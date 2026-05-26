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प्रयागराज में सीएम योगी; 400 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास

प्रयागराज: सीएम योगी आदित्यनाथ मंगलवार शाम करीब 5 बजे प्रयागराज पहुंचे. यहां उन्होंने नगर निगम के नवनिर्मित हॉल का उद्घाटन करने करने के साथ ही 400 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इस दौरान सीएम योगी संगम पर आरती में भी शामिल हुए.

सीएम योगी ने नगर निगम कार्यकारिणी के 3 साल पूरे होने पर कार्यक्रम में शिरकत की. इस मौके पर कहा कि नगर निगम महाकुंभ के आयोजन के लिए जाना जाएगा. दिव्य और भव्य महाकुंभ से देश और दुनिया को आकृषित किया है. 45 दिनों में 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में स्नान किया है. 2017 के पहले यही प्रयागराज अराजकता और गंदगी के लिए जाना जाता था. लोग आना नहीं चाहते थे. 2019 में पहली बार हमारी सरकार को कुंभ के आयोजन का अवसर मिला, जिसे यूनेस्को ने मान्यता दी. इस सांस्कृतिक आयोजन को पूरी दुनिया में महत्ता मिली.

नगर निगम की कार्यकारिणी ने इसमें योगदान दिया. अगले कुंभ तक करोड़ों रुपए के विकास कार्य धरोहर के रूप में सामने आएंगे. यहां के महापौर ने जो कार्य किए, वह अद्भुत हैं. 61 साल पुरानी नगर निगम की बिल्डिंग को भव्य रूप दिया गया है. नगर निगम 400 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करा रहा है, यानी हम रुके नहीं हैं, मां गंगा की निर्मलता और अविरलता की तरह आगे निरंतर बढ़ रहें हैं. शिवालिक पार्क का भी सीएम योगी ने जिक्र किया है.