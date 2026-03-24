यूपी का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ी सम्मानित, क्रिकेटर रिंकू सिंह बोले- CM योगी का आभार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकभवन में खेल प्रतिभाओं का किया सम्मान, छह अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को सौंपे गए नियुक्ति पत्र.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 24, 2026 at 9:05 PM IST
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को मंगलवार को लोकभवन में आयोजित समारोह में सम्मानित किया. इस अवसर पर क्रिकेटर रिंकू सिंह समेत छह अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र, पांच को लक्ष्मण अवॉर्ड व चार खिलाड़ियों को रानी लक्ष्मीबाई अवॉर्ड दिया गया. साथ ही 14 अन्य खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि भी दी गई. मुख्यमंत्री ने बटन दबाकर एकलव्य क्रीड़ा कोष से खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता का अंतरण भी किया. क्रिकेटर रिंकू सिंह इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने एक वीडियो जारी कर सीएम योगी का आभार जताया है और कहा है कि वे जल्द ही अपना नियुक्ति पत्र लेने मुख्यमंत्री के पास जाएंगे.
अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को नियुक्ति-पत्र व पुरस्कार राशि के वितरण हेतु लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में... https://t.co/blR9iwmw36— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) March 24, 2026
इन छह खिलाड़ियों को मिला नियुक्ति पत्र
- राजकुमार पाल- हॉकी खिलाड़ी- डीएसपी
- प्रवीण कुमार- पैरालंपिक खिलाड़ी (ऊंची कूद)- डीएसपी
- अजीत सिंह- पैरालंपिक खिलाड़ी (भाला फेंक)- जिला पंचायत राज अधिकारी
- सिमरन- पैरालंपिक खिलाड़ी (एथलेटिक्स)- जिला पंचायत राज अधिकारी
- प्रीतिपाल- पैरालंपिक खिलाड़ी (एथलेटिक्स)- खंड विकास अधिकारी
- रिंकू सिंह- क्रिकेट खिलाड़ी- क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी
(हालांकि रिंकू सिंह अपरिहार्य कारणों से इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके)
ये खिलाड़ी लक्ष्मण अवॉर्ड से सम्मानित. इन्हें 3.11 लाख रुपये, कांस्य प्रतिमा व प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए.
- उत्तम सिंह- गाजीपुर- हॉकी
- अभिजीत कुमार- प्रयागराज- जिम्नास्टिक
- जोंटी कुमार- नोएडा- कुश्ती
- यश कुमार- आगरा- पैरा केनौइंग
- प्रवीण कुमार- नोएडा- पैरा एथलेटिक्स
रानी लक्ष्मीबाई अवॉर्ड पाने वाले खिलाड़ी
- प्राची- सहारनपुर- एथलेटिक्स
- तान्या चौधरी- बागपत- एथलेटिक्स
- प्रगति केसरवानी- लखनऊ- पैरा टेबल टेनिस
- वंतिका अग्रवाल- नोएडा- शतरंज
(खिलाड़ियों को 3.11 लाख रुपये, कांस्य प्रतिमा व प्रशस्ति पत्र दिए गए)
पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि
- विनय- गोरखपुर- पैरा पावरलिफ्टिंग- 40 लाख
- विक्रांत बालियान- मेरठ- वुशु- 15 लाख
- सागर दांगी- बागपत- शूटिंग- 15 लाख
- दीपक कुमार- गाजियाबाद- पर्वतारोही- 15 लाख
- ले.कर्नल भानु पाठक- गोरखपुर- पर्वतारोही- 15 लाख
- तनुश्री पांडेय- लखनऊ- सॉफ्ट टेनिस- 14 लाख
- ओम यादव- लखनऊ- सॉफ्ट टेनिस- 12 लाख
- राजकुमार पाल- गाजीपुर- हॉकी- 10 लाख
- यश कुमार- आगरा- पैरा कैनोइंग- 10 लाख
- मुस्कान यादव- प्रयागराज- सॉफ्ट टेनिस- 06 लाख
- अभय़ सिंह- वाराणसी- कयाकिंग व कैनोइंग- 5 लाख
- श्रवण कुमार- बागपत- शूटिंग- 3 लाख
- यश तोमर- बागपत- शूटिंग- 2 लाख
- ईशान खान- बागपत- शूटिंग- 2 लाख
कार्यक्रम में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित सिमरन शर्मा व हॉकी खिलाड़ी उत्तम सिंह ने अपने विचार भी व्यक्त किए. उन्होंने उत्तर प्रदेश में खेल एवं खिलाड़ियों को दिए जा रहे प्रोत्साहन के लिए योगी सरकार की सराहना की.
सीएम योगी बोले-खिलाड़ी का जितना पसीना बहेगा, जीत उतनी ही करीब आएगी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए मंगलवार को कहा कि हर मेडल के पीछे एक कहानी होती है. केवल भाग्य ही नहीं, बल्कि उसके पीछे संघर्ष, अनुशासन व हार न मानने का दृढ़ संकल्प भी होता है. टैलेंट शुरुआत देता है, लेकिन मेहनत लक्ष्य तक पहुंचाती है. जितना पसीना बहेगा, जीत उतना ही निकट आएगी. सीएम योगी ने नियुक्ति पत्र, लक्ष्मण व लक्ष्मीबाई पुरस्कार पाने वाले व पदक विजेता सम्मानित खिलाड़ियों को बधाई दी.
उन्होंने कहा कि लक्ष्मण व रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार राशि को बढ़ाने का समय आ गया है. अगले वर्ष से इसे 3.11 लाख रुपये के बजाय 10-10 लाख रुपये करने की आवश्यकता है. सीएम ने खेल विभाग को यह प्रस्ताव बनाकर भेजने का निर्देश दिया.सीएम ने खिलाड़ियों से कहा कि खेल को अनुशासित दिनचर्या का हिस्सा बनाइए, परिश्रम की पराकाष्ठा पर चढ़कर देश के लिए मेडल जीतिए, राज्य सरकार हर स्तर पर सहयोग व समर्थन करेगी. कहा कि वीरवर लक्ष्मण समर्पण, कर्तव्यनिष्ठा व अनुशासन के प्रतीक हैं. रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार नारी गरिमा, स्वावलंबन और तेज का प्रतीक है. यह सम्मान राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट योगदान देने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है.
सांसद-विधायक अपनी निधि का प्रयोग खेल के विकास पर
सीएम ने कहा कि गांव व पंचायत के लिए जो धनराशि सरकार उपलब्ध कराती है, उसकी प्राथमिकता में खेल मैदान व ओपन जिम रहता है. बजट में व्यवस्था की गई कि हर विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम का निर्माण होना चाहिए. विधायकों व सांसदों से कहा गया कि अपनी निधि का उपयोग खेल व संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर कर सकते हैं. मैंने अपनी निधि का पैसा गोरखपुर में इनडोर गेम स्टेडियम बनाने के लिए उपलब्ध कराया.
मई-जून में होगा मेरठ में खेल विश्वविद्यालय का लोकार्पण
सीएम योगी ने कहा कि मेरठ में खेल विश्वविद्यालय का निर्माण हो चुका है. मई-जून में उसका लोकार्पण होगा, पाठ्यक्रम गत वर्ष प्रारंभ हो चुका है. हर मंडल स्तर पर स्पोट्रस कॉलेज का निर्माण करेंगे और इसे किसी एक खेल के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करेंगे. खिलाड़ियों के इंसेंटिव, सुविधा बढ़ाने के साथ ही पहले से खेल हॉस्टल, स्पोट्रस कॉलेज में रह रहे खिलाड़ियों की लॉजिंग-फूडिंग सुविधा बढ़ाने व बेहतरी के लिए सरकार ने अच्छा कार्य किया है.
एक समय भूमाफिया करते थे खेल मैदानों पर कब्जा
सीएम योगी ने कहा कि एक समय ऐसा था, जब खेल उपेक्षित था. खिलाड़ी में प्रतिभा थी, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं था. खेल मैदानों पर भूमाफिया ने कब्जा कर लिया था. सरकार के बजट का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता था. खेल 2014 में केंद्र सरकार के एजेंडे का हिस्सा बना. प्रदेश में 2017 के बाद खेल के बारे में कुछ सोचा गया. हमारा बजट खेल में कई गुना बढ़ा. पहले बजट नहीं होता था, अब हम इतना बजट देते हैं कि विभाग खर्च नहीं कर पाता है. मैंने बार-बार कहा है कि खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन सुविधा करें. पुराने खिलाड़ियों को प्रशिक्षक के रूप में रखें और उनके अनुभव का लाभ वर्तमान पीढ़ी को उपलब्ध कराएं. प्रदेश में अवसर, संसाधन व प्रतिभा भी है.खेल इंफ्रास्ट्रक्चर व सुविधा को बेहतर करने की दिशा में सरकार ने प्रयास किया है.
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