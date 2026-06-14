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गोरखपुर में सीएम योगी ने अफसरों-विधायकों के साथ की समीक्षा बैठ, सड़क निर्माण पर जोर

गोरखपुर व आजमगढ़ मंडल के पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश.

सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक.
सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक. (Photo Credit; Gorakhpur Administration)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 14, 2026 at 4:53 PM IST

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गोरखपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को गोरखपुर में हैं. यहां उनकी अध्यक्षता में एनेक्सी भवन में गोरखपुर व आजमगढ़ मंडल के पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों-प्रतिनिधियों के साथ बैठक संपन्न हुई. बैठक में पहुंचते ही सीएम योगी ने गोरखपुर सांसद रवि किशन की चुटकी ली. इसके साथ ही तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी लेते हुए अफसरों को निर्देश दिए.

मुख्यमंत्री‌ योगी आदित्यनाथ ने बैठक में महत्वपूर्ण सड़कों के बारे में जानकारी ली. सड़कों की प्राथमिकता तय करने के निर्देश दिए. वित्तीय वर्ष में किन सड़कों का निर्माण कार्य जरूरी है, उसके बारे में जनप्रतिनिधियों से जानकारी ली. जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने चर्चा की. सभी विधानसभा क्षेत्र के बजट आवंटन के अनुसार उनके प्रस्ताव की सूची मांगी गई, उसके बाद उस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा.

बैठक में पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव अजय चौहान भी मौजूद थे. मुख्यमंत्री ने सभी अनुमोदित कार्यों को शुरू करने का निर्देश दिया. परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दया शंकर सिंह ने बताया कि बैठक संपन्न हो गई है. इसमें मुख्यमंत्री ने पुरानी सड़कों की हालत के बारे में जानकारी के साथ नई सड़कें, जिनका निर्माण कार्य चल रहा है, उसकी प्रगति क्या है, उसकी जानकारी सभी विधायकों से ली. साथ ही इस वित्तीय वर्ष में कौन-कौन सी सड़कें प्राथमिकता में हैं, उसकी जानकारी एक-एक कर सभी विधायकों से ली.

बैठक में शामिल सदर सांसद रवि किशन ने बताया कि विधायकों के लिए ऐतिहासिक दिन था. बहुत खुश होकर लोग गए हैं. 2017 से बड़ी जीत 2027 में होगी. यह प्रदेश अपराध मुक्त हो गया है. इस तरह की बैठकें काफी सकारात्मक होती हैं.

चिल्लूपार के विधायक राजेश त्रिपाठी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों से उनके यहां के प्रस्ताव मांगे. धार्मिक जगहों को जोड़ने वाली सड़कें, खराब सड़कें, पुल, पीपे के पुल के बारे में पूछा. एक-एक विधानसभा के विधायक से उन्होंने पूछा. निर्देश दिया कि अधिकारी विधायकों से प्रस्ताव लें, जिससे जून तक प्रक्रिया पूरी कर लें. जुलाई में कार्य शुरू हो सकें. मेरी ओर से 139 सड़कों का प्रस्ताव दिया गया है.

सहजनवा के विधायक प्रदीप शुक्ला ने बताया कि मुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी की सड़कों का प्रस्ताव मांगा. जितनी सड़कें बनी हैं, उसकी समीक्षा की. एक समय ऐसा था कि लोग सड़कें खोजते थे, आज यह खोजा जा रहा है कि कौन सी सड़क बननी बाकी है. अधिकारियों को सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया और साफ किया कि हीलाहवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सीएम योगी ने बिलो टेंडर डालकर विकास कार्य अवरुद्ध करने वालों को चिन्हित कर दंडित करने का निर्देश दिया. बांसडीह- बलिया मार्ग पर चीफ इंजीनियर से रिपोर्ट मांगी है.

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गोरखपुर सीएम योगी समीक्षा बैठक
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