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बलरामपुर में सीएम योगी; बालिकाओं को मेडल देकर किया सम्मानित, मां पाटेश्वरी देवी मंदिर में की पूजा

बलरामपुर में सीएम योगी ( Photo Credit; ETV Bharat )

बलरामपुर : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर दौरे के दूसरे दिन रविवार को मां पाटेश्वरी देवी मंदिर में पूजा-अर्चना की और प्रदेश वासियों को शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात कर जिले के विकास कार्यों की जानकारी हासिल की. मुख्यमंत्री ने बालिका सम्मान समारोह में हिस्सा लिया. साथ ही बालिकाओं को मेडल देकर सम्मानित किया.

बलरामपुर में सीएम (Video Credit; ETV Bharat) मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार सुबह बलरामपुर के तुलसीपुर क्षेत्र स्थित ऐतिहासिक मां पाटेश्वरी देवी मंदिर के दर्शन किए. बालिका सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जहां पर नारी की पूजा होती है, वहां देवी-देवताओं का वास स्वतः ही हो जाता है. जहां पर नारी शक्ति का अपमान होता है, उनकी अवमानना होती है, वह समाज अपने-आप में एक नर्क जैसा होता है.