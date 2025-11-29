ETV Bharat / state

गोरखपुर में सीएम योगी ने कहा- उपद्रव का प्रदेश यूपी अब उत्सव का प्रदेश, धर्म की स्थापना के साथ आर्थिक शक्ति भी बढ़ी

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) के 36वें स्थापना दिवस समारोह में लोगों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया.

Photo Credit: ETV Bharat
गीडा के 36वें स्थापना दिवस समारोह में सीएम योगी (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 29, 2025 at 6:55 PM IST

Updated : November 29, 2025 at 8:49 PM IST

गोरखपुर: शनिवार को गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) के 36वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया. इस मौके पर सीएम योगी ने कहा है कि जिस उत्तर प्रदेश की पहचान एक समय में उपद्रवी प्रदेश की होती थी, वह प्रदेश अब उत्सव का प्रदेश बन चुका है, जिसमें न सिर्फ अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण लगा है बल्कि, धर्म की स्थापना का बड़ा संदेश राम की नगरी अयोध्या से गया है. देश के आर्थिक विकास में भी उत्तर प्रदेश ने बेहतर योगदान किया है.

पिछली सरकारों ने जाति के नाम पर लोगों को लड़ाया: सीएम योगी ने कहा कि पूर्व की सरकारों में चाहे वह समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या फिर कांग्रेस या और किसी की, सभी ने जाति-पात के आधार पर लोगों को लड़ाने का कार्य किया. प्रदेश में गुंडाराज की स्थापना की.

अराजकता को बढ़ाया. जिसका नतीजा रहा कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास पिछड़ा. रोजगार के लिए पलायन हुए. उत्तर प्रदेश की पहचान उपद्रवी प्रदेश के रूप में होने लगी. लेकिन जब से देश प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार बनी है उत्तर प्रदेश लगातार विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है.

पूर्वांचल में हुआ औद्योगिक विकास: पूर्वांचल जो औद्योगिक विकास के मामले में अति पिछड़ा था वह गीडा के माध्यम से एक बड़ी पहचान हासिल करने में कामयाब हुआ है. जहां आजा देश के नामी औद्योगिक घराने उद्योग लगाने के लिए आ रहे हैं. डेढ़ हजार एकड़ क्षेत्रफल में उद्योग लगे हैं और करीब 40 हजार लोगों को इसमें रोजगार मिला है. यह सब तब संभव हुआ जब 2017 में प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया और उनके नेतृत्व में प्रदेश की सरकार ने ,अपराध और अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए औद्योगिक घरानों को सुरक्षा का मजबूत भरोसा दिलाया.

Photo Credit: ETV Bharat
पांच बड़े निवेशकों को खुद सीएम ने आवंटन प्रमाण पत्र दिया (Photo Credit: ETV Bharat)

408 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास: मुख्यमंत्री ने इस दौरान 408 करोड़ की औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया. नए आवंटियों को भूमि का आवंटन पत्र भी सौंपा. अच्छे कर्मचारियों को मंच से सम्मानित कर उनका हौसला भी बढ़ाया. आवंटन पत्र वितरित करने की श्रृंखला में मुख्यमंत्री ने सबसे पहला पत्र गीता प्रेस के ट्रस्टी देवी दयाल को 10 एकड़ भूमि का पत्र सौंपा. जहां पर गीता प्रेस प्रबंधन अपने नए प्रेस की स्थापना कर धार्मिक पुस्तकों की छपाई को गति प्रदान करेगा.

लोगों को चेक बांटते सीएम योगी
लोगों को चेक बांटते सीएम योगी (Photo Credit: ETV Bharat)

यूपी में पहले नहीं हुआ औद्योगिक विकास: शहर के अंदर उसका छापाखाना अति व्यस्ततम क्षेत्र में है, जहां से उसे अब सुलभ स्थान पर कारखाने को स्थापित करने में सफलता मिलेगी. मशीन के कल पुरजों के निर्माण के लिए बड़ोदरा गुजरात से आए उद्योगपति राजेंद्र विश्वकर्मा को तो, प्रदेश के पहले कॉमन फैसिलिटी सेंटर (CFC) की स्थापना के लिए डिब्बे वाली दीदी के नाम से मशहूर संगीता पांडेय को भूमि आवंटन पत्र सौंपा. इधर दौरान योगी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि GIDA की स्थापना भले ही वर्ष 1989 में हुई लेकिन यह वर्ष 1998 तक औद्योगिक विकास की गति से काफी दूर था.

Photo Credit: ETV Bharat
408 करोड़ की आद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास (Photo Credit: ETV Bharat)

पिछली सरकारों के पास कोई विज़न नहीं था: इस दौरान प्रदेश में जो सरकारी थी उनका भी विजन इसको लेकर नहीं था. यह क्षेत्र गोलियों की तरह से गुजरा था अपराध चरम पर था. लेकिन जब उनकी सरकार में अपराधियों की कमर सीधी की गई तो उद्योगपतियों में उद्योग लगाने का यहां भरोसा जगा. पहले से यहां पेप्सी और तत्व प्लास्टिक समेत कई बड़े उद्योग कार्य कर रहे हैं. अब रिलायंस, कोका-कोला, अदानी समूह जैसे उद्योग भी यहां अपने उद्योग लगाएंगे. उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक डेढ़ करोड़ लोग उद्योगों के जरिए नौकरी रोजगार पा चुके हैं.

सांसद रवि किशन ने लोगों को हंसाया
सांसद रवि किशन ने लोगों को हंसाया (Photo Credit: ETV Bharat)

यूपी में हुआ 45 लाख करोड़ का निवेश: अब तक 45 लाख करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है. 15 लाख करोड़ का निवेश जमीन पर उतर चुका है. 5 लाख करोड़ का निवेश हम इस दिसंबर में करने जा रहे हैं. जिसके माध्यम से लाखों नौजवानों को रोजगार मिलेगा. उन्होंने कहा कि जब भारत विकसित राष्ट्र की तरफ कदम बढ़ा चुका है तो उसमें उत्तर प्रदेश और गोरखपुर का स्थान पीछे कैसे रह सकता है. बेहतर वातावरण और सुरक्षा का उदाहरण देश के अन्य प्रदेशों में उत्तर प्रदेश का दिया जा रहा है.

Photo Credit: ETV Bharat
गीडा के प्रोग्राम में मंच पर सीएम योगी (Photo Credit: ETV Bharat)

देश का सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट: हम रोड कनेक्टिविटी, सबसे अधिक एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट आदि के मामलों में देश के अन्य राज्यों से आगे हैं. यही नहीं अगले महीने हम देश के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों जेवर में करने जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि उद्योगों की स्थापना में किसानो के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए. आज देश का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर देने में उत्तर प्रदेश भी सफल हुआ. उत्तर प्रदेश अब बीमारू नहीं अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश हो चुका है. देश की सबसे तेज विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश में आज अपने आप को स्थापित किया है.

कार्यक्रम में मौजूद लोग
कार्यक्रम में मौजूद लोग (Photo Credit: ETV Bharat)

यूपी अब औद्योगिक प्रदेश बन चुका है: नौकरी मिल रही है इसलिए क्योंकि निवेश हो रहा है. निवेश आएगा तो नौकरी भी लेकर आएगा. इस दौरान प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नरेंद्र गोपाल गुप्ता नंदी ने भी उपस्थित जन समूह को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ अब औद्योगिक प्रदेश बन चुका है. सीएम योगी की अगवाई में जिस तरह से कार्य हो रहा है उसे पूरा भरोसा है कि एक बार फिर, 2027 में भाजपा सत्ता में हैट्रिक बनाकर वापसी करेगी.

Photo Credit: ETV Bharat
40 हजार लोगों को रोजगार मिला: सीएम योगी (Photo Credit: ETV Bharat)

गोरखपुर में पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनेगा: सभा को प्रदेश के सूचना लगभग उद्योग मंत्री राकेश आचार्य ने भी संबोधित किया और कहा कि अब एक जिला एक उत्पाद के बेहतरीन पैकिंग और तकनीक के लिए लोगों को कहीं दूर नहीं जाना होगा. गोरखपुर में पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित होने जा रहा है जिसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शिलान्यास करेंगे. वही इस सभा में सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा कि जब धर्म की स्थापना होती है तो, विधर्मी, अपराधी भी समाप्त होते हैं और विकास की राह निकलती है.

गीडा का 36वां स्थापना दिवस समारोह
गीडा का 36वां स्थापना दिवस समारोह (Photo Credit: ETV Bharat)

सांसद रवि किशन शुक्ला ने लोगों को हंसाया: इस दौरान उन्होंने कालीबाड़ी के महंत का जिक्र करते हुए कहा कि जब यह सुबह-सुबह फोन करते हैं तो मुझे मिर्गी का दौरा पढ़ने नहीं लगता है. न जाने बाबा क्या उन्हें सुनाएंगे. यह कहकर लोगों को खूब हंसाया. सभा को स्थानीय विधायक प्रदीप शुक्ला ने भी संबोधित किया और कहा कि गीडा मैं मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से इंफ्रास्ट्रक्चर इस बेहतरीन ढंग हो चुका है कि अब उद्योगों में आने वाली सामग्री के लिए ट्रक चालकों को अपने ट्रक को खड़ा करने के लिए यह नहीं सोचना पड़ता कि उसे कहां खड़ा करें. चौड़ी सड़कें और सुरक्षित माहौल गीडा की पहचान बन चुकी हैं.

पांच बड़े निवेशकों को खुद सीएम ने आवंटन प्रमाण पत्र दिया: इस दौरान सीएम ने 6139 करोड़ रुपये के निवेश का मार्ग प्रशस्त किया. यूपी स्टेट ट्रेड शो का उद्घाटन किया. 115 भूखंडों के आवंटन में से पांच बड़े निवेशकों को खुद मुख्यमंत्री आवंटन प्रमाण पत्र सौंपें. शिलान्यास और लोकार्पण करने के अलावा गीडा के नाइलिट सेंटर से कौशल विकास का प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को सर्टिफिकेट प्रदान किया.

गीडा की मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अनुज मलिक के मुताबिक वर्तमान वर्ष में गीडा ने अभी तक 8 लाख 71 हजार 841 वर्गमीटर क्षेत्रफल में 115 औद्योगिक भूखंडों का आवंटन किया है. इसके जरिये 6139 करोड़ रुपये का निवेश और 11072 रोजगार सृजन प्रस्तावित है. गीडा की सीईओ के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष में जिन प्रमुख इकाइयों के लिए जमीनों का आवंटन किया गया है उनमें यह शामिल हैं.

पूर्व चेयरमैन वीरेन्द्र सिंह के घर पहुंचे सीएम योगी: महराजगंज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्व चेयरमैन वीरेन्द्र सिंह के घर पर पारिवारिक मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे. उन्होंने वीरेन्द्र सिंह की पौत्री से मिलकर आशीर्वाद दिया और परिवार के साथ कुछ समय बिताया. शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महराजगंज के जोगिया पहुंचे. वहां उन्होंने पूर्व चेयरमैन व अवैद्यनाथ के नजदीकी सहयोगी रहे वीरेन्द्र सिंह के परिवारिक मांगलिक कार्यक्रम में शिरकत की.

सीएम योगी करीब 40 मिनट तक उनके आवास पर रहे और उनकी पौत्री को विवाह पूर्व आशीर्वाद दिया. परिवार की ओर से उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया. इससे पहले मुख्यमंत्री योगी ने जोगिया पीजी कॉलेज स्थित गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना की. पूजा के उपरांत उन्होंने परिसर में आम का पौधा भी रोपा और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया.

