सीएम योगी बोले- सड़क और पुलों के निर्माण से औद्योगिक, व्यापारिक गतिविधियां होती हैं तेज़

गोरखपुर में सीएम योगी ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: गोरखपुर में मंगलवार को दो प्रमुख ओवर ब्रिज के लोकार्पण के बाद सीएम योगी ने प्रोग्राम में मौजूद लोगों को संबोधित किया. उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार गोरखपुर सहित पूरे उत्तर प्रदेश में निरंतर, आधुनिक और सुरक्षित सड़क और पुल नेटवर्क के विकास के लिए कार्य कर रही है. इन परियोजनाओं से न केवल यातायात व्यवस्था सुदृढ़ होगी, बल्कि औद्योगिक, व्यापारिक और सामाजिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी. अखिलेश यादव पर साधा निशाना: इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी हमला बोला और कहा कि आज यूपी में होते विकास से परिवारवादी लोग परेशान हैं. वह मौका पाते ही उपद्रव भी करना चाहते हैं, जबकि वह जानते हैं कि उपद्रवी का यूपी सरकार क्या हाल करती है. इन दोनों ओवर ब्रिज परियोजनाओं के शुरू होने से शहर की यातायात व्यवस्था सुगम होगी साथ ही जाम की समस्या से राहत मिलेगी. रोड ओवर ब्रिज की लागत 152.18 करोड़ रुपये: आमजन को सुरक्षित और तेज आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी. अभी तक नेपाल की तरफ से आने वाले बसों और बड़े वाहनों को शहर को पार करने में जो असुविधा होती थी वह भी समाप्त होगी. मुख्यमंत्री ने बरगदवा चौराहे से जेल रोड पर नकहा जंगल–मानीराम स्टेशनों के मध्य समपार संख्या-5ए पर निर्मित 4 लेन रेल उपरिगामी सेतु (आरओबी) का लोकार्पण किया. इस परियोजना पर 152.18 करोड़ की लागत आई है.