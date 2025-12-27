ETV Bharat / state

पुलिस अधिकारियों के दो दिवसीय सम्मेलन का सीएम ने किया शुभारंभ; तय होगी पुलिसिंग की दिशा

DGP राजीव कृष्णा ने कहा कि अब तक पुलिस सम्मेलन औपचारिक और प्रतीकात्मक कार्यक्रमों तक सीमित रहता था.

लखनऊ में पुलिस अधिकारियों का दो दिवसीय सम्मेलन.
लखनऊ में पुलिस अधिकारियों का दो दिवसीय सम्मेलन. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 27, 2025 at 1:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: राजधानी के गोमती नगर स्थित सिग्नेचर बिल्डिंग पुलिस मुख्यालय में पुलिस अधिकारियों का दो दिवसीय सम्मेलन शुरू हुआ. सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस सम्मेलन का शुभारंभ किया. पुलिस मुख्यालय पहुंचने पर मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया.

DGP राजीव कृष्णा ने कहा कि सम्मेलन में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था, साइबर क्राइम, महिला सुरक्षा सहित तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे. सम्मेलन की अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे.

11 सत्र में होगा प्रेजेंटेशन: पूरे सम्मेलन को 11 अलग-अलग सत्र में बांटा गया है. हर सत्र के लिए सीनियर IPS अधिकारी को नोडल बनाया गया है. इनमें कुल 45 पुलिस अधिकारी अलग-अलग विषय पर प्रेजेंटेशन देंगे.

पुलिस सम्मेलन में अलग-अलग सत्र में बीट पुलिसिंग, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, चिल्ड्रेन एंड वुमेन ट्रैफिकिंग, पुलिस स्टेशन मैजेनमेंट अपग्रेडेशन, साइबर क्राइम और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, वेलफेयर, पुलिस बिहैवियर एंड ट्रेनिंग, प्रॉसीक्यूशन और प्रीजन जैसे विषय पर प्रेजेंटेशन होगा.

सीएम योगी ने किया शुभारंभ.
सीएम योगी ने किया शुभारंभ. (Photo Credit: ETV Bharat)

सभी सत्र में रहेंगे सीएम योगी: सम्मेलन के 7वें चरण में ऑनलाइन पुलिस पोर्टल CCTNS 2.0 पर जानकारी दी जाएगी. साथ ही भारतीय न्याय संहिता और फॉरेंसिक जैसे विषय पर अधिकारी जानकारी देंगे.

इन सभी सत्र में सीएम योगी मौजूद रहेंगे. सम्मेलन में यूपी DGP राजीव कृष्णा सहित सभी ADG और तमाम IPS अफसर मौजूद रहेगें. सम्मेलन में उत्तर प्रदेश में पुलिसिंग की दिशा तय करने के विषय पर भी एक पूरा सत्र केंद्रित रहेगा.

तय होगी पुलिसिंग की दिशा.
तय होगी पुलिसिंग की दिशा. (Photo Credit: ETV Bharat)

आज का कार्यक्रम: DGP राजीव कृष्णा ने कहा कि आज का कार्यक्रम शाम 6 बजे तक चलेगा. कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य पुलिस की कार्यशैली को और निखारने के लिए क्या-क्या किया जाए? इसके सूत्र खोजे जाएंगे. कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री बदलावों को लेकर अपना मार्गदर्शन देंगे.

DGP राजीव कृष्णा ने कहा कि अब तक पुलिस वीक या ऐसे सम्मेलन सिर्फ औपचारिक और प्रतीकात्मक कार्यक्रम तक सीमित रहते थे. राज्य सरकार ने अब इसे हाईलेवल राजनीतिक मंथन के रूप में बदलने की पहल की है. सम्मेलन में नीति निर्धारण, संसाधन सुधार और ठोस परिणाम पर खास जोर रहेगा.

यह भी पढ़ें: माघ मेला 2026: मुख्य स्नान में किसी को भी VIP प्रोटोकॉल नहीं, सीएम योगी का सख्त निर्देश

TAGGED:

LUCKNOW POLICE CONFERENCE START
CONFERENCE POLICE OFFICERS LUCKNOW
CM YOGI INAUGURATED POLICE MEETING
पुलिस अधिकारियों का सम्मेलन लखनऊ
UTTAR PRADESH LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.