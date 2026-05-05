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गोरखपुर: सीएम योगी ने किया ₹14.33 करोड़ के टू-लेन ब्रिज का लोकार्पण, बोले- 2017 से पहले डर का पर्याय था शहर

सीएम ने कहा कि 2017 के पहले गोरखपुर की छवि सुरक्षा के अभाव को लेकर थी. लोग माफिया और मच्छर से परेशान थे

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गोरखपुर : सीएम योगी ने किया ₹14.33 करोड़ के टू-लेन ब्रिज का लोकार्पण (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 5, 2026 at 4:20 PM IST

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गोरखपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तेजी से आगे बढ़ते देश, प्रदेश के साथ ही गोरखपुर भी तीव्र प्रगति कर रहा है. 2017 के बाद गोरखपुर में विकास की विस्तृत श्रृंखला तैयार हुई है. विकास से बढ़ी सुविधाओं का लाभ लंबे समय तक प्राप्त होता रहे, इसके लिए नागरिकों को भी विकास कार्यों के संरक्षण की जिम्मेदारी उठानी होगी.

दरअसल, सीएम योगी मंगलवार दोपहर को तारामंडल क्षेत्र में वाटर बॉडी पर बने टू-लेन ब्रिज का लोकार्पण करते हुए 14.33 करोड़ रुपये की लागत से बने इस ब्रिज को जनता को समर्पित किया. इस दौरान सीएम ने कहा कि 2017 के पहले गोरखपुर की छवि सुरक्षा के अभाव को लेकर थी. लोग माफिया और मच्छर से परेशान थे. गोरखपुर का नाम सुनकर लोग डरते थे. कोई निवेश करने नहीं आता था. यहां का नौजवान अपनी पहचान का मोहताज था, नौकरी के लिए उसको भटकना पड़ता था, पहचान छुपाना पड़ता था, लेकिन आज उसको भटकना नहीं है और न ही पहचान छिपानी है. सीएम ने कहा कि वर्तमान में 50 हजार से अधिक नौजवानों को अकेले गोरखपुर के गीडा में उद्योगों के माध्यम से नौकरी और रोजगार प्राप्त हुआ है.

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गोरखपुर को देखकर प्रफुल्लित होते हैं लोग
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जो भी गोरखपुर आता है, यहां के बदलाव को देखकर अचंभित और प्रफुल्लित होता है. गोरखपुर में चारों ओर फोरलेन-सिक्सलेन की कनेक्टिविटी है. यहां एम्स बन गया है. खाद कारखाना और पिपराइच में चीनी मिल फिर से चल पड़ी है. उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान, आयुष विश्वविद्यालय, चिड़ियाघर, बेहतरीन पर्यटन स्थल रामगढ़ताल, कई होटल्स सहित अनेक सुविधाओं का यहां विस्तार हुआ है. उन्होंने कहा कि गोरखपुर का विकास सामुदायिकता के भाव से किए गए कार्य का परिणाम है. यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि कोई भी विकास कार्यों और सुविधाओं का नुकसान न करने पाए.

तारामंडल क्षेत्र बना समृद्धि का प्रतीक
सीएम योगी ने कहा कि करीब 20 वर्ष पूर्व लोग तारामंडल क्षेत्र में रहने का साहस नहीं कर पाते थे. 1998 की बाढ़ के बाद यहां से लोग भाग रहे थे. यहां एकतरफ रामगढ़ताल की गंदगी थी तो दूसरी तरफ बुनियादी सुविधाओं का अभाव था. लेकिन आज विकास के चलते सबसे महंगी जमीन इस क्षेत्र की है. उन्होंने कहा कि वाटर बॉडी पर टूलेन ब्रिज बनने से इस समूचे क्षेत्र में इंटरनल कनेक्टिविटी और मजबूत हो जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा समृद्धि के प्रतीक के रूप में इस क्षेत्र को सबसे पॉश कॉलोनी माना जा रहा है.

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सीएम योगी ने किया ₹14.33 करोड़ के टू-लेन ब्रिज का लोकार्पण (Photo Credit; ETV Bharat)

पर्यटन का शानदार केंद्र

सीएम ने कहा कि इस क्षेत्र में रामगढ़ताल पर्यटन का शानदार केंद्र बना है, चिड़ियाघर इसी क्षेत्र में है. यहां कन्वेंशन सेंटर बन रहा है, तारामंडल का पुनरोद्धार हो रहा है, साइंस पार्क बनाया जा रहा है. साथ ही वाटर बॉडी का भी व्यवस्थित रूप से सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है. सीएम ने जीडीए के अफसरों से कहा कि वे वाटर बॉडी को रामगढ़ताल के समकक्ष जोड़ने का प्रयास करें. इस वाटर बॉडी में पानी बहता हुए दिखाई देना चाहिए, जहां नौकायन का भी लोग आनंद उठा सकें. वाटर बॉडी के किनारे लोग परिवार सहित आ सकें, बच्चे खेल सकें.

सीएम योगी के नेतृत्व में नजीर पेश कर रहा गोरखपुर : रवि किशन
कार्यक्रम में सांसद रवि किशन शुक्ल ने कहा कि सीएम योगी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में गोरखपुर नजीर पेश कर रहा है. उन्होंने गोरखपुर को विकसित, स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए करोड़ों रुपये की परियोजनाएं दी हैं. सांसद रविकिशन ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियों को प्रभावकारी बताया और इसके लिए उन्हें बधाई दी.


सीएम योगी ने खिंचवाई मजदूरों के साथ फोटो
तारामंडल क्षेत्र में वाटर बॉडी पर बने ब्रिज का लोकार्पण करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब इस ब्रिज का निरीक्षण कर रहे थे, तभी उनकी नजर किनारे खड़े मजदूरों पर पड़ गई. मुख्यमंत्री ने उन्हें अपने पास बुला लिया और श्रम शक्ति का सम्मान करते हुए उनके साथ फोटो खिंचवाई. सीएम का सानिध्य पाकर मजदूर बेहद प्रफुल्लित नजर आए. ब्रिज के लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बच्चों से भी मुलाकात की और उन पर प्यार-दुलार लुटाया.

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सीएम योगी ने खिंचवाई मजदूरों के साथ फोटो (Photo Credit; ETV Bharat)


ब्रिज से आपस में जुड़ गया दो हिस्सों में बंटा क्षेत्र
तारामंडल क्षेत्र के वसुंधरा एंक्लेव द्वितीय व तृतीय के मध्य स्थित वाटर बॉडी के ऊपर टूलेन ब्रिज के बन जाने से दो हिस्सों में बंटा तारामंडल क्षेत्र आपस में जुड़ गया है. गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने 112 मीटर लंबे इस ब्रिज पर दोनों तरफ 1.5 मीटर चौड़ा फुटपाथ भी बनाया है. इस पुल के बनने से पहले तक अमरावती निकुंज, वसुंधरा फेज 1, 2 व 3, सिद्धार्थ एंक्लेव, सिद्धार्थ एंक्लेव विस्तार, सिद्धार्थपुरम, सिद्धार्थपुरम विस्तार, सिद्धार्थ विहार, गौतम विहार, बुद्ध विहार, बुद्ध विहार कामर्शियल, बुद्ध विहार पार्ट ए, बी और सी, लेक व्यू, वैशाली, विवेकपुरम, जैमिनी गार्डेनिया और आसपास के विस्तृत आवासीय क्षेत्रों के निवासियों को नौका विहार होते हुए दिग्विजयनाथ पार्क, सर्किट हाउस होकर कॉरपोरेट पार्क के सामने से पैडलेगंज और अन्य प्रमुख स्थलों तक पहुंचने के लिए अपेक्षाकृत अधिक लंबा मार्ग तय करना पड़ता था. अब इस टूलेन ब्रिज के जरिए उनका मार्ग छोटा हो गया है. इस ब्रिज के क्रियाशील हो जाने से नया सवेरा पर अक्सर लगने वाले जाम से भी निजात मिलेगी.

सीएम योगी ने दी अंबरीश श्रीवास्तव को दी श्रद्धांजलि

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को प्रतिष्ठित कारोबारी और वरिष्ठ समाजसेवी अजय कुमार श्रीवास्तव (अतुल) के निवास पर पहुंचकर उनके दिवंगत पुत्र अंबरीश श्रीवास्तव को श्रद्धांजलि अर्पित की. श्री चित्रगुप्त मंदिर सभा के मंत्री रहे अंबरीश श्रीवास्तव का 24 अप्रैल को असामयिक निधन हो गया था. मुख्यमंत्री ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर शोक संवेदना व्यक्त की और महायोगी गुरु गोरखनाथ से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की.

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