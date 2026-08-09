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"यूपी के अंदर बहुत शीघ्र हम 'युवा नीति' लेकर आ रहे हैं"; सिद्धार्थनगर में सीएम योगी बोले- "सपा के एजेंडे में विकास नहीं है"

जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और सपा पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि देश के अंदर 112 जनपद आकांक्षी हैं, अग्रणी छलांग लगाने और नीति आयोग से ₹25 करोड़ का पुरस्कार प्राप्त करने वाला कोई जनपद है तो सिद्धार्थनगर है.

सिद्धार्थनगर : जिले के बांसी विधानसभा क्षेत्र के रतन सेन इंटर कॉलेज के प्रांगण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को पहुंचे. इस मौके पर उन्होंंने सिद्धार्थनगर जिले के बांसी और डुमरियागंज की 311 करोड़ की 107 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया. मुख्यमंत्री ने एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया.

उन्होंने आरोप लगाया कि आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता समाज को जाति के नाम पर बांटने का पाप फिर से कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था को कांग्रेस ने चौपट करके रख दिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया है.

उन्होंने कहा कि हमने कहा, कांवड़ यात्रा अनुशासन और गौरव के साथ निकलेगी, शिव की भक्ति हम सबके लिए एक प्रेरणा है. वहां जाति-पाति का बंधन दूर हो जाता है. यूपी के अंदर बहुत शीघ्र हम 'युवा नीति' लेकर आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के एजेंडे में विकास नहीं है. ₹59 हजार करोड़ से अधिक का अनुपूरक बजट हम लेकर आए थे. उन्होंने उसमें रोड़े अटकाए.

उन्होंने कहा कि पहले सपा के शासनकाल में एक जिला एक माफिया हुआ करता था. लेकिन, आज एक जिला और एक मेडिकल कॉलेज है. इसी तरह पहले बहन-बेटियां सपाईयों को देखकर डर जाती थीं लेकिन, अब वह भाजपा की सरकार में खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं.

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में कानून तोड़ने वाले और बहन-बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने वाले सलाखों के पीछे हैं या मिट्टी में मिला दिए गए. उन्होंने सिद्धार्थनगर जिले को मंच से कई और योजनाओं की सौगात दी. जिसमें उन्होंने बहुचर्चित भड़रिया बढ़नी चाफा मार्ग 24 करोड़ 58 लाख, भड़रिया गौरा बाजार मार्ग बांसी से मिठवल मार्ग को 28 करोड़ की धनराशि दी है.

मुख्यमंत्री का स्थानीय सांसद जगदंबिका पाल, विधायक जयप्रताप सिंह, विधायक श्याम धनी राही, विधायक विनय वर्मा सहित मंच पर मौजूद भाजपा के अन्य जनप्रतिनिधियों ने जोरदार स्वागत किया.

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