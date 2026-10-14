वाराणसी : दो दिवसीय दौरे पर आज पहुंचेंगे CM योगी, जनसभा संग करेंगे समीक्षा बैठक
भारत सेवा श्रम संघ के शताब्दी समारोह में हिस्सा लेंगे, बाबा विश्वनाथ के करेंगे दर्शन
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 12:11 PM IST
वाराणसी: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर आज वाराणसी आ रहे हैं, जहां वह संस्कृत विश्वविद्यालय के मैदान में भाजपा स्नातक शिक्षक सम्मेलन को संबोधित करेंगे. उसके साथ ही विधान परिषद की चुनाव की तैयारी के क्रम में जिला प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे. इसके बाद सिगरा स्थित भारत सेवा श्रम संघ के शताब्दी समारोह में भी हिस्सा लेंगे और बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाएंगे. उसके बाद वाराणसी में होने वाले एयर शो के आयोजन की समीक्षा बैठक भी करेंगे.
दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे वाराणसी
सीएम योगी आदित्यनाथ लगभग 3:00 बजे मिर्जामुराद के खोचवा स्थित जनता इंटर कॉलेज में बने हेलीपैड पर उतरेंगे, उसके बाद पास की कपड़ा मिल जाएंगे, जहां प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तयारियों को देखेंगे. वहां से लगभग 3:45 बजे पुलिस लाइन हेलीपैड पर आएंगे, जहां सड़क मार्ग से संस्कृत विश्वविद्यालय पहुंचेंगे. यहां जनसभा को संबोधित करने के बाद लगभग 5:15 बजे सिगरा से भारत सेवा श्रम संघ के शताब्दी समारोह में शिरकत करेंगे. यहां से सीएम बाबा काल भैरव और विश्वनाथ जी के दरबार में जाकर दर्शन पूजन करेंगे, उसके बाद काशी में आयोजित होने वाले एयर शो को लेकर के समीक्षा बैठक भी करेंगे.
सफाईकर्मी को सीएम करेंगे सम्मानित
बताते चलें कि, सीएम रात्रि में सर्किट हाउस में विश्राम करेंगे और उसके बाद दूसरे दिन सुबह 9:00 बजे सरोजा पैलेस में होने वाले स्वच्छता कर्मियों के सम्मान कार्यक्रम में हिस्सेदारी लेंगे और उसके बाद लगभग 10:00 बजे मिर्जापुर के लिए रवाना हो जाएंगे. ऐसे में सीएम योगी के आगमन को देखते हुए बुधवार और गुरुवार को ट्रैफिक पुलिस ने कई रूटों पर डायवर्जन लागू किया है. कई मार्गों पर सवारी वाहनों के आगमन पर रोक रहेगी तो वही सीएम योगी की आगमन एवं प्रस्थान के आधे से पौन घंटे पहले रोड को जीरो कर दिया जाएगा. इस दौरान वैकल्पिक मार्ग बनाए गए हैं यह प्रतिबंध दोपहर 12:00 बजे से देर शाम तक लागू रहेगा.
यह भी पढ़ें: शहीद लव सांगवान को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई, बागपत में लगे भारता माता के जयकारे