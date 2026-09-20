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यूपी में पहले होते थे देंगे, हम कराते हैं मॉकड्रिल, सशक्त हुई पुलिस; सीएम योगी ने सपा को घेरा

सपा सरकार के कार्यकाल को याद कराते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में हर दूसरे दिन दंगे होते थे. महीनों कर्फ्यू होता था. अलीगढ़, मेरठ में दंगे होते थे. मुजफ्फरनगर में तो छह माह दंगे होते रहे. सामान्य नागरिक, व्यापारी की बात छोड़िए, प्रशासन में बैठे अधिकारी हों या पुलिस अधिकारी या जुडिशरी से लोग, उनके लिए माफिया एक चुनौती थे. माफिया का काफिला जा रहा हो तो जुडिशरी के अधिकारियों के वाहन को रोक दिया जाता था कि पहले माफिया जाएगा.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड से चयनित 912 अभ्यर्थियों को रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति-पत्र वितरित किए. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हम योग्य अभ्यर्थियों का चयन करते हैं तो कैसे परिवर्तन होता है, पिछले साढ़े नौ वर्ष में आया परिवर्तन इसका उदाहरण है. प्रदेश वही है, हम अलग से कुछ लेकर नहीं आए. पद यथावत हैं. ऐसा भी नही कि मैं गोरखपुर या दिल्ली या बाहर से कोई अधिकारियों को लेकर आया और उनके माध्यम से प्रदेश संचालन कर रहा हूं. वही मानव बल है, लेकिन लोगो के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है.

मुख्यमंत्री ने पूछा कि आज क्या कोई माफिया खुली जीप पर असलहा लहराते हुए कोई उपद्रव कर पायेगा? आज क्या उत्सव के पहले कोई उपद्रव करने का दुस्साहस करेगा? उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में क्या दंगों की श्रृंखला कर पाएगा? आज यूपी के ओवरऑल परसेप्शन और बदलाव में बड़ी भूमिका यूपी पुलिस की है. यूपी पुलिस ने वह करके दिखाया है, जो कभी नहीं हुआ था.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज कोई क्या किसी राह चलती बेटी को छेड़ने का दुस्साहस करेगा? करेगा तो उसे मालूम है अंजाम क्या होने वाला है. उस अंजाम के बारे में नहीं मालूम है तो मुझे लगता है कि वह फिर अपने डेथ सेंटेंस पर स्वयं साइन कर रहा है. उसको फिर बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यूपी ने अपना जो परसेप्शन बदला है, यह परसेप्शन आज स्वयं यूपी पुलिस ने बनाने में योगदान दिया है. उस पुलिस का पार्ट बनने के लिए आज आप सबका चयन हुआ है. देश के अंदर भी आप देख रहे होंगे हर जगह लोग कहते हैं अब मॉडल की चर्चा होती है, यूपी पुलिस के मॉडल की. लोग पूछते हैं कि यूपी में कोई दंगा नहीं हो रहा है, कोई उपद्रव नहीं हो रहा है? मैं कहता हूं नहीं अब दंगा होता नहीं, हम मॉक ड्रिल दंगे का करवाते हैं कभी-कभी, जिससे लोग भूल न जाएं कि दंगा कैसे होता था?

सीएम योगी ने कहा कि आज यूपी पुलिस के बारे में पॉलिटिकल नजरिया अलग हो सकता है. उनको बोलना ही है जो कर नहीं पाए, वे हमेशा बोलेंगे. जिन्होंने अपनी अकर्मण्यता और अक्षमता का परिचय देकर उत्तर प्रदेश को बीमारू बनाया था, उन लोगों को आज यूपी पुलिस पर या यूपी की व्यवस्था पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है. क्योंकि उनके निकम्मेपन और उनके निठल्लेपन को तो यूपी देख चुका है, लेकिन हमारी युवा पीढ़ी और भावी पीढ़ी उनके सपनों को उड़ान देने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा.

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