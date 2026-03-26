CM योगी बोले- पहले की तरह मिलता रहेगा LPG और पेट्रोल; अफवाहों पर न दें ध्यान
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संकटकाल और अफवाह के बीच कुछ लोग अव्यवस्था पैदा करने लगते हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 26, 2026 at 2:41 PM IST
गोरखपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मिडिल-ईस्ट में युद्ध चलने से हमें घबराना नहीं है. न ही अफवाहों पर ध्यान देना है. अगर आप सभी के बीच सच्ची राष्ट्रभक्ति है, तो सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए. हर समस्या का समाधान होगा.
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जैसे पहले LPG गैस सिलेंडर घर पहुंचता था, वैसे ही पहुंचता रहेगा. किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दें. सीएम योगी ने गुरुवार को गोरखपुर के औद्योगिक क्षेत्र गीडा में सॉफ्टवेयर पार्क के उद्घाटन अवसर पर लोगों को संबोधित किया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि संकटकाल और अफवाह के बीच कुछ लोग अव्यवस्था पैदा करने लगते हैं. जिनकी बारी गैस सिलेंडर और अन्य जरूरत को लेकर आएगी, उन्हें वह चीज मिलेगी. उन्होंने कहा कि बिना मतलब पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी पर भीड़ न लगाएं. जरूरत पड़ने पर ही ऐसी जगह पर जाएं.
गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GIDA) क्षेत्र में निर्मित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क सेंटर के उद्घाटन कार्यक्रम में... https://t.co/nRaHw20evj— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) March 26, 2026
उन्होंने कहा कि देश का राष्ट्रीय नेतृत्व इस बात में पूरी तरह से सक्षम है, जो जनता का पूरा ख्याल रखेगा. कल रामनवमी है. इस उत्सव को उमंग के माहौल में मनाएं. दिन के 12:00 बजे सूर्य भगवान भी भगवान राम का राजतिलक करेंगे.
इस दौरान फिर सीएम ने सांसद रवि किशन की चुटकी ली और कहा कि मिडिल ईस्ट में युद्ध न होता तो सांसद रवि किशन दुबई में होते. वह मजबूरी में सहजनवा के इस आयोजन में शामिल हुए हैं, क्योंकि दुबई में तो युद्ध हो रहा है.
सीएम योगी ने जिस सॉफ्टवेयर पार्क का लोकार्पण किया, वह गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण कार्यालय के पास सेक्टर-7 में करीब साढ़े तीन एकड़ जमीन पर बना है. सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया की ओर से करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया गया है.
आज का दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां के युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने हेतु यशस्वी प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी द्वारा सॉफ्ट स्किल्स को एक नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया है। गोरखपुर का यह सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण… pic.twitter.com/jKXNQ83tQ1— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) March 26, 2026
इस संस्थान की तरफ से यहां एक्सीलेंस सेंटर भी स्थापित किया जाएगा. इसमें 20 सीटे होंगी. जहां युवाओं को IT क्षेत्र में रोजगार के लिए तैयार किया जाएगा. उन्होंने बताया कि यहां के IT सेक्टर में लगभग 2000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सकेगा.
उन्होंने कहा कि उपलब्धियों की लंबी फेहरिस्त वाले गोरखपुर में IT स्टार्टअप ईको सिस्टम भी बनेगा. इसका जरिया बनेगा गीडा में बनकर तैयार हुआ IT पार्क यानी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी.
STPI के गोरखपुर केंद्र में 50 सीटर प्लग एंड प्ले कार्यक्षेत्र विकसित किया गया है. साथ ही 6000 वर्गफीट में रॉ इंक्यूबेशन स्पेस, इतने ही क्षेत्रफल में सेमी फर्निश्ड इंक्यूबेशन स्पेस, 54 व्यक्तियों की क्षमता वाला ऑडिटोरियम, अत्याधुनिक कांफ्रेंस रूम, अत्याधुनिक नेटवर्क ऑपरेशंस सिस्टम, कैफेटेरिया और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं.
सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में जो भी युवा अपने नवाचार के लिए मंच चाहता है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) उसे मंच उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) March 26, 2026
गोरखपुर में वासंतिक नवरात्र के अवसर पर अष्टमी तिथि को इसका शुभारंभ हम सभी का ध्यान एक नए शुभ संकेत की ओर आकर्षित करता है।
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STPI का यह केंद्र IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विस (ITES), बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (BPO) और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए हाईस्पीड इंटरनेट और बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा. यह केंद्र सरकार की तरफ से प्रदेश के टियर-टू शहरों में तकनीकी उद्यमिता को बढ़ावा देने की योजना का हिस्सा है.
यह केंद्र युवाओं को स्टार्टअप से जोड़ने से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. यहां डाटा कलेक्शन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, रिमोट इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट जैसे स्टार्टअप शुरू होने की उम्मीद है. इससे IT आधारित उद्यमिता में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे.
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