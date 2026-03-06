ETV Bharat / state

LIVE: कानपुर पहुंचे CM योगी, RSS और BJP के दिग्गजों संग कर रहे मंथन

कानपुर: शहर के नवाबगंज स्थित पं.दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय में सीएम योगी पहुंच चुके हैं. सीएम योगी कानपुर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की ओर से आयोजित समन्वय बैठक में भाग ले रहे हैं. इसमें आरएसएस के प्रमुख अनुसांगिक संगठनों के पदाधिकारियों को बुलाया गया है. दोपहर में इस बैठक का समापन होगा.





बता दें कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव व शहर के विकास को लेकर सीएम योगी की यह कानपुर की बैठक अहम मानी जा रही है. बैठक में कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र के बड़े पदाधिकारी भी मौजूद हैं. चर्चा है कि बैठक में आगामी चुनावी रणनीति को लेकर अहम चर्चा की जा रही है. इसमें संघ के भी सभी बड़े पदाधिकारी मौजूद है. इससे पहले शहर आगमन पर सीएम योगी का कानपुर के भाजपा विधायकों और बड़े भाजपा नेताओं ने स्वागत किया. सीएसए यूनिवर्सिटी स्थित हैलीपेड पर भाजपाइयों ने सीएम का जोरदार स्वागत किया. सीएम ने भी शहर में भाजपा की स्थिति को लेकर चर्चा की.

इसके बाद सीएम योगी का काफिला सीएसए विश्वविद्यालय से नवाबगंज स्थित पं.दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय की ओर रवाना हो गया. सीएम योगी यहां आरएसएस की अहम बैठक में भाग ले रहे हैं. चर्चा है कि इस बैठक में 2027 के चुनाव को लेकर भी अहम बिंदुओं पर चर्चा हो रही है. सीएम के साथ ही भाजपा और संघ के सभी बड़े पदाधिकारी मौजूद हैं. इस बैठक का समापन दोपहर दो बजे होगा. सीएम योगी की सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है.