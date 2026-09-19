सीएम योगी ने 818 अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र, बोले- पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के परिणाम सामने
राजनीति से दूर हैं भर्ती बोर्ड- सीएम योगी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 19, 2026 at 5:08 PM IST
लखनऊ: प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लोकभवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में चिकित्सा, आयुष, कौशल विकास और उद्योग विभाग के 818 नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए. मुख्यमंत्री ने स्वयं 21 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे, जबकि अन्य चयनित अभ्यर्थियों को संबंधित विभागों के माध्यम से नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए. कार्यक्रम के दौरान चयनित अभ्यर्थियों ने अपनी सफलता और चयन प्रक्रिया को लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष अपने अनुभव भी साझा किए.
वर्ष 2017 के पहले एक भी भर्ती ईमानदारीपूर्वक नहीं होती थी... pic.twitter.com/b6dQ6R2FNW— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) September 19, 2026
पारदर्शिता का परिणाम: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और योग्यता आधारित बनाने का परिणाम अब सामने हैं. 2017 के बाद से प्रदेश में करीब साढ़े नौ लाख युवाओं को पारदर्शी तरीके से नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं. सरकार का प्रयास है कि युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर आगे बढ़ने का अवसर मिले. मुख्यमंत्री ने भर्ती बोर्ड और आयोगों को राजनीति से दूर रखने पर जोर देते हुए कहा कि इन संस्थाओं की विश्वसनीयता और निष्पक्षता बनाए रखना जरूरी है.
आने वाले छह महीनों में एक लाख और युवाओं को नियुक्ति पत्र देने की दिशा में काम कर रही है. नवचयनित अभ्यर्थियों से अपेक्षा की कि वह शासन का हिस्सा बनकर पूरी ईमानदारी, निष्ठा और संवेदनशीलता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे. नियुक्ति केवल रोजगार का अवसर नहीं, बल्कि प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सेवा करने की जिम्मेदारी भी है. युवाओं की प्रतिभा और क्षमता का लाभ प्रदेशवासियों तक पहुंचना चाहिए.- योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री
निशाने पर विपक्ष: सीएम योगी ने पूर्ववर्ती सरकारों की भर्ती प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में हर दूसरे दिन दंगे होते थे और युवाओं के सामने पहचान का संकट पैदा हो गया था. तत्कालीन सरकारों की कार्यप्रणाली के कारण भर्ती प्रक्रिया भी बदनाम हुई. मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश बीमार नहीं था, बल्कि सरकारों की मानसिकता बीमार थी. मौजूदा सरकार ने व्यवस्था में बदलाव करते हुए भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया, जिससे युवाओं को बिना भेदभाव अपनी योग्यता के आधार पर अवसर मिल रहा है.
नियुक्ति पत्र पाने वाले अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताते हुए अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता, गुरुजनों की प्रेरणा और अपनी मेहनत के साथ पारदर्शी चयन प्रक्रिया को दिया.
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