV Bharat / state

सीएम योगी ने गोरखपुर में रैन बसेरे का किया निरीक्षण, बोले- कोई खुले में न सोए, सबका जीवन अनमोल

14 रैन बसेरों में 1000 लोग रह सकते हैं: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महानगर गोरखपुर में नगर निगम 14 रैन बसेरों का संचालन कर रहा है. इनमें करीब 1000 तक जरूरतमंद आश्रय ले सकते हैं. सीएम योगी निरीक्षण के दौरान अधिकारियों से कहा कि हर जरूरतमंद को रैन बसेरों में अच्छी सुविधा दी जाए.

ऊनी कपड़े और कंबल वितरण पर जोर: सीएम योगी ने कहा कि इसके अलावा तहसीलों और निकायों को अपने-अपने क्षेत्र में जरूरतमंदों को शीतलहर से बचाने के लिए ऊनी कपड़े और कंबल वितरण के लिए धनराशि उपलब्ध कराई गई है. निकायों और पंचायत को यह निर्देश भी दिए गए हैं कि वे भीषण शीतलहर में जहां भी आवश्यकता हो, पर्याप्त अलाव की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें.

कोई भी खुले में न लेटे: मुख्यमंत्री ने कहा कि भीषण शीतलहर से आमजनमानस के बचाव के लिए शासन और प्रशासन संवेदनशील है. हर व्यक्ति का जीवन अमूल्य है. सरकार की तरफ से अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति फुटपाथ, प्लेटफार्म या सड़क पर खुले में न लेटे. यदि कोई ऐसा पाया जाता है उसे रैन बसेरों में पहुंचाया जाए और इसकी निरंतर निगरानी भी की जाए. सभी रैन बसेरों को पूरी क्षमता के साथ संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं.

गोरखपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हर व्यक्ति का जीवन अमूल्य, कोई भी खुले आसमान के नीचे न सोने पाए. निगम और जिला प्रशासन के अधिकारी यह सुनिश्चित करें. सीएम योगी बुधवार रात गोरखपुर में दो रैन बसेरों का निरीक्षण करने गये थे.

प्रशासन को इसे प्राथमिकता पर लेते हुए यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी रैन बसेरों में पर्याप्त संख्या में बिस्तर व कंबल का इंतजाम हो. साफ-सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जाए. साथ ही यदि किसी के पास भोजन की व्यवस्था नहीं है तो उसे भोजन भी उपलब्ध कराया जाए.

रैन बसेरे में मौजूद लोगों से की बात: मुख्यमंत्री ने रेलवे स्टेशन के पास और झूलेलाल मंदिर के पास बने रैन बसेरों का निरीक्षण किया. वहां ठहरे लोगों से बातचीत कर उपलब्ध सुविधाओं की पड़ताल की. रैन बसेरों में मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से जरूरतमंदों में कंबल व भोजन का वितरण भी किया. मुख्यमंत्री ने रेलवे स्टेशन के पास रैन बसेरे के बाहर भी सैकड़ों जरूरतमंद लोगों में कंबल और भोजन का वितरण कर उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार उनकी सेवा को प्रतिबद्ध है.

इंतजामों से खुश हुए लोग: सीएम योगी ने रैन बसेरों में ठहरे सभी लोगों से कुशलक्षेम जानने के साथ उनसे आत्मीय संवाद भी किया. रैन बसेरों में देवरिया, कुशीनगर, बलिया, गगहा, चौरीचौरा समेत पूर्वांचल के अलग अलग क्षेत्रों के नागरिकों के अलावा बिहार से आए लोग भी ठहरे थे. कोई परीक्षा के सिलसिले में आया था, कोई डॉक्टर को दिखाने के लिए तो कोई काम की तलाश या फिर किसी अन्य कार्य से गोरखपुर आया था. मुख्यमंत्री ने उनसे पूछा कि यहां रैन बसेरों में कोई परेशानी तो नहीं. सबने व्यवस्था को लेकर संतोषजनक जवाब दिया.

सीएम को अपने बीच पाकर लोग हुए भावुक: सीएम योगी निरीक्षण के दौरान जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से उनकी हालत और जरूरतों के बारे में पूछा, तो रैन बसेरों में ठहरे लोग भावुक हो गये. उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके ठहरने और भोजन की जानकारी लेने खुद मुख्यमंत्री उनके पास आए हैं.

रैन बसेरों के निरीक्षण के दौरान महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव, एमएलसी डॉ. धर्मेंद्र सिंह, विधायक विपिन सिंह, कालीबाड़ी के महंत रवींद्रदास, नगर निगम बोर्ड के उपसभापति पवन त्रिपाठी, पार्षद ऋषिमोहन वर्मा, धर्मदेव चौहान समेत प्रशासन, पुलिस व नगर निगम के अधिकारी उपस्थित रहे.

