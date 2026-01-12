योगी सरकार ने बदली मकर संक्रांति की छुट्टी की तारीख, अब इस दिन होगा पब्लिक हॉलिडे
इसके पहले 14 जनवरी को छुट्टी घोषित की गई थी, लेकिन अब बदल दी गई.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश शासन ने मकर संक्रांति के अवसर पर घोषित सार्वजनिक अवकाश में संशोधन किया है. पहले जारी सूची के अनुसार, साल 2026 में मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी (बुधवार) को निर्बंधित अवकाश (Restricted Holiday) रखा गया था, लेकिन अब शासन ने इसे बदलकर 15 जनवरी (गुरुवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है.
सामान्य प्रशासन अनुभाग के तरफ से जारी सूचना के अनुसार, पहले 17 नवंबर 2025 को जारी किए गए लिस्ट में 14 जनवरी को मकर संक्रांति का रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे दर्ज था, लेकिन शासन स्तर पर गहन विचार-विमर्श के बाद ये निर्णय लिया गया है कि 15 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश रहेगा. इस संशोधन के चलते 14 जनवरी को अब सामान्य कार्य दिवस रहेगा और सरकारी कार्यालय, बैंक तथा अन्य संस्थान खुले रहेंगे.
वहीं 15 जनवरी को पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा, जिससे सभी को त्योहार मनाने के लिए सुविधा मिल सके.
मकर संक्रांति उत्तरायण का प्रतीक है, जब सूर्य धनु से मकर राशि में प्रवेश करता है. यह फसल उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है, जिसमें लोग स्नान, दान, तिल-गुड़ और पतंगबाजी का आनंद लेते हैं.
प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन एस.वी.एस. रंगा राव ने भी ये जानकारी दी. प्रदेश के लाखों कर्मचारियों, शिक्षकों और छात्रों के लिए यह महत्वपूर्ण अपडेट है. सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे इस बदलाव के अनुसार अपनी योजनाएं बनाएं और त्योहार की खुशियां मनाएं.
इस दिन मकर संक्रांति-मुहूर्त: इस बार संक्रांति का पुण्य काल 14 जनवरी को न मानकर 15 को माना जा रहा है. इसके पीछे बड़ी वजह ये भी है कि संक्रांति 14 को सुबह मिल ही नहीं रही है. जबकि 15 की सुबह स्नान और दान के लिए अच्छा समय है. बता दें, 14 जनवरी को शटतिला एकादशी पड़ रही है, क्योंकि एकादशी के मौके पर चावल नहीं खाना चाहिए और ना ही दान करना चाहिए. इसलिए संक्रांति पर खिचड़ी खाने और दान करने की परंपरा का निर्वहन भी 14 को नहीं हो पाएगा.
