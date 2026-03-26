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CM योगी बोले- पहले की तरह मिलता रहेगा LPG और पेट्रोल; अफवाहों पर न दें ध्यान

गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मिडिल-ईस्ट में युद्ध चलने से हमें घबराना नहीं है. न ही अफवाहों पर ध्यान देना है. अगर आप सभी के बीच सच्ची राष्ट्रभक्ति है, तो सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए. हर समस्या का समाधान होगा. मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जैसे पहले LPG गैस सिलेंडर घर पहुंचता था, वैसे ही पहुंचता रहेगा. किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दें. सीएम योगी ने गुरुवार को गोरखपुर के औद्योगिक क्षेत्र गीडा में सॉफ्टवेयर पार्क के उद्घाटन अवसर पर लोगों को संबोधित किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि संकटकाल और अफवाह के बीच कुछ लोग अव्यवस्था पैदा करने लगते हैं. जिनकी बारी गैस सिलेंडर और अन्य जरूरत को लेकर आएगी, उन्हें वह चीज मिलेगी. उन्होंने कहा कि बिना मतलब पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी पर भीड़ न लगाएं. जरूरत पड़ने पर ही ऐसी जगह पर जाएं. उन्होंने कहा कि देश का राष्ट्रीय नेतृत्व इस बात में पूरी तरह से सक्षम है, जो जनता का पूरा ख्याल रखेगा. कल रामनवमी है. इस उत्सव को उमंग के माहौल में मनाएं. दिन के 12:00 बजे सूर्य भगवान भी भगवान राम का राजतिलक करेंगे. इस दौरान फिर सीएम ने सांसद रवि किशन की चुटकी ली और कहा कि मिडिल ईस्ट में युद्ध न होता तो सांसद रवि किशन दुबई में होते. वह मजबूरी में सहजनवा के इस आयोजन में शामिल हुए हैं, क्योंकि दुबई में तो युद्ध हो रहा है.