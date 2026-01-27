सीएम योगी बोले- सड़क और पुलों के निर्माण से औद्योगिक, व्यापारिक गतिविधियां होती हैं तेज़
मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में दो ओवर ब्रिज के लोकार्पण किया. उन्होंने कहा कि यूपी के विकास से परिवारवादी लोग परेशान हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 27, 2026 at 7:32 PM IST
गोरखपुर: गोरखपुर में मंगलवार को दो प्रमुख ओवर ब्रिज के लोकार्पण के बाद सीएम योगी ने प्रोग्राम में मौजूद लोगों को संबोधित किया. उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार गोरखपुर सहित पूरे उत्तर प्रदेश में निरंतर, आधुनिक और सुरक्षित सड़क और पुल नेटवर्क के विकास के लिए कार्य कर रही है. इन परियोजनाओं से न केवल यातायात व्यवस्था सुदृढ़ होगी, बल्कि औद्योगिक, व्यापारिक और सामाजिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी.
अखिलेश यादव पर साधा निशाना: इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी हमला बोला और कहा कि आज यूपी में होते विकास से परिवारवादी लोग परेशान हैं. वह मौका पाते ही उपद्रव भी करना चाहते हैं, जबकि वह जानते हैं कि उपद्रवी का यूपी सरकार क्या हाल करती है. इन दोनों ओवर ब्रिज परियोजनाओं के शुरू होने से शहर की यातायात व्यवस्था सुगम होगी साथ ही जाम की समस्या से राहत मिलेगी.
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में अब समस्या नहीं, समाधान की बात होती है, उनके मार्गदर्शन में हम नए उत्तर प्रदेश को 'विकसित भारत' के अभियान का सारथी बनाने का कार्य पूरी प्रतिबद्धता से कर रहे हैं।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) January 27, 2026
इसी शृंखला में आज शिवावतारी महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ जी की…
रोड ओवर ब्रिज की लागत 152.18 करोड़ रुपये: आमजन को सुरक्षित और तेज आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी. अभी तक नेपाल की तरफ से आने वाले बसों और बड़े वाहनों को शहर को पार करने में जो असुविधा होती थी वह भी समाप्त होगी.
मुख्यमंत्री ने बरगदवा चौराहे से जेल रोड पर नकहा जंगल–मानीराम स्टेशनों के मध्य समपार संख्या-5ए पर निर्मित 4 लेन रेल उपरिगामी सेतु (आरओबी) का लोकार्पण किया. इस परियोजना पर 152.18 करोड़ की लागत आई है.
जब भी विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, तो ये परिवारवादी और जातिवादी ताकतें फिर से सिर उठाकर अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करेंगी...
जाम की समस्या से निजात मिलेगी: पुल की कुल लंबाई 1,092 मीटर है. इस आरओबी के चालू होने से रेलवे फाटक पर लगने वाले जाम से निजात मिलेगी और शहर के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों के बीच आवागमन और अधिक सुगम हो जाएगा. साथ ही फर्टिलाइजर खाद कारखाने तक पहुंचने और माल ढुलाई में भी आसानी होगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरगदवा–कौवाबाग जेल बाईपास 4 लेन मार्ग पर स्थित खजांची चौराहे पर बने फ्लाईओवर का भी लोकार्पण किया.
यातायात का दबाव कम होगा: इस फ्लाईओवर की लागत 96.50 करोड़ है और इसकी लंबाई 605 मीटर है. खजांची चौराहा शहर के व्यस्ततम चौराहों में शामिल है, जहां आए दिन जाम की समस्या रहती थी. फ्लाईओवर के संचालन से अब यातायात का दबाव कम होगा और राहगीरों को बड़ी राहत मिलेगी.
प्रदेश को दंगा मुक्त करने का कार्य किया, तो 'उनके' जितने भी 'हमदर्द' थे, वे सब परेशान हो उठे,— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) January 27, 2026
क्योंकि उन सबकी आजीविका पर इसका बुरा असर पड़ा है...
मुख्यमंत्री ने कहा कि जाति की राजनीति करने वाले वही लोग हैं जिनकी वजह से प्रदेश के सामने पहचान का संकट था. प्रयागराज माघ मेले में श्रद्धालु बड़ी संख्या में इसीलिए आ रहे हैं कि उन्हें मालूम है कि वहां सुविधा मिलेगी.
कौन लोग थे,— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) January 27, 2026
जिन्होंने प्रदेशवासियों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था...
रवि किशन बोले- देश और प्रदेश का विकास हुआ: लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे. सांसद रवि किशन ने शहरवासियों के साथ इन विकास परियोजनाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और इसे गोरखपुर के विकास में एक नया अध्याय बताया. उन्होंने इस दौरान कहा कि आज विरोधियों द्वारा साजिश रची जा रही है.
जनपद गोरखपुर में रेल उपरिगामी सेतु एवं 4 लेन मार्ग पर फ्लाईओवर के लोकार्पण कार्यक्रम में...
विकास लोगों को प्रभावित कर रहा है: मोदी, योगी जैसे संत के रहते इस देश और प्रदेश का विकास हुआ. वह सबको दिखाई दे रहा है. संत जब राजनीति में आता है तो डरता नहीं. योगी मोदी डरते नहीं. उन्होंने कहा कि आज भीड़ बनारस और प्रयागराज के साथ गोरखपुर में आ रही है. यहां का विकास लोगों को खींचकर ला रहा है.
