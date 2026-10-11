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बलरामपुर में सीएम योगी; बालिकाओं को मेडल देकर किया सम्मानित, मां पाटेश्वरी देवी मंदिर में की पूजा

सीएम ने जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात कर जिले के विकास कार्यों की जानकारी हासिल की

बलरामपुर में सीएम योगी
बलरामपुर में सीएम योगी (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 11, 2026 at 12:56 PM IST

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बलरामपुर : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर दौरे के दूसरे दिन रविवार को मां पाटेश्वरी देवी मंदिर में पूजा-अर्चना की और प्रदेश वासियों को शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात कर जिले के विकास कार्यों की जानकारी हासिल की. मुख्यमंत्री ने बालिका सम्मान समारोह में हिस्सा लिया. साथ ही बालिकाओं को मेडल देकर सम्मानित किया.

बलरामपुर में सीएम (Video Credit; ETV Bharat)

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार सुबह बलरामपुर के तुलसीपुर क्षेत्र स्थित ऐतिहासिक मां पाटेश्वरी देवी मंदिर के दर्शन किए. बालिका सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जहां पर नारी की पूजा होती है, वहां देवी-देवताओं का वास स्वतः ही हो जाता है. जहां पर नारी शक्ति का अपमान होता है, उनकी अवमानना होती है, वह समाज अपने-आप में एक नर्क जैसा होता है.

कहा कि वह समाज जो नारी शक्ति का सम्मान नहीं कर सकता, वह विकास की बुलंदियों को भी नहीं छू सकता. इसलिए बेटी हो, कोई बहन हो, कोई महिला हो, उसकी सुरक्षा और सबके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है. कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर मिशन शक्ति का अभियान उसी क्रम में संचालित हो रहा है. उसके तीन हिस्से हैं, महिला की सुरक्षा, उनका सम्मान और उनका स्वावलंबन. ये तीनों एक साथ चलेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 में पीएम मोदी ने जिस अभियान का शुभारंभ किया, उसमें बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ महिला अभियान था. बेटी को पहले बचाना है, बेटा और बेटी के बीच में कोई भेदभाव नहीं करना है. अनेक अभियान प्रारंभ हुए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर नारी शक्ति बंधन अधिनियम तक. कहा कि प्रदेश में हम लोगों ने बेटी के पैदा होने से लेकर उसके विवाह तक एक व्यवस्था बनाई है.

मुख्यमंत्री ने बेटियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि जन्म से लेकर पढ़ाई के लिए पच्चीस हजार रुपये सरकार देती है. मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के साथ अगर बाद में बेटी शादी योग्य हो गई तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में शादी के लिए सरकार एक लाख रुपये की सहायता प्रदान करती है. पांच लाख से अधिक परिवारों की गरीब बेटियों की शादी आज इस स्कीम के अंतर्गत हुई है.

कहा कि बेटी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए और स्वावलंबन के लिए अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं. गरीब-कमजोर परेशान होते थे और सारे परिवारों को बेसहारा होना पड़ता था. आज जिस भूमि पर आपका मकान है, उसका मालिकाना अधिकार भी उसे प्राप्त होगा और यह व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई. वर्तमान में एक करोड़ दस लाख परिवारों को निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन में बारह हजार रुपये सालाना उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं. आज सरकार ने इरादा किया है, जिस परिवार को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास मिलेगा, आवास की राशि घर की जो मालिक होगी, उसके नाम पर जाएगी. कहा कि उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का सिलेंडर महिला के नाम पर प्राप्त होगा

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