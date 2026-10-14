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वाराणसी : दो दिवसीय दौरे पर आज पहुंचेंगे CM योगी, जनसभा संग करेंगे समीक्षा बैठक

सीएम योगी ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर आज वाराणसी आ रहे हैं, जहां वह संस्कृत विश्वविद्यालय के मैदान में भाजपा स्नातक शिक्षक सम्मेलन को संबोधित करेंगे. उसके साथ ही विधान परिषद की चुनाव की तैयारी के क्रम में जिला प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे. इसके बाद सिगरा स्थित भारत सेवा श्रम संघ के शताब्दी समारोह में भी हिस्सा लेंगे और बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाएंगे. उसके बाद वाराणसी में होने वाले एयर शो के आयोजन की समीक्षा बैठक भी करेंगे.

दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे वाराणसी