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बांदा में सीएम योगी बोले-कभी यहां डकैतों-माफिया का था आतंक, बुंदेलखण्ड को बनाएंगे धरती का स्वर्ग

बांदा में सीएम योगी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

बांदा: सीएम योगी गुरुवार को बांदा में थे. इस दौरान उन्होंने शहर के कालूकुआं चौराहे स्थित रानी अवंती बाई की प्रतिमा का अनावरण किया. साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू डिग्री कॉलेज मैदान में आयोजित जनसभा स्थल से 701 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया. जनसभा को संबोधित करते हुए सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं के बारे में चर्चा की. वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए बुंदेलखंड की उपेक्षा करने का आरोप लगाया. रानी अवंती बाई की प्रतिमा का अनावरण (Photo Credit; ETV Bharat) योगी ने कहा कि सीएम बनने के बाद प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा था कि पहला दौरा बुंदेलखंड का हो और वहां के लिए कुछ किया जाए. जब मैं यहां पहली बार आया तो देखा कि पिछड़ापन यहां की पहचान है. सीएम ने कहा कि पलायन और प्यास बुंदेलखंड की पहचान बन गई थी. खनन माफिया, वन माफिया, भूमाफिया व डकैतों का यहां ऐसा आतंक था, जिससे किसान भी खेत में जाने से डरता था. सीएम ने कहा कि पाठा का यह क्षेत्र डकैतों के लिए फिरौती व वसूली का माध्यम बन गया था. यहां कनेक्टिविटी, सिंचाई, पेयजल, सुरक्षा, रोजगार नहीं था. कहा कि उस दौर में थाने में एफआईआर तक नहीं होती थी. बुंदेलखंड अस्तित्व के लिए जूझ रहा था, मगर अब बुंदेलखंड की प्रगति को देखकर प्रसन्नता होती है. हर किसी को 9 वर्ष पहले और आज के बांदा में परिवर्तन दिखेगा. सीएम ने कहा कि विकास व विरासत के संरक्षण के लिए शासन के संज्ञान में जो भी प्रोजेक्ट आएगा, उसे लागू कर बुंदेलखंड को धरती का स्वर्ग बनाएंगे. जिन्हें कब्रिस्तान प्यारा, वे कर रहे हैं राम मंदिर का विरोध मंच से सीएम ने कहा कि कुछ लोग विरासत को अपमानित करते हैं. ऐसे लोगों ने हिंदु परंपरा व सनातन को कोसना ही अपने जीवन का ध्येय बनाया है. कहा कि ऐसे लोग वैभवशाली व विकसित भारत नहीं देखना चाहते हैं. हमारी सरकार जो पैसा मंदिरों के विकास व धामों के सुंदरीकरण के लिए देती है, समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्रीवाल के लिए जाता था. उन्हें कब्रिस्तान प्यारा है, इसलिए वे राम मंदिर, काशी विश्वनाथ, मां विंध्यवासिनी धाम, चित्रकूट, नैमिषारण्य धाम के विकास का विरोध करते हैं. कहा कि सपा व कांग्रेस वाले भाजपा के प्रतिनिधियों द्वारा कराए जाने वाले विकास कार्यों को पचा नहीं पाते. 710 करोड़ की 229 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास सीएम योगी ने गुरुवार को बांदा व बबेरू विधानसभा क्षेत्र के लिए 710 करोड़ से अधिक की 229 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास किया. सीएम ने योजनाओं को गिनाकर इसका श्रेय जनता व यहां के जनप्रतिनिधियों को दिया. सीएम ने कहा कि पीएम मोदी ने जब देश की बागडोर संभाली तो आशा की किरण जगी. 2017 में यूपी में डबल इंजन सरकार बनने के बाद यहां भी कनेक्टिविटी, पेयजल, हर खेत को पानी और बांदा के युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिल रहा है. डबल इंजन की भाजपा सरकार ने सभी के सपनों को साकार किया है.