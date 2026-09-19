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सीएम योगी ने 818 अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र, बोले- पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के परिणाम सामने

यूपी में बिना सिफारिश युवाओं को मिल रहा हक ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लोकभवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में चिकित्सा, आयुष, कौशल विकास और उद्योग विभाग के 818 नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए. मुख्यमंत्री ने स्वयं 21 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे, जबकि अन्य चयनित अभ्यर्थियों को संबंधित विभागों के माध्यम से नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए. कार्यक्रम के दौरान चयनित अभ्यर्थियों ने अपनी सफलता और चयन प्रक्रिया को लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष अपने अनुभव भी साझा किए.



पारदर्शिता का परिणाम: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और योग्यता आधारित बनाने का परिणाम अब सामने हैं. 2017 के बाद से प्रदेश में करीब साढ़े नौ लाख युवाओं को पारदर्शी तरीके से नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं. सरकार का प्रयास है कि युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर आगे बढ़ने का अवसर मिले. मुख्यमंत्री ने भर्ती बोर्ड और आयोगों को राजनीति से दूर रखने पर जोर देते हुए कहा कि इन संस्थाओं की विश्वसनीयता और निष्पक्षता बनाए रखना जरूरी है.