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गोरखपुर में सीएम योगी ने अफसरों-विधायकों के साथ की समीक्षा बैठ, सड़क निर्माण पर जोर

सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक. ( Photo Credit; Gorakhpur Administration )

गोरखपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को गोरखपुर में हैं. यहां उनकी अध्यक्षता में एनेक्सी भवन में गोरखपुर व आजमगढ़ मंडल के पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों-प्रतिनिधियों के साथ बैठक संपन्न हुई. बैठक में पहुंचते ही सीएम योगी ने गोरखपुर सांसद रवि किशन की चुटकी ली. इसके साथ ही तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी लेते हुए अफसरों को निर्देश दिए. मुख्यमंत्री‌ योगी आदित्यनाथ ने बैठक में महत्वपूर्ण सड़कों के बारे में जानकारी ली. सड़कों की प्राथमिकता तय करने के निर्देश दिए. वित्तीय वर्ष में किन सड़कों का निर्माण कार्य जरूरी है, उसके बारे में जनप्रतिनिधियों से जानकारी ली. जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने चर्चा की. सभी विधानसभा क्षेत्र के बजट आवंटन के अनुसार उनके प्रस्ताव की सूची मांगी गई, उसके बाद उस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा. बैठक में पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव अजय चौहान भी मौजूद थे. मुख्यमंत्री ने सभी अनुमोदित कार्यों को शुरू करने का निर्देश दिया. परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दया शंकर सिंह ने बताया कि बैठक संपन्न हो गई है. इसमें मुख्यमंत्री ने पुरानी सड़कों की हालत के बारे में जानकारी के साथ नई सड़कें, जिनका निर्माण कार्य चल रहा है, उसकी प्रगति क्या है, उसकी जानकारी सभी विधायकों से ली. साथ ही इस वित्तीय वर्ष में कौन-कौन सी सड़कें प्राथमिकता में हैं, उसकी जानकारी एक-एक कर सभी विधायकों से ली.