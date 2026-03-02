ETV Bharat / state

गोरखपुर में सीएम योगी बोले-लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसलिए जो जैसा, उसके खिलाफ वैसी कार्रवाई

श्री श्री होलिका दहन उत्सव समिति, पाण्डेयहाता द्वारा आयोजित भक्त प्रहलाद की शोभायात्रा का शुभारंभ

गोरखपुर में सीएम योगी.
गोरखपुर में सीएम योगी. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 2, 2026 at 8:28 PM IST

गोरखपुर: श्री श्री होलिका दहन उत्सव समिति, पाण्डेयहाता द्वारा आयोजित पारंपरिक भक्त प्रहलाद की शोभायात्रा यात्रा का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को विधिवत पूजा-अर्चना एवं आरती के साथ किया. इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने शोभायात्रा को रवाना किया और उपस्थित श्रद्धालुओं एवं भक्तों के साथ फूलों की होली भी खेली. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को होली पर्व की शुभकामनाएं देते हुए समिति को शताब्दी वर्ष के अवसर पर विशेष बधाई दी. उन्होंने कहा कि पाण्डेयहाता की यह ऐतिहासिक परंपरा वर्ष 1927 से निरंतर परंपरागत तरीके से संचालित हो रही है, जो गोरखपुर की सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासत का महत्वपूर्ण प्रतीक है. सीएम योगी ने कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसलिए जो जैसा है, उसके खिलाफ वैसी कार्रवाई करनी पड़ती है. कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद रही.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कहा है कि ना कर्फ्यू है ना दंगा है, यूपी में सब चंगा है. डबल इंजन की सरकार में देश के भीतर उत्सव और अवसर दोनों का माहौल कायम है. मौजूदा समय होली के उत्सव का है, जिसके लिए पूरे प्रदेश वासियों को बधाई देता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि आपसी सौहार्द प्रेम-भाईचारे के इस पर्व को सभी प्रकार के राग देश भेदभाव मिटाकर मनाएंगे. उन्होंने कहा कि जिन्हें रंग नहीं पसंद है, उनके ऊपर जबरदस्ती रंग डालने की कोशिश ना करें. होली का पर्व उल्लास और उमंग का है. यह किसी भी तरीके से भंग नहीं होना चाहिए. इसके पूर्व उन्होंने होलिका और भक्त प्रहलाद की आरती उतारी. इस दौरान जो भी लोग मौजूद थे उनके साथ योगी ने फूलों की जमकर होली खेली अपने हाथों से लोगों पर फूल बरसाए.

सीएम योगी ने कहा कि जी पांडेयहाता में यह होलिका दहन का शताब्दी समारोह भक्त प्रहलाद की शोभायात्रा के साथ मनाया जा रहा है. वह काफी संकरी गलियों वाला बाजार था. जिस पर सिर्फ गोरखपुर ही नहीं, पूर्वांचल समेत नेपाल और बिहार के भी व्यापारी निर्भर थे. ऐसे व्यापारियों का यहां आना बेहद कठिनाई पूर्ण हो गया था. जिसे अब विरासत गलियारा नाम देते हुए एक बेहतर सड़क मार्ग के साथ खूबसूरत रूप में सबके सामने लाया जा रहा है. यह न सिर्फ गोरखपुर का बल्कि प्रदेश का सबसे खूबसूरत विरासत गलियारा होगा. यहां की दुकान और मकान सब गुलाबी रंग में जब नजर आएंगे तो अपने आप लोगों को मोह लेंगे. उन्होंने कहा कि यहां की सड़क के चौड़ीकरण में कुछ व्यापारियों की दुकानें समाप्त हुईं, कुछ की टूट गईं फिर भी, विकास के लिए किसी ने विरोध नहीं किया. उन्होंने इसकी चिंता की है और जो व्यापारी दुकान से वंचित हुए हैं, नगर निगम बहुत जल्द उनके लिए एक मल्टी कॉम्प्लेक्स बनाकर उसमें दुकानों का आवंटन करेगा.

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि दुकानों का किराया वाजिब रखा जाए, जिससे किसी को दुकान लेने में परेशानी का सामना न करना पड़े. यह सब कहते हुए योगी एक बार फिर होली के रंग में रंग जाते हैं और कहा कि, सामाजिक समरसता के इस पर्व में सभी को मिलजुल कर नजीर पेश करनी चाहिए. कहा कि वर्ष 2014 के पहले का समय याद करिए, जब ऐसे पर्व-त्यौहार दंगे और कर्फ्यू की चपेट में आ जाते थे. लेकिन जबसे देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी है, यह सब कहीं दिखाई नहीं देता. उन्होंने कहा कि हिरण्यकश्यप जैसे अत्याचारी का नाश करने के लिए जब भगवान विष्णु को नरसिंह का अवतार लेना पड़ा तो, आज के युग में जो भी ऐसे अत्याचारी, भ्रष्टाचारी और अपराधी हैं, उनका भी वैसे ही नाश किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसलिए जो जैसा है, उसके खिलाफ वैसी कार्रवाई करनी पड़ती है.

रवि किशन पर फिर ली चुटकी: भक्त प्रहलाद की शोभायात्रा में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री ने इस दौरान सांसद रवि किशन की एक बार फिर चुटकी ली. उन्होंने कहा कि यह तंग गलियों का बाजार था. जहां तोड़फोड़ हुई तमाम दुकानदार का व्यापार चौपट हुआ. सांसद रवि किशन का क्या, वह तो नाच-गाकर पैसा कमा लेंगे. कालीबाड़ी के महंत का क्या होगा. जब व्यापार होगा तभी तो उनको भी फायदा होगा, लोग चढ़ावा चढ़ाएंगे. वहीं रवि किशन ने इस आयोजन में मंच से होली के गीत गाकर लोगों को झूमने के लिए मजबूर किया. साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे की भी तारीफ की.

