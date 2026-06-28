ETV Bharat / state

इस साल अक्टूबर तक पूरा होगा आगरा मेट्रो-एयरपोर्ट का काम, सीएम योगी ने दिया निर्देश

आगरा: सीएम योगी ने रविवार को आगरा के मंडलायुक्त सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा की. अधिकारियों से कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. आगरा मंडल के जिलों में अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई करें. निर्देश दिए कि जो भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें. सीएम योगी ने आगरा मेट्रो परियोजना, आगरा एयरपोर्ट और ग्रामीण सड़कों की स्थिति को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. कहा कि हर हालत में आगरा मेट्रो और एयरपोर्ट का काम इसी साल अक्टूबर तक पूरा करना है ताकि ​पीएम मोदी इनका उद्घाटन कर सकें. इसके साथ ही सीएम योगी ने समीक्षा बैठक में फतेहपुर सीकरी विधायक चौधरी बाबूलाल और राज्यसभा सांसद नवीन जैन को लेकर चुटकी ली.

दोपहर सीएम योगी एक घंटे की देरी से पहुंचे. सीएम योगी ने सभागार में आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी के जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में समीक्षा बैठक की. जिसमें सबसे अधिक फोकस लोक निर्माण विभाग के काम पर रहा. सीएम योगी ने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं है. आगरा मंडल की कानून व्यवस्था की भी समीक्षा की. जिसमें सीएम योगी ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए. कहा कि जिले में अवैध खनन पर पूरी सख्ती से रोक लगाएं. अवैध खनन में जो लोग लिप्त हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके सख्त कार्रवाई करें. वाहनों को जब्त करें.

आगरा मेट्रो और एयरपोर्ट का काम अक्टूबर तक पूरा करें

सीएम योगी ने कहा कि अवैध खनन में लगे भारी वाहन ग्रामीण क्षेत्रों की उन सड़कों से गुजरते हैं, जिनकी केवल 5 टन भार क्षमता है. जिससे जल्द ही सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं. सड़क खोदकर छोड़ देने वाले व्यक्तियों, एजेंसियों या संस्थानों के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज कराएं. जरूरत होने पर जेल भी भेजें. जनता खराब सड़क और अधूरे कार्यों का खामियाजा नहीं भुगते. आगरा मेट्रो परियोजना और आगरा एयरपोर्ट दोनों का काम हर हालत में अक्टूबर तक पूरा करें. विकास परियोजनाओं की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए. सड़क, पुल, मेट्रो और एयरपोर्ट जैसी परियोजनाएं प्रदेश की प्रगति का आधार हैं. सीएम योगी ने कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए. सीएम योगी ने पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव अजय चौहान को निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी विधायकों के विकास कार्यों के संबंध में दिए गए प्रस्तावों पर शीघ्र निर्णय लें. स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण कार्य तत्काल शुरू कराएं.