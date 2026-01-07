सीएम योगी ने गोरखपुर में योजनाओं का निरीक्षण किया; ठंड से बचाव, निर्माण कार्य तेज करने का आदेश
गोरखपुर में मुख्यमंत्री ने बरगदवा और राप्तीनगर रैन बसेरे का निरीक्षण किया. उन्होंने कहा कि कोई भी खुले में, फुटपाथ या पटरियों पर न सोए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 7, 2026 at 6:45 PM IST|
Updated : January 7, 2026 at 7:04 PM IST
गोरखपुर: बुधवार को गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई योजनाओं और निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया. इस दौरान वह रैन बसेरे में गए और वहां रह रहे लोगों का हाल जाना. ठंड से बचाव के लिए उन्हें कंबल भी वितरित किये.
खुले में, फुटपाथ या पटरियों पर न सोएं: मुख्यमंत्री ने बरगदवा और राप्तीनगर रैन बसेरे का निरीक्षण किया. निरीक्षण और कंबल वितरण के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में जिला प्रशासन और नगर निगम, नगर निकाय-स्थानीय निकायों के प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं. कोई भी व्यक्ति खुले में, फुटपाथ या पटरियों पर न सोए.
सभी जिलों को पर्याप्त धनराशि दी गयी: सीएम योगी ने कहा कि गरीबों को रैन बसेरों में उचित व्यवस्था के साथ रहने दिया जाए. जनता को भीषण शीतलहर से बचाने के लिए सभी जिलों में जिला प्रशासन को पर्याप्त धनराशि दी गई है. उन्होंने स्वयंसेवी संगठनों और धर्मार्थ संस्थाओं से भी अपील की है कि वे शीतलहर में लोगों की सहायता के लिए आगे आएं. सीएम योगी एक माह में तीसरी बार गोरखपुर में रैन बसेरों का जायजा लेने पहुंचे थे.
सीएम ने स्मार्ट सड़क का निरीक्षण किया: मुख्यमंत्री ने राप्तीनगर में सीएम ग्रिड (चीफ मिनिस्टर ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट) योजना के तहत बनी स्मार्ट सड़क का निरीक्षण किया. निर्माण कार्य पर उन्होंने कहा कि बेहतरीन यूटिलिटी डक्ट से युक्त यह स्मार्ट सड़क नगर निगम की निश्चित आय का जरिया भी बनेगी. निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत में सीएम योगी ने कहा कि स्मार्ट सड़क में स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट के साथ ही यूटिलिटी डक्ट भी बनाया गया है.
शीतलहर में कोई भी बेसहारा और असहाय परेशान न हो, यह हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। इसी संकल्प के साथ @UPGovt ने प्रदेश के प्रत्येक जनपद में रैन बसेरों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की है।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) January 7, 2026
आज गोरखपुर के बरगदवाँ और राप्तीनगर में प्रदेश सरकार द्वारा संचालित रैन बसेरों का निरीक्षण किया।… pic.twitter.com/vNaJR5dfKN
यूटिलिटी डक्ट आय का आधार बनेगा: सीएम योगी ने कहा कि इससे पाइपलाइन डालने के लिए बार-बार सड़क की खोदाई नहीं करनी पड़ेगी. यह स्मार्ट सड़क इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यूटिलिटी डक्ट नगर निगम के लिए निश्चित आय का आधार भी बनेगा. यूटिलिटी डक्ट का उपयोग पाइप लाइन (बिजली, गैस) आदि डालने के लिए किया जाएगा. इसको इस्तेमाल करने वाली कंपनियां और संस्थाएं नगर निगम को किराया देंगी.
अब रोजगार केवल राहत का माध्यम नहीं अपितु यह विकास और आत्मनिर्भरता का भी आधार बनेगा... pic.twitter.com/r2EXFJsDNC— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) January 6, 2026
फोरलेन सड़क और खजांची ओवर ब्रिज का निरीक्षण: सीएम योगी ने इसके बाद गोरखपुर-पिपराइच की बन रही फोरलेन सड़क और खजांची ओवर ब्रिज का भी निरीक्षण किया. वह गोड़धोईया नाला के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे और निर्माण कार्य पर संतोष जताते हुए इसे और तेजी के साथ पूरा करने का अधिकारियों को निर्देश दिया.
समाजवादी पार्टी के समय सोनभद्र में मनरेगा में भयंकर घोटाला हुआ था... pic.twitter.com/QzXBWPWhmC— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) January 6, 2026
अंग्रेजों के जमाने की पुलिया तोड़ने का आदेश: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्माण में बाधा बन रहे अंग्रेजों के जमाने की पुलिया को तोड़ने का आदेश दिया. इसके बाद सीएम योगी का काफिला राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के एक दिवंगत पदाधिकारी परमेश्वर जी के घर पहुंचा. वहां उन्होंने परमेश्वर जी को श्रद्धांजलि दी. मुख्यमंत्री मकर संक्रांति के पर्व पर गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले मेले की तैयारी की भी समीक्षा करेंगे.
