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जाति, भाषा और क्षेत्र के नाम पर समाज को बांटने वाले डकैतों का गिरोह; गोरखपुर में CM योगी का तीखा हमला

कल्याण मंडपम का किया लोकार्पण, बोले-कानून की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की तो उसकी धज्जियां उड़ाने में देर नहीं लगेगी.

गोरखपुर में CM योगी ने विपक्ष पर बोला हमला
गोरखपुर में CM योगी ने विपक्ष पर बोला हमला (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 29, 2026 at 8:23 PM IST

5 Min Read
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गोरखपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा संदेश दिया. उन्होंने कहा कि सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि किसी ने कानून की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की तो उसकी धज्जियां उड़ाने में देर नहीं लगेगी. प्रदेश में सुरक्षा पर जो भी संकट पैदा करेगा, उसके लिए जेल के रास्ते खुले हुए हैं.

सीएम योगी ने शनिवार को वार्ड नंबर 80, राप्ती नगर के अंतर्गत बशारतपुर में नवनिर्मित कल्याण मंडपम सहित गोरखपुर विकास प्राधिकरण और नगर निगम की 130.73 करोड़ रुपये की लागत वाली 170 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया. इसके बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि अब प्रदेश में उपद्रव, अराजकता या गुंडागर्दी नहीं है, बल्कि सर्वत्र सुरक्षा का माहौल है.

मुख्यमंत्री ने वर्ष 2017 से सुरक्षा के माहौल में हो रहे प्रदेश के विकास का उल्लेख करते हुए कहा, जिन्हें विकास, रोजगार और उत्सवपूर्ण माहौल पसंद नहीं है, वे अब समाज को जाति, क्षेत्र व भाषा के नाम पर बांटने का काम करेंगे. जनता को ऐसे लोगों से सतर्क और सावधान रहना होगा. उन्होंने बिना किसी का नाम लिए, समाज को बांटने वाले लोगों को डकैतों का गिरोह करार दिया.

सीएम ने कहा, ‘डकैतों के इस गिरोह को जब भी मौका मिला है, तो उन्होंने प्रदेश और देश को लूटने का काम किया है. उत्सव से पहले उपद्रव करना, दंगे करना, कर्फ्यू लगवाना ही इनकी पहचान थी. भाजपा की डबल इंजन सरकार किसी भी गरीब, दलित, वंचित का उत्पीड़न या शोषण नहीं होने देगी. किसी ने शोषण या उत्पीड़न किया तो उससे सख्ती से निपटने का काम करेगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते करीब दस वर्षों में उन्होंने माफिया का सफाया करने के साथ ही मच्छरजनित बीमारी इंसेफेलाइटिस का भी समाधान किया है. 2017 के पहले इंसेफेलाइटिस की त्रासदी के कारण गोरखपुर सहित पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में दहशत का माहौल रहता था. इंसेफेलाइटिस की बीमारी 1977 से चली आ रही थी, लेकिन दूसरे दलों की सरकारों ने समाधान पर ध्यान नहीं दिया. इंसेफेलाइटिस के समाधान के लिए हमने सदन से सड़क तक लड़ाई लड़ी और जब मुख्यमंत्री बने तो समाधान करके दिखा भी दिया. उन्होंने कहा कि अब मासूम बच्चे इंसेफेलाइटिस की चपेट में आकर दम नहीं तोड़ते.



कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बशरतपुर कल्याण मंडपम को सकारात्मक परिवर्तन और जन सुविधा का प्रतीक बताया. उन्होंने कहा कि यह कल्याण मंडपम जहां बना है वह जमीन काफी गहरी थी. अच्छी सोच से हुए कार्य के कारण अब यह शानदार उत्सव और सार्वजनिक आयोजन का माध्यम बनेगी. उन्होंने कहा कि इस कल्याण मंडपम के लिए उन्होंने ढाई करोड़ रुपये विधायक निधि से दिए हैं, बाकी पैसा जीडीए ने लगाया है.

सीएम योगी ने कहा कि कल्याण मंडपम, कम खर्च में होटल का शानदार विकल्प है. तीन कल्याण मंडपम अभी निर्माणाधीन हैं और कुछ नए भी स्वीकृत होने वाले हैं. कल्याण मंडपम और अन्य विकास कार्यों के लोकार्पण-शिलान्यास समारोह में सांसद रविकिशन शुक्ल ने कहा कि डबल इंजन की भाजपा सरकार सुरक्षा, विकास व रोजगार के साथ सुविधा भी देती है. पीएम मोदी और सीएम योगी की सोच बिना भेदभाव, समाज के हर पात्र व्यक्ति को शासन की योजना से लाभान्वित करने की है. रविकिशन ने कहा कि यूपी में तीसरी बार सीएम योगी के नेतृत्व में सरकार बननी तय है.

सीएम के हाथों इन विकास कार्यों का हुआ लोकार्पण:

  • बशारतपुर कल्याण मंडपम (जीडीए) लागत 3 करोड़ 10 लाख रुपये
  • जीडीए की तरफ से विभिन्न क्षेत्रों में पार्क निर्माण, सड़क व नाली निर्माण और लाइटिंग के 14 कार्य, लागत 7 करोड़ 74 लाख 33 हजार रुपये.
  • नगर निगम की तरफ से विभिन्न वार्डों में पाइपलाइन का विस्तार, नलकूप स्थापना और इंडिया मार्क-टू हैंडपंपों की रीबोरिंग के 29 कार्य, लागत 39 करोड़ 90 लाख रुपये.
  • नगर निगम की तरफ से बाढ़ और जलभराव से राहत के लिए बाढ़ पंपिंग स्टेशनों की क्षमता वृद्धि एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य, लागत 30 करोड़ 9 लाख रुपये.

    इन विकास कार्यों का हुआ शिलान्यास
  • जीडीए की तरफ से विभिन्न क्षेत्रों में कराए जाने वाले पार्क सुंदरीकरण, सीसीटीवी कैमरा स्थापना सहित कुल 15 कार्य, लागत 2 करोड़ 74 लाख 68 हजार रुपये.
  • नगर निगम की तरफ से 11.92 करोड़ रुपये से 41 सड़कें और नालियों का निर्माण, लागत 11 करोड़ 92 लाख रुपये.
  • नगर निगम की तरफ से 47 पार्कों का सुंदरीकरण, लागत 7 करोड़ 60 लाख रुपये
  • नगर निगम की तरफ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस नगर में कर्मचारियों के लिए आवासीय भवन, लागत 5 करोड़ 7 लाख रुपये
  • नगर निगम की तरफ से पथ प्रकाश के 7 कार्य, लागत 5 करोड़ 57 लाख रुपये
  • नगर निगम की तरफ से पेयजल व जलभराव की समस्या को दूर करने के 13 कार्य, लागत 16 करोड़ 99 लाख रुपये.
    ये भी पढ़ें: महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर सीएम योगी बोले- "हर युवा की योग्यता और क्षमता के लिए यूपी में बना मजबूत ईको सिस्टम"

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