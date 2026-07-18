ETV Bharat / state

सीएम योगी बोल- न कर्फ्यू, न दंगा, सब चंगा, बुलंदशहर को दी 574 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की सौगात

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की पहचान गड्ढों, अंधेरे, दंगों और अपराध से होती थी. जिले में माफिया और अवैध वसूली का बोलबाला था. लेकिन आज बुलंदशहर में सब चंगा ही चंगा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले सरकारी नौकरियों और व्यवस्थाओं पर कुछ परिवारों का प्रभाव था, जबकि अब प्रदेश में पारदर्शी व्यवस्था लागू की गई है. 2017 से पहले जिन योजनाओं का लाभ गरीबों को मिलना चाहिए था, उन्हें जानबूझकर नहीं दिया गया. आज गरीबों को मुफ्त राशन, आवास और शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पहले कोई बेटी सुरक्षित नहीं थी. व्यापारी घर से निकलता था तो भगवान से प्रार्थना करता था कि हे प्रभु, आज वापस लौटकर अपने परिवार का चेहरा देख लूं. लेकिन अब डबल इंजन की सरकार में न कोई कर्फ्यू, न कोई दंगा. हमने जो कहा था, करके दिखाया. कहा था- माफिया को मिट्टी में मिला देंगे और मिला ही दिया. कहा था- बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के लिए दो ही जगह हैं, जेल या जहन्नुम. कोई दूसरी जगह नहीं है.

बुलंदशहर : सीएम योगी शनिवार को बुलंदशहर दौरे पर पहुंचे. उन्होंने बुलंदशहर और सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र में 574 करोड़ रुपये से अधिक की 57 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यांस किया. विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को लैपटॉप, चेक, चाबी, थर्मल प्रिंटर, आयुष्मान कार्ड, छात्रवृत्ति, सब्सिडी, टूल किट और प्रमाण-पत्र भी वितरित किए गए. इससे पहले सीएम ने शिकारपुर स्थित रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में छात्रों, अभिभावकों और प्रबुद्धजनों से संवाद भी किया.

सीएम ने कहा, जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को गंगा एक्सप्रेस-वे से जोड़ने की अनुमति मिल गई है. इस परियोजना से बुलंदशहर को सबसे अधिक लाभ मिलेगा. किसानों के मुआवजे में वृद्धि की गई है, जिससे क्षेत्र के किसान और अधिक समृद्ध होंगे तथा औद्योगिक विकास को गति मिलेगी. जेवर केवल एक एयरपोर्ट नहीं, बल्कि इंटरनेशनल फिल्म सिटी, आईटी पार्क, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और औद्योगिक विकास का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है. एयर कार्गो और डोमेस्टिक तथा इंटरनेशनल कनेक्टिविटी का लाभ भी इस क्षेत्र को मिलेगा.

मुख्यमंत्री ने कहा, गंगा एक्सप्रेस-वे जुड़ने के बाद बुलंदशहर की कनेक्टिविटी और मजबूत होगी. जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेस-वे बनाया जा रहा है तथा बुलंदशहर के लिए रिंग रोड भी स्वीकृत हो चुकी है. सीएम योगी ने कहा, कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि बुलंदशहर में मेडिकल कॉलेज बनेगा, लेकिन आज यहां कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज संचालित है. उन्होंने खुर्जा के सिरेमिक एवं क्रॉकरी उद्योग का उल्लेख करते हुए कहा कि इस उद्योग ने बुलंदशहर को वैश्विक पहचान दिलाई है.

उन्होंने कहा कि बुलंदशहर देश को सबसे अधिक सैनिक देने वाले जनपदों में शामिल है और रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर से भविष्य में और अधिक सैनिक तैयार होंगे. उन्होंने "जय जवान, जय किसान" के समन्वय को बुलंदशहर की पहचान बताया. मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज चीनी उत्पादन, गन्ना उत्पादन और एथेनॉल उत्पादन में देश में अग्रणी है. उन्होंने दावा किया कि देश में बनने वाले लगभग 55 प्रतिशत मोबाइल फोन तथा करीब 60 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद उत्तर प्रदेश में निर्मित हो रहे हैं.

उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश देश की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और राज्य में लगभग 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि बुलंदशहर के जनप्रतिनिधियों के साथ किसानों ने उनसे मुलाकात कर मुआवजा बढ़ाने की मांग की थी, जिसे सरकार ने स्वीकार किया. उन्होंने कहा कि सरकार किसानों, युवाओं और विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

यह भी पढ़ें : फर्रुखाबाद में गंगा और रामगंगा नदी का जल स्तर बढ़ा, चेतावनी बिंदु से 14 सेंटीमीटर दूर गंगा, डीएम बोलीं- आपदा से निपटने के लिए तैयार