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"हमें जिन्ना नहीं, गन्ना पसंद है..."; CM योगी बोले- बिजनौर भी अब माफिया और अपराध से मुक्त होकर विकास के पथ पर अग्रसर

सीएम योगी ने शुक्रवार को 1003 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया.

बिजनौर में सीएम योगी आदित्यनाथ
बिजनौर में सीएम योगी आदित्यनाथ (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 7:43 PM IST

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बिजनौर : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को बिजनौर पहुंचे. उन्होंने 1003 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया. इस दौरान सीएम योगी ने लाभार्थियों को आवास की चाभी सौंपी और प्रशस्ति पत्र भेंट किये. जनसभा स्थल पर लोगों की भारी भीड़ पहुंची. जिले के वर्धमान डिग्री कॉलेज में मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित किया.




सीएम योगी ने कहा कि बिजनौर वासियों को गन्ने की मिठास से जाना जाता है. आज बिजनौर में हाईवे भी है और मेडिकल कॉलेज भी है. गन्ना किसानों को गन्ने का भुगतान भी समय से हो रहा है. नगीना के हस्त शिल्प कला के कारीगरों ने पूरे अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपना लोहा मनवाया है.

उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा लगता है कि हमने अपराध और अपराधियों से मुक्त उत्तर प्रदेश का जो संकल्प लिया था, वह आज साकार हो रहा है. इसी का सुफल है कि जनपद बिजनौर भी अब माफिया और अपराध से मुक्त होकर विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है.

उन्होंने कहा कि अब विधायक और जिला पंचायत सदस्य और सांसद मिलकर विकास तय करते हैं. मुझे कई बार बिजनौर 2017 के बाद आने का मौका मिला है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री बिजनौर नहीं आते थे, जहां मां गंगा का सानिध्य प्राप्त हो रहा हो वहां कौन नहीं आना चाहेगा.

बिजनौर की बेटी को अब नर्सिंग के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि पढ़ाई के लिए यहां के नर्सिंग कॉलेज में जाने का मौका मिला है. 2017 के पहले 10-10 वर्षों तक गन्ने के मूल्य का भुगतान नहीं होता है.

उन्होंने कहा कि हमें जिन्ना नहीं, हमें गन्ना पसंद है, इसलिए सरकार लगातार किसानों के हितकारी योजना चला रही है. अब अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण है. उतर प्रदेश दंगा मुक्त और कर्फ्यू मुक्त है. अब उत्तर प्रदेश में शांति सभी कावड़ यात्रा सहित अन्य यात्रा निकल रही है. आज भी आप देखते होंगे बांग्लादेश में क्या हो रहा है.

उन्होंने कहा कि दलितों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है. आज कुछ लोग दलितों को अन्य जातियों के साथ लड़ा रहे हैं. सामाजिक ताना बाना को छिन भिन्न करने का काम कर रहे हैं. अन्य सरकारों में 85 पैसे खाने वाले कोई और नहीं है ये सपा और कांग्रेस के लोग हैं.

उन्होंने आरोप लगाया कि ये पैसा गरीबों की कल्याण योजना से घोटाला करके खाने का काम करते थे. आज राशन की सुविधा का लाभ हम लखनऊ से बैठकर देख सकते हैं. कोई भी घोटाला होने पर हमें तुरंत पता चल जाएगा. सीएम ने कहा कि पहले बबुआ बिजनौर क्यों नहीं आते, मै आपको बताता हूं. उन्होंने कहा कि बबुआ 12 बजे सोकर उठते थे, फिर जिम जाते थे और 2 बजे तैयार होते थे तो जनता से मिलने का समय कहां था.

यह भी पढ़ें : सीएम योगी का शामली दौरा: सपा-कांग्रेस को बताया 'जिन्ना का उपासक', कैराना में 617 करोड़ की योजनाओं की दी सौगात

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