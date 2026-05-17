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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले- 10000 शिक्षकों की जल्द होगी भर्ती, अनुदेशकों को किया सम्मानित

2022 में हमने इसको ₹2000 बढ़ाया था. हम लोग स्वयं संतुष्ट नहीं थे कि 2000 पर्याप्त नहीं है, क्योंकि नींव अक्सर दिखाई नहीं देती है लेकिन वह सबसे कठिन कार्य होता है. नींव ही अगर मजबूत नहीं होगी तो फिर सशक्त भवन कैसे बन पाएगा. हम लोगों ने घोषणा की कि पहले चरण में हम इसे इतना बढ़ाएंगे. हम 17000 तो तत्काल दे ही रहे हैं, लेकिन साथ-साथ पांच लाख रुपए का बीमा कवर भी उपलब्ध कराएंगे. कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा अनुदेशक और उसके परिवार को मिलेगी. मुझे लगता है बहुत जल्द बेसिक शिक्षा परिषद ने जो पोर्टल तैयार कर लिया है उस पर अपना तत्काल रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो हम पहले सप्ताह ही कार्ड वितरण की कार्रवाई भी प्रारंभ कर देंगे. जितने भी हमारे शिक्षा मित्र हैं 1,43,000 के आसपास, उनको भी और 24296 अनुदेशक हैं, इनको भी सभी प्रकार के शिक्षकों को, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को हम इससे आच्छादित कर रहे हैं.

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2011-12 में बेसिक शिक्षा परिषद ने छह से 14 वर्ष के बच्चों के लिए नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार नियम के अंतर्गत अनुदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार के आदेश पर शुरू की थी. 13769 उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रति विद्यालय एक अंशकालिक अनुदेशक और प्रदेश के अंदर कुल 41,360 अनुदेशकों की उस समय तैनाती हुई थी और उन्हें ₹7000 मासिक मानदेय पर नियुक्ति पत्र दिया गया था. मानदेय पर 2012 से लेकर 2022 तक कोई निर्णय नहीं हो पाया. 2019 में संगठन के साथ हमारी बैठक हुई थी. मैंने कहा था कि अपना मानदेय बढ़ोतरी का हमें प्रस्ताव उपलब्ध कराएं. मैं चाहता था कि इनका सबका मानदेय बढ़े. समय पर उनका प्रस्ताव नहीं आ पाया और चुनाव का नोटिफिकेशन हो गया.

लखनऊ: सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लोक भवन में अनुदेशकों चेक वितरित किए. बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से शैक्षणिक सत्र 2026-27 में समग्र शिक्षा अभियान के तहत 24717 अंशकालिक अनुदेशकों की मानदेय में वृद्धि की गई है. अंशकालिक अनुदेशकों की मानदेय वृद्धि 1 अप्रैल को ₹9000 से बढ़कर 17000 रुपए प्रतिमाह की गई है. इस मौके पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक कैबिनेट मंत्री मनोज पांडेय, बेसिक शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह के अलावा कई विधायक उपस्थित रहे. इस दौरान सीएम ने सरकार की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में उठाए गए कदमों की जानकारी दी. साथ ही ऐलान किया कि बेसिक शिक्षा परिषद में 10000 नए शिक्षकों का अधियाचन भेज चुके हैं. बहुत जल्द उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होगी.





मुख्यमंत्री ने कहा कि जो संवेदना 2011-12 में नियुक्ति के बाद शासन की होनी चाहिए थी, वह नहीं दिखाई गई. 11 वर्ष के बाद मानदेय हमारी सरकार ही बढ़ा पाई, वह भी सिर्फ ₹2000 और 2022 के बाद 2026 में आज फिर से हम लोगों ने इस मानदेय की बढ़ोतरी के साथ यहां चेक वितरण किया है. तत्काल इसे लागू भी कर दिया है. 2019 में एक व्यवस्था और की थी कि छह माह के साथ मातृत्व लीव की. यह सरकार की संवेदना को बताता है कि केवल सरकार बोल नहीं रही है वह करके भी दिखा रही है. उन सब कार्यों के साथ हम लोगों ने 2023 में एक और व्यवस्था की थी और स्वेच्छा से ट्रांसफर का विकल्प उपलब्ध कराया था.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज 96% विद्यालय में उस तरह की सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, जो एक छात्र के लिए आवश्यक हैं. बेसिक शिक्षा परिषद में बच्चों की संख्या बढ़ी है. खेलकूद की गतिविधियां बढ़ी हैं. कला के प्रति स्वास्थ्य के प्रति अन्य गतिविधियों के प्रति आगे बढ़ाने में सफलता मिली है. अक्सर देखता हूं कि प्रदेश के अंदर ड्रॉप आउट रेट लगभग 17 से 18 फ़ीसदी के आसपास था. यानी 100 में से हर 17 से 18 बच्चे ऐसे थे, जो स्कूल छोड़ देते थे. आज हम इसको घटाकर तीन फीसदी तक पहुंचाने में सफल हुए और इसे जीरो तक हमें पहुंचाना है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युद्ध तो अमेरिका और ईरान के बीच हो रहा है लेकिन क्राइसिस पूरी दुनिया में पैदा हो गई है. आप देखेंगे कि अमेरिका जैसा देश, वहां महंगाई चरम पर है. पेट्रोलियम उत्पादों के दाम अपने रिसोर्सेस होने के बावजूद दोगुने या तीन गुने से ज्यादा बढ़ गए हैं. तमाम देश ऐसे हैं जहां पर लोगों ने तमाम बंदिशें लगा दी हैं. भारत ने भी अहम निर्णय लिया है. हमारा ये दायित्व बनता है कि जो वैश्विक चुनौती है उसमें हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होकर उनकी सोच को आगे बढ़ाने में मदद करें.

कहा कि हमने अटल विद्यालय बनाए. 18 अटल विद्यालय में 18000 श्रमिकों के बच्चे पढ़ रहे हैं. हर जनपद में दो दो प्ले स्कूल हम खोल रहे हैं. यहां पर सारी सुविधाएं हम उपलब्ध कराएंगे. प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक की शिक्षा हम उनके बच्चों को देने जा रहे हैं. वहां पर सभी प्रकार की फैसिलिटी होगी. हर प्रकार की एक्टिविटी वहां पर की जाएगी. स्किल डेवलपमेंट से जोड़ने के लिए सरकार कार्य करेगी. इसके लिए मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय के रूप में हर जनपद में दो-दो विद्यालय पिछली बार स्वीकृत किए थे. इस वर्ष भी हमने स्वीकृत किया है.

सीएम योगी ने कहा कि हमने शिक्षा आयोग का गठन किया है. जो सभी प्रकार के शिक्षा के लिए शिक्षकों का चयन कर रहा है. नगरीय क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी पड़ रही थी. बेसिक शिक्षा परिषद में 10000 नए शिक्षकों का अधियाचन भेज चुके हैं. बहुत जल्द उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होगी. ऐसे ही उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा के सुधार के लिए अनुदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी हम इसके साथ जोड़ने जा रहे हैं. कुछ नए अनुदेशक भी हम इसके साथ जोड़ने जा रहे हैं..मेरा मानना है कि 20 हजार की संख्या बेसिक शिक्षा परिषद के कायाकल्प को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में मदद करेगी. छात्र शिक्षक अनुपात को भी मैनेज करेगी.

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