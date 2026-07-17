"हमें जिन्ना नहीं, गन्ना पसंद है..."; CM योगी बोले- बिजनौर भी अब माफिया और अपराध से मुक्त होकर विकास के पथ पर अग्रसर
सीएम योगी ने शुक्रवार को 1003 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 17, 2026 at 7:43 PM IST
बिजनौर : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को बिजनौर पहुंचे. उन्होंने 1003 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया. इस दौरान सीएम योगी ने लाभार्थियों को आवास की चाभी सौंपी और प्रशस्ति पत्र भेंट किये. जनसभा स्थल पर लोगों की भारी भीड़ पहुंची. जिले के वर्धमान डिग्री कॉलेज में मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित किया.
सीएम योगी ने कहा कि बिजनौर वासियों को गन्ने की मिठास से जाना जाता है. आज बिजनौर में हाईवे भी है और मेडिकल कॉलेज भी है. गन्ना किसानों को गन्ने का भुगतान भी समय से हो रहा है. नगीना के हस्त शिल्प कला के कारीगरों ने पूरे अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपना लोहा मनवाया है.
बिजनौर में विकास की अनेक परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। आज ₹1,003 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं के लिए बिजनौर विधानसभा और चांदपुर विधानसभा की जनता-जनार्दन को बधाई देता हूं।— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) July 17, 2026
—मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी pic.twitter.com/UuE0MH46Ma
उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा लगता है कि हमने अपराध और अपराधियों से मुक्त उत्तर प्रदेश का जो संकल्प लिया था, वह आज साकार हो रहा है. इसी का सुफल है कि जनपद बिजनौर भी अब माफिया और अपराध से मुक्त होकर विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है.
उन्होंने कहा कि अब विधायक और जिला पंचायत सदस्य और सांसद मिलकर विकास तय करते हैं. मुझे कई बार बिजनौर 2017 के बाद आने का मौका मिला है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री बिजनौर नहीं आते थे, जहां मां गंगा का सानिध्य प्राप्त हो रहा हो वहां कौन नहीं आना चाहेगा.
मुझे अच्छा लगता है कि हमने अपराध और अपराधियों से मुक्त उत्तर प्रदेश का जो संकल्प लिया था, वह आज साकार हो रहा है।— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) July 17, 2026
इसी का सुफल है कि जनपद बिजनौर भी अब माफिया और अपराध से मुक्त होकर विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है।
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बिजनौर की बेटी को अब नर्सिंग के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि पढ़ाई के लिए यहां के नर्सिंग कॉलेज में जाने का मौका मिला है. 2017 के पहले 10-10 वर्षों तक गन्ने के मूल्य का भुगतान नहीं होता है.
उन्होंने कहा कि हमें जिन्ना नहीं, हमें गन्ना पसंद है, इसलिए सरकार लगातार किसानों के हितकारी योजना चला रही है. अब अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण है. उतर प्रदेश दंगा मुक्त और कर्फ्यू मुक्त है. अब उत्तर प्रदेश में शांति सभी कावड़ यात्रा सहित अन्य यात्रा निकल रही है. आज भी आप देखते होंगे बांग्लादेश में क्या हो रहा है.
जब मैं बिजनौर आता हूं और यहां की समृद्धि, अन्नदाता किसानों की मेहनत, नौजवानों की ऊर्जा, व्यापारियों के नवाचार तथा कारीगरों की उद्यमशीलता को देखता हूं, तो मुझे लगता है कि बिजनौर में कुछ विशिष्ट है।— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) July 17, 2026
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उन्होंने कहा कि दलितों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है. आज कुछ लोग दलितों को अन्य जातियों के साथ लड़ा रहे हैं. सामाजिक ताना बाना को छिन भिन्न करने का काम कर रहे हैं. अन्य सरकारों में 85 पैसे खाने वाले कोई और नहीं है ये सपा और कांग्रेस के लोग हैं.
उन्होंने आरोप लगाया कि ये पैसा गरीबों की कल्याण योजना से घोटाला करके खाने का काम करते थे. आज राशन की सुविधा का लाभ हम लखनऊ से बैठकर देख सकते हैं. कोई भी घोटाला होने पर हमें तुरंत पता चल जाएगा. सीएम ने कहा कि पहले बबुआ बिजनौर क्यों नहीं आते, मै आपको बताता हूं. उन्होंने कहा कि बबुआ 12 बजे सोकर उठते थे, फिर जिम जाते थे और 2 बजे तैयार होते थे तो जनता से मिलने का समय कहां था.
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