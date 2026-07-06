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प्रयागराज में सीएम योगी ने प्रेरणा पार्क का किया लोकार्पण, बोले- राम का मतलब राष्ट्र

प्रयागराज : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को प्रयागराज पहुंचे. सीएम ने यमुना किनारे बोट क्लब के पास प्रेरणा पार्क में लगी राष्ट्र की तीन विभूतियों डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और अशोक सिंघल की प्रतिमाओं का लोकार्पण किया. सीएम योगी ने 37वीं राष्ट्रीय कयाकिंग प्रतियोगिता का भी उद्घाटन किया.

सीएम योगी ने कहा, स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट में सभी दलों के नेताओं को स्थान दिया गया था, जिसमें डॉ. मुखर्जी भी शामिल थे. कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, दोनों पार्टियां कश्मीर के लिए अलग विधान और अलग निशान चाहती थीं. प्रधानमंत्री मोदी ने उनके सपने को धराशायी और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपने को साकार किया है. पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वतंत्र भारत में राजनीतिक स्थिरता और शुचिता का उत्कृष्ट मॉडल प्रस्तुत किया.

अटल जी ने छह दशकों तक सांसद, मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की, लेकिन उनके सार्वजनिक जीवन पर कभी कोई दाग नहीं लगा सका. गांव, गरीब, किसान और नौजवानों के विकास के लिए जो सुशासन का मॉडल उन्होंने दिया, वह अद्वितीय था. अशोक सिंघल ने राम जन्मभूमि आंदोलन के रूप में देश का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन खड़ा किया और देश के पूज्य संतों को एक मंच पर लाने का ऐतिहासिक कार्य किया था.

सीएम योगी ने कहा, राम का मतलब राष्ट्र. प्रभु श्री राम भारत की आत्मा के मूल स्रोत हैं. आज श्रीराम जन्मभूमि पर भगवान श्रीराम का भव्य मंदिर पूरे देश के सामने है. आज जो भव्य अयोध्या हम देख रहे हैं, वह करोड़ों रामभक्तों के त्याग, तप और संघर्ष का परिणाम है. सन् 1980 के दशक में उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक एक ही नारा गूंजता था, न जाति का बंधन था, न क्षेत्र का, न भाषा का. चारों ओर एक ही स्वर सुनाई देता था- रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे.

इन्हीं नारों के साथ उस समय के युवाओं ने पूज्य अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में देश के भीतर एक नए जनआंदोलन को गति दी. उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सनातन धर्म, राष्ट्र और समाज की सेवा के लिए समर्पित कर दिया. उनका संपूर्ण जीवन त्याग, तपस्या और राष्ट्रसेवा का प्रेरक उदाहरण है.