ETV Bharat / state

पुलिस अधिकारियों के दो दिवसीय सम्मेलन का सीएम ने किया शुभारंभ; तय होगी पुलिसिंग की दिशा

लखनऊ में पुलिस अधिकारियों का दो दिवसीय सम्मेलन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी के गोमती नगर स्थित सिग्नेचर बिल्डिंग पुलिस मुख्यालय में पुलिस अधिकारियों का दो दिवसीय सम्मेलन शुरू हुआ. सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस सम्मेलन का शुभारंभ किया. पुलिस मुख्यालय पहुंचने पर मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. DGP राजीव कृष्णा ने कहा कि सम्मेलन में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था, साइबर क्राइम, महिला सुरक्षा सहित तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे. सम्मेलन की अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे. 11 सत्र में होगा प्रेजेंटेशन: पूरे सम्मेलन को 11 अलग-अलग सत्र में बांटा गया है. हर सत्र के लिए सीनियर IPS अधिकारी को नोडल बनाया गया है. इनमें कुल 45 पुलिस अधिकारी अलग-अलग विषय पर प्रेजेंटेशन देंगे. पुलिस सम्मेलन में अलग-अलग सत्र में बीट पुलिसिंग, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, चिल्ड्रेन एंड वुमेन ट्रैफिकिंग, पुलिस स्टेशन मैजेनमेंट अपग्रेडेशन, साइबर क्राइम और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, वेलफेयर, पुलिस बिहैवियर एंड ट्रेनिंग, प्रॉसीक्यूशन और प्रीजन जैसे विषय पर प्रेजेंटेशन होगा. सीएम योगी ने किया शुभारंभ. (Photo Credit: ETV Bharat)