"यूपी के अंदर बहुत शीघ्र हम 'युवा नीति' लेकर आ रहे हैं"; सिद्धार्थनगर में सीएम योगी बोले- "सपा के एजेंडे में विकास नहीं है"
सिद्धार्थनगर जिले के बांसी और डुमरियागंज की 311 करोड़ की 107 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 9, 2026 at 10:53 PM IST
सिद्धार्थनगर : जिले के बांसी विधानसभा क्षेत्र के रतन सेन इंटर कॉलेज के प्रांगण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को पहुंचे. इस मौके पर उन्होंंने सिद्धार्थनगर जिले के बांसी और डुमरियागंज की 311 करोड़ की 107 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया. मुख्यमंत्री ने एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया.
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के यशस्वी मार्गदर्शन में शासन की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर गांव, गरीब, किसान और नौजवान तक पहुंच रहा है।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) August 9, 2026
इसी शृंखला में आज भगवान बुद्ध की पावन धरा जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज एवं बांसी विधान सभा क्षेत्रों के लिए ₹311 करोड़ से… pic.twitter.com/bNwJKFjXaw
जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और सपा पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि देश के अंदर 112 जनपद आकांक्षी हैं, अग्रणी छलांग लगाने और नीति आयोग से ₹25 करोड़ का पुरस्कार प्राप्त करने वाला कोई जनपद है तो सिद्धार्थनगर है.
यूपी के अंदर बहुत शीघ्र हम 'युवा नीति' लेकर आ रहे हैं... pic.twitter.com/DFc3hIpK94— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) August 9, 2026
उन्होंने आरोप लगाया कि आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता समाज को जाति के नाम पर बांटने का पाप फिर से कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था को कांग्रेस ने चौपट करके रख दिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया है.
भारत की अर्थव्यवस्था को कांग्रेस ने चौपट करके रख दिया था,— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) August 9, 2026
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी ने आज भारत को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया है... pic.twitter.com/NMfPVT7OjB
उन्होंने कहा कि हमने कहा, कांवड़ यात्रा अनुशासन और गौरव के साथ निकलेगी, शिव की भक्ति हम सबके लिए एक प्रेरणा है. वहां जाति-पाति का बंधन दूर हो जाता है. यूपी के अंदर बहुत शीघ्र हम 'युवा नीति' लेकर आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के एजेंडे में विकास नहीं है. ₹59 हजार करोड़ से अधिक का अनुपूरक बजट हम लेकर आए थे. उन्होंने उसमें रोड़े अटकाए.
हमने कहा- कांवड़ यात्रा अनुशासन और गौरव के साथ निकलेगी,— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) August 9, 2026
शिव की भक्ति हम सबके लिए एक प्रेरणा है। वहां जाति-पाति का बंधन दूर हो जाता है... pic.twitter.com/CPfqSQHRTC
उन्होंने कहा कि पहले सपा के शासनकाल में एक जिला एक माफिया हुआ करता था. लेकिन, आज एक जिला और एक मेडिकल कॉलेज है. इसी तरह पहले बहन-बेटियां सपाईयों को देखकर डर जाती थीं लेकिन, अब वह भाजपा की सरकार में खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं.
समाजवादी पार्टी के एजेंडे में विकास नहीं है...— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) August 9, 2026
₹59 हजार करोड़ से अधिक का अनुपूरक बजट हम लेकर आए थे...
उन्होंने उसमें रोड़े अटकाए... pic.twitter.com/8pG6OlxmWM
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में कानून तोड़ने वाले और बहन-बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने वाले सलाखों के पीछे हैं या मिट्टी में मिला दिए गए. उन्होंने सिद्धार्थनगर जिले को मंच से कई और योजनाओं की सौगात दी. जिसमें उन्होंने बहुचर्चित भड़रिया बढ़नी चाफा मार्ग 24 करोड़ 58 लाख, भड़रिया गौरा बाजार मार्ग बांसी से मिठवल मार्ग को 28 करोड़ की धनराशि दी है.
मुख्यमंत्री का स्थानीय सांसद जगदंबिका पाल, विधायक जयप्रताप सिंह, विधायक श्याम धनी राही, विधायक विनय वर्मा सहित मंच पर मौजूद भाजपा के अन्य जनप्रतिनिधियों ने जोरदार स्वागत किया.
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