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गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी का जनता दर्शन, 200 लोगों की सुनीं फरियादें, त्वरित समाधान के आदेश

सीएम योगी का अल्टीमेटम: जन समस्याओं के निपटारे में ढिलाई पर होगी कड़ी कार्रवाई!

'संवेदनशीलता से करें समाधान'
'संवेदनशीलता से करें समाधान' (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 11:12 AM IST

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Updated : July 23, 2026 at 11:20 AM IST

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गोरखपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान गुरुवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में आए लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि सरकार सबकी समस्या का समाधान कराने को प्रतिबद्ध है. गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक सहायता का अनुरोध लेकर आए लोगों को उन्होंने आश्वस्त किया कि गंभीर बीमारियों के इलाज में सरकार भरपूर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी.

गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी का जनता दर्शन (Video Credit: ETV Bharat)

200 लोगों की सुनीं फरियादें: गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 200 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं. उन्होंने सबके प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को देते हुए शीघ्रता से समस्या समाधान के लिए निर्देशित किया.

गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी का जनता दर्शन
गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी का जनता दर्शन (Photo Credit: ETV Bharat)

किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए. हर पीड़ित के साथ संवेदनशील व्यवहार अपनाते हुए उसकी शीघ्रता से सहायता की जानी चाहिए.- योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री

राजस्व और पुलिस के मामले पर फोकस: सीएम योगी ने राजस्व और पुलिस से जुड़े मामलों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए. उन्होंने पारिवारिक विवाद के समाधान के लिए पहले संवाद और फिर विधिक कार्यवाही के लिए निर्देशित किया.

सीएम ने दिए त्वरित समाधान के आदेश
सीएम ने दिए त्वरित समाधान के आदेश (Photo Credit: ETV Bharat)

जनता की समस्याओं का निस्तारण तत्परता, पारदर्शिता और संवेदनशीलता से किया जाए. हर समस्या का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण और संतुष्टिपरक होना चाहिए. योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री

इलाज के लिए मदद: जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर आए कई लोगों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पैसे के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी जरूरतमंद हैं, प्रशासन उनके उच्च स्तरीय इलाज का इस्टीमेट शीघ्रता से बनवाकर उपलब्ध कराए. इस्टीमेट मिलते ही सरकार तुरंत धन उपलब्ध कराएगी. इलाज के लिए किसी जरूरतमंद को परेशान न होना पड़े, इसके लिए उन्होंने सभी पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनवाने के भी निर्देश दिए.

सीएम योगी ने पीड़ितों से खुद लीं अर्जियां
सीएम योगी ने पीड़ितों से खुद लीं अर्जियां (Photo Credit: ETV Bharat)

दिनचर्या परंपरागत रही: गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान गुरुवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिनचर्या परंपरागत रही. गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन करने और अपने गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की प्रतिमा समक्ष शीश झुकाने के बाद वह मंदिर परिसर के भ्रमण पर निकले.

फरियादियों को मिला मदद का भरोसा
फरियादियों को मिला मदद का भरोसा (Photo Credit: ETV Bharat)

सीएम योगी ने की गौसेवा: सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंदिर की गौशाला में पहुंचकर गौसेवा की. गायों और गोवंश को स्नेहिल भाव से गुड़ खिलाया. उन्होंने गोशाला के कार्यकर्ताओं को गोवंश की देखभाल के लिए जरूरी दिशानिर्देश भी दिए.

सरकार सबकी समस्या का समाधान कराने को प्रतिबद्ध है
सरकार सबकी समस्या का समाधान कराने को प्रतिबद्ध है (Photo Credit: ETV Bharat)

जनता दर्शन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिर दोहराया कि, उनकी सरकार जन समस्याओं के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी.

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Last Updated : July 23, 2026 at 11:20 AM IST

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