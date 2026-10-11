बलरामपुर में सीएम योगी; बालिकाओं को मेडल देकर किया सम्मानित, मां पाटेश्वरी देवी मंदिर में की पूजा
सीएम ने जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात कर जिले के विकास कार्यों की जानकारी हासिल की
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 12:56 PM IST
बलरामपुर : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर दौरे के दूसरे दिन रविवार को मां पाटेश्वरी देवी मंदिर में पूजा-अर्चना की और प्रदेश वासियों को शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात कर जिले के विकास कार्यों की जानकारी हासिल की. मुख्यमंत्री ने बालिका सम्मान समारोह में हिस्सा लिया. साथ ही बालिकाओं को मेडल देकर सम्मानित किया.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार सुबह बलरामपुर के तुलसीपुर क्षेत्र स्थित ऐतिहासिक मां पाटेश्वरी देवी मंदिर के दर्शन किए. बालिका सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जहां पर नारी की पूजा होती है, वहां देवी-देवताओं का वास स्वतः ही हो जाता है. जहां पर नारी शक्ति का अपमान होता है, उनकी अवमानना होती है, वह समाज अपने-आप में एक नर्क जैसा होता है.
कोई बेटी-बहन या महिला हो, इनकी सुरक्षा हम सबके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश के अंदर मिशन शक्ति का अभियान इसी क्रम में संचालित हो रहा है... https://t.co/M28C8Gc5eS— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 11, 2026
कहा कि वह समाज जो नारी शक्ति का सम्मान नहीं कर सकता, वह विकास की बुलंदियों को भी नहीं छू सकता. इसलिए बेटी हो, कोई बहन हो, कोई महिला हो, उसकी सुरक्षा और सबके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है. कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर मिशन शक्ति का अभियान उसी क्रम में संचालित हो रहा है. उसके तीन हिस्से हैं, महिला की सुरक्षा, उनका सम्मान और उनका स्वावलंबन. ये तीनों एक साथ चलेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा.
शिक्षा की उड़ान पहल के अंतर्गत स्टडी टेबल एवं आशीर्वाद-पत्र के वितरण हेतु जनपद बलरामपुर में आयोजित कार्यक्रम में... https://t.co/P8yQ4WkgYo— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 11, 2026
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 में पीएम मोदी ने जिस अभियान का शुभारंभ किया, उसमें बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ महिला अभियान था. बेटी को पहले बचाना है, बेटा और बेटी के बीच में कोई भेदभाव नहीं करना है. अनेक अभियान प्रारंभ हुए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर नारी शक्ति बंधन अधिनियम तक. कहा कि प्रदेश में हम लोगों ने बेटी के पैदा होने से लेकर उसके विवाह तक एक व्यवस्था बनाई है.
श्री पाटेश्वरी देव्यै नमः शक्ति की अधिष्ठात्री, जगज्जननी माँ दुर्गा की आराधना के पावन पर्व शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिवस पर आज जनपद बलरामपुर के तुलसीपुर स्थित आदिशक्ति माँ पाटेश्वरी देवी शक्तिपीठ में माँ भगवती के दर्शन-पूजन का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। माँ दुर्गे की अपार कृपा सभी श्रद्धालुओं व प्रदेश वासियों पर बनी रहे, यही प्रार्थना है।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 11, 2026
मुख्यमंत्री ने बेटियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि जन्म से लेकर पढ़ाई के लिए पच्चीस हजार रुपये सरकार देती है. मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के साथ अगर बाद में बेटी शादी योग्य हो गई तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में शादी के लिए सरकार एक लाख रुपये की सहायता प्रदान करती है. पांच लाख से अधिक परिवारों की गरीब बेटियों की शादी आज इस स्कीम के अंतर्गत हुई है.
कहा कि बेटी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए और स्वावलंबन के लिए अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं. गरीब-कमजोर परेशान होते थे और सारे परिवारों को बेसहारा होना पड़ता था. आज जिस भूमि पर आपका मकान है, उसका मालिकाना अधिकार भी उसे प्राप्त होगा और यह व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई. वर्तमान में एक करोड़ दस लाख परिवारों को निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन में बारह हजार रुपये सालाना उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं. आज सरकार ने इरादा किया है, जिस परिवार को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास मिलेगा, आवास की राशि घर की जो मालिक होगी, उसके नाम पर जाएगी. कहा कि उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का सिलेंडर महिला के नाम पर प्राप्त होगा
यह भी पढ़ें: यूपी रोडवेज बसों में बुजुर्ग महिलाओं के लिए बड़ी राहत; अब ईटीएम से मिलेगा 'शून्य मूल्य' का टिकट, बीमा सुरक्षा का रास्ता साफ