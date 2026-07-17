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"हमें जिन्ना नहीं, गन्ना पसंद है..."; CM योगी बोले- बिजनौर भी अब माफिया और अपराध से मुक्त होकर विकास के पथ पर अग्रसर

बिजनौर में सीएम योगी आदित्यनाथ ( Photo credit: ETV Bharat )

बिजनौर : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को बिजनौर पहुंचे. उन्होंने 1003 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया. इस दौरान सीएम योगी ने लाभार्थियों को आवास की चाभी सौंपी और प्रशस्ति पत्र भेंट किये. जनसभा स्थल पर लोगों की भारी भीड़ पहुंची. जिले के वर्धमान डिग्री कॉलेज में मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित किया.





सीएम योगी ने कहा कि बिजनौर वासियों को गन्ने की मिठास से जाना जाता है. आज बिजनौर में हाईवे भी है और मेडिकल कॉलेज भी है. गन्ना किसानों को गन्ने का भुगतान भी समय से हो रहा है. नगीना के हस्त शिल्प कला के कारीगरों ने पूरे अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपना लोहा मनवाया है. उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा लगता है कि हमने अपराध और अपराधियों से मुक्त उत्तर प्रदेश का जो संकल्प लिया था, वह आज साकार हो रहा है. इसी का सुफल है कि जनपद बिजनौर भी अब माफिया और अपराध से मुक्त होकर विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है. उन्होंने कहा कि अब विधायक और जिला पंचायत सदस्य और सांसद मिलकर विकास तय करते हैं. मुझे कई बार बिजनौर 2017 के बाद आने का मौका मिला है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री बिजनौर नहीं आते थे, जहां मां गंगा का सानिध्य प्राप्त हो रहा हो वहां कौन नहीं आना चाहेगा.